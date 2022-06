“La mujer colombiana actúa de acuerdo a las hormonas”: la polémica frase que le resucitaron a Gustavo Petro

Foto de archivo. El candidato a la presidencia de Colombia por el izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, observa un puesto de votación durante la primera vuelta de la elección presidencial en Bogotá, 29 de mayo, 2022. REUTERS/Santiago Arcos

Tras los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 29 de mayo, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández son los dos candidatos elegidos para enfrentarse en las urnas el próximo 19 de junio por la Presidencia de la República. En medio de la contienda, en la que aparentemente no habrá debates entre los candidatos por la negativa del exalcalde de Bucaramanga a estos espacios, uno de los temas que se cree podría definir en gran parte los resultados es lo que han dicho los políticos sobre las mujeres.

Durante las últimas semanas, Hernández ha sido criticado y cuestionado por las declaraciones que hizo en una entrevista en una emisroa, señalando que las mujeres “son invasoras en la política” y que era mejor que opinaran desde la casa. Por su parte, Gustavo Petro también ha condenado las palabras de su rival, pero en las últimas horas le recordaron una que él dijo hace algunos años.

“La mujer colombiana actúa de acuerdo a las hormonas”, fue lo que dijo el entonces senador en un debate realizado en el año 2020 en una sesión en la Comisión Primera del Senado, donde se hablaba sobre la propuesta de prohibir el matrimonio de niños.

En ese entonces, un video que circuló en redes y exponía la intervención del senador Gustavo Petro causó indignación, pues quienes lo compartían lo señalaban de machista, y en el actual panorama electoral, nuevamente la grabación aparece en redes sociales.

Reviven polémica frase de Gustavo Petro sobre las mujeres en Colombia

El ahora candidato presidencial hablaba sobre la ciencia y como el deseo sexual no puede ser controlado por la ley. “Traído el tema de la ley, el proyecto de ley que nos preocupa, realmente no puede prohibir las hormonas. La mujer colombiana, hoy, no se deja llevar por los padres, actúa de acuerdo a las hormonas y, tanto en los estratos populares, rurales, urbanos, como en las clases altas, la mujer aprendió a seguir sus hormonas”, dice Petro.

Luego habla de cómo evitar el embarazo adolescente y señala que “esa expectativa, es la que hace que una niña no piense en embarazarse, se controla. No es que no tenga sexo, es que no deja que el sexo la lleve al embarazo”. Son las intervenciones que se escuchan en la grabación que se ha difundido desde entonces en las redes para criticar a Gustavo Petro.

Lo que dijo Gustavo Petro

Algo que ha sucedido con la tecnología y las redes sociales es que muchas veces, se cortan o no se les da contexto a las palabras de un político precisamente para hacerlo quedar mal. En este caso, el video que circla en redes señalando a Gustavo Petro de machista dura menos de minuto y medio, y está cortado y editado con memes. Lo que quiere decir que hay cosas que se cambiaron de la versión original.

El video original de dicho debate en el Senado dura 40 minutos y, en su intervención, Gustavo Petro aclara a los ponentes del proyecto de ley para prohibir el matrimonio de menores de edad que el embarazo adolescente no se da por contraer nupcias. Los ponentes son políticos del partido Conservador, quienes señalan que al no permitir que niñas menores se casen con adultos, disminuiría la tasa de maternidad por parte de niñas que no han cumplido la mayoría de edad.

Sin embargo, al decir “la mujer colombiana actúa de acuerdo a las hormonas”, Petro está señalando que en el país, desde pequeñas, las mujeres deciden sobre su cuerpo y su sexualidad sin importar si son menores de edad, y van a tener relaciones sexuales cuando y con quien quieran sin necesidad de un matrimonio.

Por otro lado, recuerda su paso por la Alcaldía de Bogotá y les dice que para disminuir la cifra de embarazos adolescentes lo que se necesita es acceso a la educación superior. Por eso habla de que, cuando una niña tiene la expectativa de ingresar a la universidad, aunque ya tenga una vida sexual activa, se cuida más de no quedar en embarazo, “antes de eso, la niña quería formar matrimonio porque no veía otra alternativa para su vida”.

