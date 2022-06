Este es el trastorno que llevó a Juan Diego Alvira a acudir a un tratamiento con cannabis

Juan Diego Alvira, periodista colombiano / Colprensa

“¿Puede un zombi presentar un programa de televisión? Sí. La verdad es que dormía dos o tres horas. Era un noctámbulo. Me dormía a la una de la mañana y debía estar despierto a la 3:30 de la mañana”, relató en el evento el presentador de Noticias Caracol.

La situación según alcanzó a explicar, duró un tiempo largo. En alguna oportunidad llegó al canal con zapatos diferentes y con termos de tinto y aguas aromáticas, se enfrentaba a diario para combatir el cansancio y la falta de energía que implica no dormir.

Consciente de su estado, recurrió a muchos tratamientos como higiene del sueño, medicamentos, pero cuenta que nada funcionaba. De hecho, un neurólogo llegó a recomendarle dejar de ver el noticiero. Pero lo que hoy es una anécdota, una serie de hechos que solo dan cuenta de un periodo abrumador para el presentador, pues no dormir causa irritabilidad, depresión y un sin fin de consecuencias en la vida de las personas, es también la realidad que enfrentan, según estudios realizados por investigadores del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de Clínica Universitaria de Navarra, de un 10 a un 15 % de las personas.

“Yo era un zombi una especie de dormido viviente. No sé de dónde sacaba fuerzas y la lucidez para decir lo que tenía que decir. Pero al final, tuve la fortuna de oír por ahí que el cannabis era una de las alternativas”, contó. Así, que de alguna manera se deshizo de todas las dudas, tabúes y mitos en torno al uso del cannabis medicinal, y después de entender, que la medicina no contenía el componente psicoactivo que por lo general tiene la marihuana, comenzó a llevar un tratamiento, al que poco a poco se fue adaptando, hasta lograr poder recuperar el sueño y volver a ser el Juan Diego Alvira que día tras día aparece en la pantalla chica llevando la información más relevante a los colombianos.

Implicaciones del uso de la marihuana medicinal

Aunque el cannabis medicinal es una de las grandes soluciones para pacientes con insomnio, este trastorno no es lo único ha encontrado solución. De hecho un estudio, publicado en el ‘Journal of Psychoactive Drugs’ indicó que de un grupo de pacientes tratados con marihuana medicinal para dolores, un 80 % calificaba de muy o extremadamente útil recurrir a estos tratamientos.

Pero no en todos los casos las medicinas son sin THC (el principal constituyente psicoactivo del cannabis). Expertos en el tema también destacan que este ha sido empleado como salida para el tratamiento del dolor, que en muchos casos termina siendo un ciclo sin salida, porque el dolor no deja dormir y no dormir trae implicaciones en la salud de las personas. Así las cosas, también han llegado a la conclusión de que la manera más efectiva y rápida para que este surta efecto es a través de las vías respiratorias, no ingiriéndolo.

Tales efectos, en palabras del Juan Rafael López, médico especialista en dolor y cuidado paliativo, surgen gracias al sistema endocannabinoide presente en todos los seres vivos vertebrados. “En las partes del cerebro y del tálamo donde se controla el sueño hay muchos receptores para el cannabis, el CB1 y el CB2. Los medicamentos con THC se adhieren a estos receptores y de ahí viene el beneficio terapéutico. Nosotros cada vez queremos tener más evidencia científica.

En nuestras clínicas, somos un grupo de especialistas, expertos en cannabis medicinal. Hoy no hay una educación adecuada, de calidad, que soporte la evidencia científica para un uso responsable, porque esto es un medicamento que está controlado por el Fondo Nacional de Estupefacientes, y que, por lo tanto, debe suministrarse con todo el rigor científico”, explica, pues si bien, son muchos los casos de éxito en torno al uso de estas medicinas, a la fecha, los científicos han resaltado, que aún es necesario continuar con los estudios para determinar sus efectos a largo plazo.

