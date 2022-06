Gilberto Rodríguez Orejuela: de Drogas La Rebaja al Cartel de Cali

16 de septiembre de 2004 Gilberto Rodríguez Orejuela. (Fuente: Colprensa)

Lo más seguro es que algunos colombianos no sepan quién es Gilberto Rodríguez Orejuela, pero lo más probable es que sí hayan comprado alguna vez en alguna farmacia de Drogas La Rebaja y ha escuchado hablar de El Cartel de Cali.

Ahora bien, ¿Qué tiene que ver una farmacia con el Cartel de Cali? Tiene todo que ver, los vincula un nombre: Gilberto Rodríguez Orejuela. El camino de los negocios de este hombre, que nació en Mariquita, Tolima un 30 de enero de 1939, inició en los años setenta de la mano de su hermano en la ciudad de Cali, cuando abrieron su primer local comercial de Drogas La Rebaja, negocio que a pesar de la sombra de la ilegalidad hoy sigue creciendo, tiene presencia en más de 200 municipios de Colombia y cuenta con más de 900 locales comerciales.

Gilberto pasó de emprendedor y comerciante a ser el máximo jefe del Cartel de Cali. En los 80 y 90 tuvo el poderío y control sobre los envíos de cocaína a los Estados Unidos. Según lo puedo determinar la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos), en su momento, 4 de cada 5 gramos de cocaína que se vendía en Nueva York era proveída por el Cartel de Cali.

La decisión de Orejuela, el ajedrecista

En 2004, Orejuela, o como mejor era conocido: el ajedrecista, accedió a una entrevista con Julio Sánchez Cristo, justo antes de su extradición a los Estados Unidos, luego de ser detenido en 1995.

La pregunta es cómo un hombre que tuvo la capacidad de montar un banco, una organización de radio y fue el fundador de Drogas La Rebaja, en un momento en que era un reconocido empresario en el Valle del Cauca, toma un camino equivocado y se dedica al narcotráfico.

“Yo tenía con que vivir, ya tenía el montaje de Drogas La Rebaja, tenía contratos y licitaciones con el Seguro Social, entonces pienso que el hombre por falta de madurez, educación y escolaridad comete ciertos errores y es en ese momento en que yo me desvío y me fui por el lado que no tenía que haberme ido nunca, hoy me pesa y me duele”, la ambición lo llevó a hacer eso, afirmó en medio de la entrevista, hace 18 años.

Más que un momento, Orejuela recordó las circunstancias, rememoró a una Cali con el boom de la marihuana, el boom de la cocaína, fiestero, rumbero, donde muchos amigos estaban vinculados al negocio, “llegaron las propuestas, la rama mía eran las farmacias pero llegó la propuesta y se comienza a ganar una plata fácil y muy difícil echar para atrás hasta que no llega la verdadera desgracia”.

El lío para Drogas La Rebaja

En 1999 un grupo de trabajadores de esta empresa fue vinculado por el delito de lavado de activos, motivo por el cual interpusieron una tutela en 2020, pero el 18 de abril de 2022 la Corte Constitucional dio a conocer que se mantenía en firme la condena contra los asociados de Droguería La Rebaja.

Una tormenta se avecinó sobre el negocio farmacéutico: Drogas La Rebaja fue acusada de lavar dinero de la mafia, estuvo incluida en la Lista Clinton por tener indicios de vínculos con los carteles de la droga, y fue bloqueada por el sector financiero cuando comenzó a ser administrada por la Cooperativa Copservir.

El futuro parece prometedor

Tras una resolución expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, Drogas La Rebaja salió del proceso de intervención al que fue sometida el 2 de mayo de 2005. Actualmente, La Rebaja sigue siendo administrada por la cooperativa Copservir tras firmar un contrato con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con la intención de proteger los empleos generados por la compañía. La Cooperativa fue conformada por los trabajadores en 1995 para evitara su liquidación.

La compañía continua caminando hacia el futuro a pasos de gigante, hoy Drogas La Rebaja sigue siendo una de las más reconocidas en el territorio nacional, e incluso, le ha apostado cada vez más a los canales virtuales, lo cual ha influido en su posicionamiento en el mercado farmacológico en la era digital.

SEGUIR LEYENDO: