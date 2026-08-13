Polémica por decisión de municipio cercano a Medellín de realizar sus fiestas pese a la tragedia del terremoto en Colombia: “No existe una causal de fuerza mayor”

La alcaldía de Itagüí mantiene las fiestas tras el terremoto y abre una discusión en redes - crédito @alcaldiadeitagui/IG

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La decisión de la Alcaldía de Itagüí de mantener las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura en medio de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto desató una fuerte discusión en redes sociales.

Mientras familias de diferentes regiones del país enfrentan la pérdida de viviendas, bienes y seres queridos, algunos ciudadanos cuestionaron que el municipio continúe con una programación festiva que ya estaba prevista para estas fechas.

La administración, sin embargo, aseguró que la decisión no obedece a una falta de sensibilidad frente a la tragedia, sino a las obligaciones jurídicas adquiridas previamente mediante contratos.

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El alcalde de Itagüí, Diego Torres, y el secretario jurídico del municipio, Óscar Muñoz, salieron al paso de los cuestionamientos y explicaron públicamente por qué la administración no decidió cancelar o aplazar unilateralmente las actividades.

El alcalde Diego Torres defiende la continuidad de los eventos y apela a contratos vigentes - crédito @alcaldiadeitagui/IG

Según la Alcaldía, las fiestas fueron planeadas con anticipación y para su realización se adelantaron procesos de contratación que actualmente se encuentran vigentes. Por esta razón, cualquier decisión de suspenderlas tendría que estar respaldada por una causa prevista en la legislación.

Uno de los principales argumentos entregados por la administración municipal tiene que ver con la figura jurídica de la fuerza mayor o el caso fortuito.

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De acuerdo con la explicación del secretario jurídico, una situación de este tipo podría permitir modificar o suspender determinadas obligaciones contractuales cuando un hecho extraordinario impide cumplirlas, según confirmó El Colombiano.

Sin embargo, la Alcaldía sostiene que las condiciones registradas en Itagüí después del terremoto no configuran actualmente una situación de esa naturaleza que imposibilite la realización de las fiestas.

Las fiestas de Itagüí siguen en pie y la Alcaldía explica por qué no las canceló tras el terremoto - crédito @alcaldiadeitagui/IG

La administración también señaló que el municipio está obligado a cumplir las reglas de la contratación estatal y que no puede desconocer compromisos previamente adquiridos simplemente por decisión administrativa.

En ese sentido, la explicación oficial busca responder a quienes han preguntado por qué no se tomó la misma decisión que otros municipios que optaron por suspender actividades culturales o festivas tras la emergencia.

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Según el secretario jurídico, “la Alcaldía está sometida a las reglas de la contratación estatal y no puede modificar los compromisos adquiridos una vez estos han sido establecidos”.

El funcionario explicó que la programación fue diseñada con anterioridad y que ya se habían realizado las contrataciones necesarias para garantizar el desarrollo de los eventos.

La administración considera, además, que cancelar los contratos sin una justificación jurídica suficiente podría generar consecuencias para el municipio, entre ellas eventuales reclamaciones derivadas de los compromisos adquiridos con los contratistas.

Las redes no le perdonan a Itagüí mantener sus fiestas mientras el país enfrenta la emergencia por el sismo - Reuters

El argumento jurídico no ha logrado apagar las críticas de los ciudadanos, quienes consideran que, aun cuando existan contratos vigentes, la administración podría haber buscado alternativas para aplazar las actividades y priorizar la atención de la emergencia.

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Las críticas se han concentrado especialmente en el contraste entre la celebración de eventos en Itagüí y la situación que viven las familias afectadas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Uno de los usuarios que cuestionó la decisión manifestó: “Hace 2 días verificando las afectaciones y ahora dice que no hay posibilidad de cancelar unas fiestas que seguramente muchos no desean porque tienen familiares que han sido afectados por el sismo, qué horror”, “Increíble, aplazarlas era necesario, las familias sufren y entierran sus muertos”, “Qué vergüenza, qué indolencia la de los políticos”.

Las reacciones reflejan un debate que va más allá de la existencia de los contratos. Para algunos ciudadanos, el momento que atraviesa el país ameritaba suspender temporalmente las celebraciones como una señal de solidaridad con las víctimas.

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Pese a mantener la programación, la administración municipal aseguró que no se ha mantenido al margen de la situación que viven las comunidades damnificadas.

Por el contrario, la Alcaldía y diferentes organizaciones vinculadas a las fiestas activaron una campaña de recolección de ayudas denominada ‘Itagüí se une por Colombia’, que hace parte de la iniciativa #ColombiaSeLevanta.