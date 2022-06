Gloria Inés Ramírez, autora de la ley del feminicidio, le respondió a Rodolfo Hernández sobre la existencia del delito

Gloria Inés Ramírez le manda mensaje al candidato Rodolfo Hernández explicándole la importancia de la Ley del Feminicidio.

El candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, ha estado en el ojo del huracán luego de que se conocieran unas declaraciones en las que el político santandereano desconociera la importancia de la ley del feminicidio.

“El gobierno para solucionar los problemas, se inventa delitos. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, yo tengo entendido que el homicidio desde que está el código penal está, y entonces una política resolvió hacer una bandera del feminicidio, que es un homicidio en una mujer y metió la ley”, dijo Hernández en un video.

Ante eso ha sido cuestionado en repetidas ocasiones sobre su posición sobre la figura de la mujer en los distintos espacios sociales. Ante esto, la misma autora de la Ley del Feminicidio, Gloria Inés Ramírez, decidió hacer un video en el que acompañada de varias mujeres, le respondió sobre la importancia que tiene para el país dicha ley.

“Señor Rodolfo Hernández, le habla Gloria Inés Ramírez, la senadora esa, autora de la ley del feminicidio, ley que usted tanto desprecia, desdeña, minimiza y ridiculiza, pero que a mí me orgullece porque enaltece y reconoce la lucha milenaria de nosotras las mujeres, por el derecho de una vida libre de violencia”, dice al inicio del video que fue publicado en Twitter.

Gloria Inés Ramírez le responde a Rodolfo Hernández sobre la importancia de la Ley contra el Feminicidio, de la cual es autora.

Otro de los episodios rechazados por muchas personas en redes sociales fue cuando se hizo viral otro video de Hernández diciendo el porqué a la gente no le gusta ver que las mujeres participen activamente en política: “porque ven que es invasiva, que ella no fue a la que eligieron, al que eligieron fue al marido. Entonces, si hay algo que me tenga que decir, socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa. ‘Hombre, yo estoy viendo eso, analicemos eso’”.

Sin embargo, el propio candidato y su equipo ha dicho que sus declaraciones han sido sacadas de contexto, puesto que a lo que se quiso referir fue a la figura de la primera dama dentro de un gobierno y su participación en política.

Francia Márquez también se refirió a las palabras de su contendor político Rodolfo Hernández, a quien le respondió: “Son muchas las generaciones de mujeres las que hemos luchado con nuestras vidas para que se reconozcan las violencias que sufrimos a diario en esta sociedad machista y patriarcal. En el 2021, 622 mujeres fueron víctimas de feminicidio. #ElFeminicidioSíExiste”.

La segunda vuelta presidencial será este próximo 19 de junio, fecha que ya estaba establecida desde antes de que se diera la primera ronda de vacaciones. Allí se enfrentarán los dos candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández de cara a gobernar a Colombia durante los próximos 4 años.

Hasta el momento, en las primeras encuestas que se han hecho durante esta primera semana pos-elecciones, ambos aspirantes a la presidencia empatan en la intención de voto de los colombianos.

No obstante, aún queda un camino relativamente largo, en el que las alianzas y las campañas deberían ser las encargadas de marcar una tendencia favorable para cualquiera de los dos políticos.

