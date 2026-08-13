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Líder de los Topos Azteca explicó cómo la tecnología ayuda en la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto en Colombia: “La probamos exitosamente en Venezuela”

Héctor Mario Méndez explicó cómo con la ayuda de la tecnología buscan aportar su grano de arena en medio de las labores titánicas por rescatar el mayor número de sobrevivientes y cuerpos atrapados entre los escombros

- créditos @toposazteca/IG | Rául Arboleda / AFP
Méndez es conocido como el "Topo Mayor" - créditos @toposazteca/IG | Rául Arboleda / AFP
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La brigada internacional mexicana Topos Azteca llegó a Cali el miércoles 12 de agosto para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al suroccidente de Colombia el lunes 10 de agosto.

Su presencia no solo simboliza la solidaridad internacional, sino que ha llamado la atención por el uso de tecnología avanzada y protocolos innovadores en la localización de personas atrapadas entre los escombros.

Topos Azteca nació en respuesta al sismo que golpeó la Ciudad de México en 1985. Ante el colapso de los servicios oficiales de emergencia, grupos de ciudadanos organizaron acciones independientes para buscar sobrevivientes, ganándose el reconocimiento y el apodo que aún mantienen.

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Desde entonces, han intervenido en desastres alrededor del mundo y se han consolidado como una referencia internacional en búsqueda y rescate.

En su despliegue en Cali, la tecnología es un pilar central de sus operaciones. Héctor Mario Méndez, fundador, presidente y director de la brigada, detalló a través de su cuenta oficial de Instagram las herramientas tecnológicas que emplean en la zona de desastre.

“Traemos innovación que utilizamos a través de las ondas de wifi, con una aplicación que probamos exitosamente en Venezuela y ya estamos aplicando aquí”, explicó Méndez.

Uno de los avances más destacados es el sistema de rastreo por Wi-Fi, que permite localizar señales de celulares encendidos o captar la presencia de redes inhabilitadas entre los escombros.

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Esta tecnología facilita la determinación de la ubicación exacta de víctimas atrapadas en espacios confinados, agilizando el rescate en situaciones críticas.

A la par del rastreo digital, los Topos Azteca emplean herramientas neumáticas, equipos de fuerza impulsados por aire comprimido. Estas herramientas son fundamentales para romper bloques de concreto, cortar barras de metal, levantar grandes cantidades de escombros y estabilizar estructuras inestables, permitiendo avanzar con seguridad y eficiencia en las zonas de mayor riesgo.

Otra innovación implementada es el uso de pistolas térmicas, dispositivos de escaneo que detectan la radiación de calor. Su función principal es identificar la temperatura corporal de personas sepultadas bajo ruinas o atrapadas detrás de muros, facilitando así la localización y priorización de los rescates en áreas donde la visibilidad es nula.

Frente a estas ayudas, Méndez dijo que esto les “permite buscar víctimas más allá de las paredes y debajo de los suelos”.

La labor de la brigada en Cali se desarrolla principalmente en el sector de La Guadalupe, donde la combinación de tecnología y experiencia ha permitido optimizar la búsqueda en ambientes colapsados.

El líder del grupo narró que la brigada llegó directamente desde Venezuela, modificando su itinerario tras enterarse del desastre en Colombia.

“Llegamos de Venezuela, en La Guaira, a medianoche. Íbamos hacia México, pero cuando nos enteramos del terremoto, cancelamos la ida a México y nos vinimos para acá porque tenemos que sumarnos al esfuerzo para tratar de encontrar hermanos sobrevivientes”, relató Méndez.

El origen ciudadano del grupo y su enfoque en la innovación tecnológica han convertido a los Topos Azteca en un referente en la gestión de emergencias.

Su trabajo en Colombia contribuye no solo con sus capacidades técnicas, sino también con la transferencia de conocimientos a equipos locales y la motivación para continuar buscando sobrevivientes en condiciones extremas.

La llegada de la brigada mexicana fortalece la respuesta en uno de los momentos más complejos para Cali y el suroccidente colombiano, donde las tareas de rescate y recuperación siguen siendo prioritarias, más aún, porque son las horas más críticas en cuanto a la esperanza de poder rescatar más personas con vida atrapada entre los escombros.

La tecnología, en manos de especialistas experimentados, se ha convertido en una herramienta vital para salvar vidas y acelerar el proceso de localización en medio de una emergencia sin precedentes, que sumado a la solidaridad de los pobladores locales, buscarán seguir encontrando a las centenas de desaparecidos.

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