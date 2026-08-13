Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Polémica por decisión de municipio cercano a Medellín de realizar sus fiestas pese a la tragedia del terremoto en Colombia: “No existe una causal de fuerza mayor”

Las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura continúan con su programación pese a la emergencia que dejó el sismo del pasado 10 de agosto en Colombia y la decisión generó una polémica

La alcaldía de Itagüí mantiene las fiestas tras el terremoto y abre una discusión en redes - crédito @alcaldiadeitagui/IG
La alcaldía de Itagüí mantiene las fiestas tras el terremoto y abre una discusión en redes - crédito @alcaldiadeitagui/IG
Guardar

La decisión de la Alcaldía de Itagüí de mantener las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura en medio de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto desató una fuerte discusión en redes sociales.

Mientras familias de diferentes regiones del país enfrentan la pérdida de viviendas, bienes y seres queridos, algunos ciudadanos cuestionaron que el municipio continúe con una programación festiva que ya estaba prevista para estas fechas.

La administración, sin embargo, aseguró que la decisión no obedece a una falta de sensibilidad frente a la tragedia, sino a las obligaciones jurídicas adquiridas previamente mediante contratos.

PUBLICIDAD

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, y el secretario jurídico del municipio, Óscar Muñoz, salieron al paso de los cuestionamientos y explicaron públicamente por qué la administración no decidió cancelar o aplazar unilateralmente las actividades.

El alcalde Diego Torres defiende la continuidad de los eventos y apela a contratos vigentes - crédito @alcaldiadeitagui/IG
El alcalde Diego Torres defiende la continuidad de los eventos y apela a contratos vigentes - crédito @alcaldiadeitagui/IG

Según la Alcaldía, las fiestas fueron planeadas con anticipación y para su realización se adelantaron procesos de contratación que actualmente se encuentran vigentes. Por esta razón, cualquier decisión de suspenderlas tendría que estar respaldada por una causa prevista en la legislación.

Uno de los principales argumentos entregados por la administración municipal tiene que ver con la figura jurídica de la fuerza mayor o el caso fortuito.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la explicación del secretario jurídico, una situación de este tipo podría permitir modificar o suspender determinadas obligaciones contractuales cuando un hecho extraordinario impide cumplirlas, según confirmó El Colombiano.

Sin embargo, la Alcaldía sostiene que las condiciones registradas en Itagüí después del terremoto no configuran actualmente una situación de esa naturaleza que imposibilite la realización de las fiestas.

Las fiestas de Itagüí siguen en pie y la Alcaldía explica por qué no las canceló tras el terremoto - crédito @alcaldiadeitagui/IG
Las fiestas de Itagüí siguen en pie y la Alcaldía explica por qué no las canceló tras el terremoto - crédito @alcaldiadeitagui/IG

La administración también señaló que el municipio está obligado a cumplir las reglas de la contratación estatal y que no puede desconocer compromisos previamente adquiridos simplemente por decisión administrativa.

En ese sentido, la explicación oficial busca responder a quienes han preguntado por qué no se tomó la misma decisión que otros municipios que optaron por suspender actividades culturales o festivas tras la emergencia.

Según el secretario jurídico, “la Alcaldía está sometida a las reglas de la contratación estatal y no puede modificar los compromisos adquiridos una vez estos han sido establecidos”.

El funcionario explicó que la programación fue diseñada con anterioridad y que ya se habían realizado las contrataciones necesarias para garantizar el desarrollo de los eventos.

La administración considera, además, que cancelar los contratos sin una justificación jurídica suficiente podría generar consecuencias para el municipio, entre ellas eventuales reclamaciones derivadas de los compromisos adquiridos con los contratistas.

Las redes no le perdonan a Itagüí mantener sus fiestas mientras el país enfrenta la emergencia por el sismo - Reuters
Las redes no le perdonan a Itagüí mantener sus fiestas mientras el país enfrenta la emergencia por el sismo - Reuters

El argumento jurídico no ha logrado apagar las críticas de los ciudadanos, quienes consideran que, aun cuando existan contratos vigentes, la administración podría haber buscado alternativas para aplazar las actividades y priorizar la atención de la emergencia.

