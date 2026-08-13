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El Dane tiene nuevo director: De la Espriella designó a Ricardo Valencia para manejar las estadísticas más importantes de Colombia

Con una trayectoria de más de 20 años en gerencia de impacto, analítica avanzada y políticas públicas, Valencia ha ocupado posiciones de liderazgo en distintos organismos

Los resultados de noviembre presentados por el Dane revelan el segundo menor crecimiento económico mensual de Colombia en 2024 tras marzo y junio - crédito Dane
El Dane es la entidad oficial de Colombia encargada de planear, recolectar, analizar y difundir la información estadística del país. Produce datos clave sobre la economía, la población y la calidad de vida para orientar las decisiones del Estado y de los ciudadanos - crédito Dane
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El economista Ricardo Valencia fue designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Se espera que el nombramiento quede en firme en las próximas horas, lo que supondrá un relevo clave en la entidad encargada de la información estadística en Colombia.

Con una trayectoria de más de 20 años en gerencia de impacto, analítica avanzada y políticas públicas, Valencia ha ocupado posiciones de liderazgo en distintos organismos. Entre 2018 y 2022, acompañó al exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo como subdirector de la entidad, donde coordinó operaciones estadísticas vinculadas a la economía circular, según registros institucionales.

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Valencia es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también cursó estudios de maestría. En la actualidad, lidera como CEO y cofundador la firma Algebra Labs, especializada en asesoría para la estructuración de ecosistemas de datos, de acuerdo con su perfil profesional.

Ricardo Valencia es economista de la Universidad Javeriana - crédito AlgebraLabs
Ricardo Valencia es economista de la Universidad Javeriana - crédito AlgebraLabs

Durante su gestión anterior en el Dane, Valencia estuvo a cargo de la gerencia de la cadena de valor de producción estadística, abarcando procesos como la recolección de información en campo, procesamiento de datos, planeación de censos y desarrollo de encuestas nacionales. Además, ha desempeñado funciones como director estratégico en iniciativas de cooperación internacional, consultor en gestión de datos y coordinador de programas de análisis económico, lo que refuerza su perfil para asumir el liderazgo de una de las entidades clave para la toma de decisiones económicas y sociales en Colombia.

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