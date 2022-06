Maduro aseguró que espera que, cualquiera que sea el nuevo presidente de Colombia, tenga buenas relaciones con Venezuela

Imagen de archivo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un gesto mientras dirige las celebraciones del Primero de Mayo en Caracas, Venezuela. 1 de mayo de 2022. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, habló en estos días acerca del proceso electoral que se vive en Colombia y pidió que ojalá, “gane quien gane”, pueda lograr la paz y recuperar la cooperanción entre ambos países.

En dos semanas, los colombianos decidirán quién será su nuevo presidente, entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Según la Registraduría Nacional, el líder de izquierda recibió el pasado domingo29 de abril un total 8.527.768 votos, que equivalen al 40,32%, y Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, recibió 5.953.209 (28,15%). Ambos han manifestado su intención de retomar relaciones con Venezuela.

Las relaciones entre los dos países no han sido las mejores en los últimos años. En 2015, el gobierno de Maduro dio la orden para cerrar la frontera, luego de denunciar una “emboscada” a militares venezolanos, lo que dio por terminado el flujo comercial Colombia y Venezuela, cuya frontera terrestre es de aproximadamente 2.200 kilómetros.

En 2019, Maduro no vio con buenos ojos el intento de ingreso de ayuda humanitaria por parte de Juan Guaidó, quien se reconoce como el presidente encargado de Venezuela, a la sombra del dictador. Consideró el hecho como una invasión extranjera y rompió relaciones diplomáticas con la capital colombiana.

El pasado mes de octubre, Venezuela anunció una posible reapertura comercial en la frontera, en el estado de Táchira, sin embargo, el paso se mantiene restringido y no parece que vaya a abrirse pronto, por lo menos en lo queda de gobierno del presidente Iván Duque.

“Seis millones de colombianos viven en paz en Venezuela, nadie los molesta, la paz y la hermandad es lo que queremos con Colombia. Gane quien gane la Presidencia en Colombia queremos paz y cooperación con Colombia y lo lograremos”, manifestó Maduro, en medio de un acto televisado, mientras asistía a la Comuna Socialista Altos de Lídice, en Caracas.

El mandatario, que no fijó apoyo a ninguno de los dos candidatos, desde hace meses intenta lograr una “normalización” de las relaciones rotas durante su gestión.

Al respecto, Diosdado Cabello, el político “número dos” del Chavismo, comentó en una conferencia de prensa que espera que las relaciones entre ambos países mejoren en cuanto llegue el nuevo presidente. “La fuerza de los pueblos es superior a las posiciones que tengan los presidentes. Ojalá que el que gane allí entienda que lo más sano es que (...) tengamos buenas relaciones, ojalá”.

El político señaló que ha habido en Colombia “presidentes de la oligarquía” con quienes Venezuela ha establecido buenas relaciones y resaltó los episodios en los que no ha sido así. “La locura comenzó con Pastrana para acá, abiertamente. Han planificado magnicidios de Colombia para acá, no uno, invasiones, no una, varias veces. Entonces ojalá las cosas se den por el camino de la tranquilidad y la paz”, dijo.

Más allá de quién vaya a ser el nuevo mandatario de los colombianos, todo parece indicar que el próximo gobierno buscará una relación más cercana con Venezuela y reanudar así los intercambios diplomáticos, económicos y sociales con el país vecino.

Entretanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya hizo público el tarjetón que se usará para que los colombianos elijan el próximo 19 de junio al nuevo presidente. En esta ocasión, el documento oficial presenta tres casillas: en la primera están Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial, y en la segunda Gustavo Petro y Francia Márquez. En la tercera casilla se ubica el voto en blanco.