Las críticas se han concentrado especialmente en el contraste entre la celebración de eventos en Itagüí y la situación que viven las familias afectadas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Uno de los usuarios que cuestionó la decisión manifestó: “Hace 2 días verificando las afectaciones y ahora dice que no hay posibilidad de cancelar unas fiestas que seguramente muchos no desean porque tienen familiares que han sido afectados por el sismo, qué horror”, “Increíble, aplazarlas era necesario, las familias sufren y entierran sus muertos”, “Qué vergüenza, qué indolencia la de los políticos”.

Las reacciones reflejan un debate que va más allá de la existencia de los contratos. Para algunos ciudadanos, el momento que atraviesa el país ameritaba suspender temporalmente las celebraciones como una señal de solidaridad con las víctimas.

Pese a mantener la programación, la administración municipal aseguró que no se ha mantenido al margen de la situación que viven las comunidades damnificadas.

Por el contrario, la Alcaldía y diferentes organizaciones vinculadas a las fiestas activaron una campaña de recolección de ayudas denominada ‘Itagüí se une por Colombia’, que hace parte de la iniciativa #ColombiaSeLevanta.

Temas Relacionados

ItagüíFiestas ItagüíLas Fiestas de la Industria, el Comercio y la CulturaLas Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura ItagüíColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Líder de los Topos Azteca explicó cómo la tecnología ayuda en la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto en Colombia: “La probamos exitosamente en Venezuela”

Héctor Mario Méndez explicó cómo con la ayuda de la tecnología buscan aportar su grano de arena en medio de las labores titánicas por rescatar el mayor número de sobrevivientes y cuerpos atrapados entre los escombros

Líder de los Topos Azteca explicó cómo la tecnología ayuda en la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto en Colombia: “La probamos exitosamente en Venezuela”

Ministra de Transporte removió a Óscar Torres y designó a Ricardo Ayerbe en la presidencia de la ANI

Ricardo Ayerbe cuenta con formación en derecho y especialización en gobierno. Durante la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, asumió la coordinación de acciones territoriales y la organización de actividades en la capital del país

Ministra de Transporte removió a Óscar Torres y designó a Ricardo Ayerbe en la presidencia de la ANI

Casa en la que vivió Gabriel García Márquez en México que funcionaba como centro cultural cerró por falta de fondos

Este espacio se había convertido en un centro cultural que buscaba preservar la memoria del premio Nobel

Casa en la que vivió Gabriel García Márquez en México que funcionaba como centro cultural cerró por falta de fondos

Antioquia se une por los damnificados del terremoto: así será la telemaratón ‘Colombia se levanta’

Anuncian jornada solidaria entre medios de comunicación, artistas, periodistas, empresarios, creadores de contenido y ciudadanos para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por la tragedia del 10 de agosto

Antioquia se une por los damnificados del terremoto: así será la telemaratón ‘Colombia se levanta’

El periodista Carlos Andrés Aponte confirmó que sus padres y su sobrina fueron hallados sin vida en Cali tras varias horas de búsqueda

El comunicador relató el drama que vivió su familia después de que una edificación colapsara durante el fuerte sismo del 10 de agosto. Sus familiares quedaron atrapados entre los escombros

El periodista Carlos Andrés Aponte confirmó que sus padres y su sobrina fueron hallados sin vida en Cali tras varias horas de búsqueda
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Alejandro Riaño anunció que realizará un especial solidario de ‘The Juanpis Live Show’: así pueden ayudar a los damnificados del terremoto

Yina Calderón confirmó que enviará medicamentos a los damnificados por el terremoto: “Les envío un abrazo gigante”

Deportes

Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada

Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada

Esta es la historia de Daniel Arcila, el colombiano que le amargó el regreso a Lionel Messi al Inter Miami en la Leagues Cup de la Concacaf

Dimayor tomó nueva decisión tras el terremoto: esta es la fecha en que se volvería a jugar fútbol profesional en Colombia

Suspendida la Vuelta a Colombia por afectaciones del terremoto mientras se disputaba la sexta etapa: había partido de Manizales y finalizaba en Jericó, Antioquia

Jhon Lucumí llegaría a la Juventus: Bolonia abrió negociaciones por la estrella colombiana