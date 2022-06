Rodolfo Hernández negó que estuviera en casa por cárcel: “Eso es paja”

Rodolfo Hernández (Colprensa - Álvaro Tavera)

El candidato a la presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, habló acerca de los rumores que señalan que estaría pagando una sanción de casa por cárcel en estos días, tras incumplir una tutela que le había sido instaurada. Esa habría sido la razón por la que recibió los resultados de las elecciones del pasado 29 de mayo desde su condominio.

Cabe recordar que en días pasados, un juez de Bucaramanga sancionó a Hernández, por medio de un incidente de desacato, con cinco días de cárcel que podían ser reemplazados por una multa de 10 millones de pesos. La orden del juzgado fue emitida porque el ingeniero no habría acatado un fallo de tutela que favorecía a Héctor Mantilla Rueda, el exalcalde de Floridablanca. Se le exigía al candidato presidencial que se retractara por acusar de corrupción a Mantilla.

“Sancionar por desacato al señor Rodolfo Hernández Suárez con pena de arresto de cinco días, debiendo advertirse que en atención a la situación de salubridad que se está viviendo a nivel mundial con ocasión a la pandemia por covid-19, y en aras de garantizar y proteger los derechos de raigambre constitucional de mayor entidad como son la salud y la vida, conmutar la misma multa con 10 millones de pesos”, se lee en el documento oficial.

El candidato a la presidencia se encuentra en disputa con Mantilla desde el año 2020, cuando en redes sociales circuló este video en el que el exalcalde de Bucaramanga califica de corrupto al exmandatario de Floridablanca.

Hernández habría ensuciado su buen nombre y Mantilla interpuso el proceso. El ingeniero no ha eliminado los videos en los que habla de él y publicó una imagen del político junto a Federico Gutiérrez con la leyenda: “Colombia va a estar bien cuando sea un país sin hampones”.

Ante la posibilidad de ir a la cárcel, Rodolfo Hernández señaló que se trata de otra forma más para frenar el curso actual de su candidatura, sin embargo, está seguro de que nada afectará su camino a la presidencia. “Ya no saben qué hacer para frenar el crecimiento imparable de mi candidatura. Ahora un juez que pretende detenerme por desacato. (...) ¡No hay derecho!”, escribió en su momento, a través de su cuenta de Twitter.

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Hernández aclaró que no está en su casa por esto que se ha comentado y ha señalado que se trata de rumores que se basan en la falsedad. “Eso es paja. La orden no está. Nosotros apelamos y está en tribunal, entonces no hay desacato”, dijo el candidato antes de asistir a una reunión con sus asesores para definir la estrategia de segunda vuelta.

En esa reunión, precisamente, se habló de la decisión de Hernández para no participar de los debates presidenciales, en cambio participará de entrevistas con distintos medios y realizará transmisiones en video a través de sus redes sociales.

“En la mañana de este miércoles, 1 de junio, después de una reunión con su estratega de campaña, Ángel Beccassino, y su equipo de trabajo, el candidato presidencial Rodolfo Hernández tomó la decisión de no asistir a los debates que se organizan de cara a la segunda vuelta presidencial”, informó en un comunicado el exalcalde de Bucaramanga.

El 19 de junio se decidirá quién será el nuevo presidente de la República de Colombia. Con la adhesión de lamayoría de los votos a favor de Federico Gutiérrez, el candidato Hernández suena como favorito, pero no hay que desconocer el crecimiento que ha tenido la campaña de Gustavo Petro, quien ganó por mucho en la primera vuelta. Todo se sabrá finalmente en el curso de dos semanas.

