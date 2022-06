Reviven video en el que Rodolfo Hernández reconoce que el precio de sus lotes “es un atraco”

REUTERS/Stringer

Previo a las elecciones presidenciales del próximo 19 de junio, cuando los colombianos elegirán entre Gustavo Petro o Rodolfo Hernández para ser el sucesor del presidente Iván Duque, en redes sociales se están reviviendo varios videos de los candidatos en los que hacen declaraciones que podrían poner a temblar su llegada a las Casa de Nariño.

Recientemente, al candidato del Pacto Histórico le viralizaron un video en el que decía que “las mujeres, en Colombia, actúan por la hormonas” y, ahora, al exalcalde de Bucaramanga le sucede lo mismo con una grabación en la que el candidato el que explica su modelo de negocio en la venta de lotes en la capital de Santander.

El problema para Hernández es que, aparentemente, en el video reconoce que estaba robando a las personas con los altos precios de esos espacios. “Nosotros, HG, les cuento, vendemos lote de 5 por 8 metros, 40 metros² y los vendo a 100 millones. Eso es un atraco”, expresa el exalcalde causando las risas de otras personas que estaban con él pero que no se ven en el video.

A pesar de las carcajadas, Rodolfo Hernández se mantiene serie e insiste en que el precio de aquellos lotes es un robo para las personas. “Claro, claro, es a $2.500.000 cada metro cuadrado”, recalcó.

Vea aquí el video del candidato presidencial que se volvió a viralizar y ahora le genera críticas:

Rodolfo Hernández explica negocio de venta de lotes

La grabación fue publicada por una usuaria de la red social de Twitter y ya acumula más de 350 mil reproducciones, miles de ‘retuits’ y comentarios, generando mucho impacto entre los seguidores y detractores del segundo más opcionado, según las elecciones de primera vuelta, a llegar a la Casa de Nariño.

“#Denuncia Una fuente anónima me envió este video de Rodolfo Hernández cuando era alcalde de Bucaramanga. Muy orgulloso cuenta cómo su constructora HG vendía predios inflados en Puerto Madero, Girón (Santander): ‘Es un atraco’, confiesa”, se lee en la publicación.

Las reacciones, desde varios sectores, no se hicieron esperar. “Cómo se aprovecha de los necesitados y creen que él se va a preocupar por ellos. Que usureen, de razón el uribismo pegó para allá”; “Un ladrón que se jacta de ser ladrón y no importa que quien compre no se sienta estafado”; “Si algo se le abona a Rodolfo es que es desabrochado para admitir lo que hace. El error que sería elegirlo no sería de él sino de la gente, que ve expresiones como esta como algo gracioso y bonachón”, se lee en la publicación.

Cabe resaltar que Hernández ha construido buena parte de su vida pública y política en el gremio empresarial, pues no solo es ingeniero civil y posee una fortuna que sobrepasa los 100 millones de dólares —unos 400.000 millones de pesos colombianos—, como él mismo lo ha reconocido, sino que lidera a la Constructora HG (Hernández Gómez y Compañía), una de las empresas más poderosas de la construcción en su departamento, Santander.

De hecho, el hombre se hizo conocido y amasó su fortuna con la venta de casas en Santander, en una entrevista con la revista Semana en 2019, el candidato señaló que su éxito económico se debe a los pobres.

“¿Quién me volvió rico? Los pobres, porque yo he estado dedicado a hacerle vivienda a los más pobres” y, meses después, al mismo medio expresó “a los ricos les a mejor cuando los pobres tienen dinero en el bolsillo, porque los ricos son los que arman la producción, le hacen la oferta de bienes y servicios; los pobres son consumidores”.

Por el momento, el candidato Rodolfo Hernández no se ha pronunciado al respecto de este video, pero sí ha señalado que no asistirá a debates políticos con su rival por la Presidencia de la República, Gustavo Petro.

