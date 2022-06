“Dejemos las cosas claras: yo no le debo nada a nadie”: Rodolfo Hernández aseguró que su mandato será para el pueblo colombiano

A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial de la coalición de Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, afirmó que no le debe nada a nadie y por esta razón no está para pagarle favores a nadie.

“Dejemos las cosas claras: yo no le debo nada a nadie. Yo gobernaré para los colombianos, no para estar pagándole favores a nadie”, inició su mensaje con esta frase.

Durante el video publicado, el exalcalde de Bucaramanga mencionó que, “si en mi campaña solo he gastado tres mil de los 27 mil millones que el Estado me daba derecho a gastar. Si no he hecho alianza o acuerdo con aquellos con plata y poder, es porque mi Gobierno será del pueblo colombiano y para el pueblo colombiano, no para estarle pagando favores a nadie”.

“Que si que me quieren apoyar lo hagan, pero que no vayan a estar esperando ningún ministerio ni nada”, señaló el candidato santandereano.

Finalmente, el exmandatario indicó que “si quieres mermelada que la compren en el supermercado. Además con lo que voy a bajar de impuestos a los productos nacionales seguro la encuentran bien barata, no se confundan. Mi única alianza es con el pueblo colombiano”, concluyó.

Cabe resaltar que, a menos de dos semanas de que por fin se defina quién será el próximo presidente de Colombia, recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer cuánto dinero han gastado los hoy dos únicos candidatos presidenciales luego de la primera vuelta: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Petro, que compite por tercera vez por la Presidencia con su coalición de izquierda el Pacto Histórico, ha gastado más de 311 mil millones de pesos en empleados como asesores de imagen, predios para sus discursos, colaboradores, entre otros actos que le permitieron consolidarse como el vencedor en la pasada primera vuelta al obtener más de 8.5 millones de votos.

De acuerdo con el portal Cuentas Claras del CNE, el aspirante también ha invertido 6.893 millones de pesos en propaganda electoral tanto en las calles, como en redes sociales.

Además, para temas de movilidad, el exalcalde de Bogotá ha invertido 399 millones en tiquetes de avión y desplazamientos por tierra a lo largo y ancho del territorio nacional. A este monto se suman los otros más de 341 millones que gastó en las tarimas, los bafles, la logística, los baños públicos y otros implementos que ha utilizado en sus puestas en escena en los diferentes lugares de Colombia.

De acuerdo con la autoridad electoral, el total de lo gastado por Gustavo Petro en esta campaña hasta este jueves 2 de junio suma poco más de 7.944 millones de pesos.

Rodolfo Hernández ha gastado en total de su campaña 3.073 millones de pesos que se dividen entre transporte, publicidad y otros gastos que, a continuación, conocerá.

Por ejemplo, para transportarse y mover a su equipo y fórmula vicepresidencial, el exalcalde de Bucaramanga gastó hasta este jueves más de 72.5 millones de pesos, sumados a los 2.346 millones que utilizó para hacer las propagandas electorales que difundió principalmente en redes sociales y pauta en la prensa colombiana.

