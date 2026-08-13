Abelardo de la Espriella también se reunió con la fiscal General Luz Adriana Camargo: estos fueron los temas que abordaron

El presidente de la República, Abelardo de Espriella, sostuvo un encuentro con la fiscal General Luz Adriana Camargo, en el sexto día de su administración - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó a través de sus redes sociales en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 que sostuvo una reunión con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y adelantó que su administración buscará coordinar acciones con el ente acusador, sin interferir en su autonomía; con lo que empezó a marcar distancia de la administración anterior.

“Sostuve una reunión muy fructífera con la señora Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, este será un Gobierno que trabajará de la mano con la Fiscalía, respetando su independencia, para combatir con firmeza el crimen y la impunidad. ¡Firme por la Patria!”, expresó el jefe de Estado en el escueto mensaje que compartió de este encuentro, acompañado de una postal.

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El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro con la fiscal General Luz Adriana Camargo, en el arranque de su administración, en el que reiteró su respeto a la autoridad judicial - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En esta reunión, que se llevó en las instalaciones del Palacio de San Carlos, el jefe de Estado fue acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el vicefiscal General Gilberto Javier Guerrero.

Nuevo contralor se reunió con Abelardo de la Espriella

Luego de su escogencia por el órgano legislativo, el contralor Jorge Laverde sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en las instalaciones del Palacio de San Carlos. El Gobierno nacional afirmó que su objetivo es colaborar para combatir la corrupción en los diferentes sectores del Estado, en un breve acto en el que el mandatario aprovechó para felicitarlo.

El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el contralor Jorge Eliécer Laverde en las instalaciones del Palacio de San Carlos, sede de Gobierno - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Felicitaciones al dr. Jorge Laverde por su elección como contralor General de la República”, expresó el jefe de Estado a través de sus redes sociales, en la que compartió una postal con el nuevo titular del ente de control, que obtuvo una victoria arrasadora en el legislativo, con el voto de 269 parlamentarios.

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En el encuentro con Laverde estuvieron presentes los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil y, según el recuento oficial del Gobierno, la reunión se planteó como un primer acercamiento tras la elección del nuevo jefe del control fiscal.

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