Los mejores memes del partido entre Atlético Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot

Nacional y Millonarios empataron 2-2 en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2022-I. Foto: cortesía Dimayor

Atlético Nacional y Millonarios protagonizaron uno de los compromisos más llamativos en lo que va del año en la Liga Betplay 2022-I. Más de 42.000 personas asistieron a las tribunas del estadio Atanasio Girardot, en Medellín, para presenciar uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano, válido por la segunda jornada del grupo A de los cuadrangulares semifinales.

Luego de los 90 minutos, el compromiso terminó con un empate. Las anotaciones de los ‘embajadores’ llegaron por cuenta de Yerson Candelo en contra (13′) y Daniel Ruiz (74′); entretanto, en los ‘verdolagas’ se reportaron Jarlan Barrera (42′) y Yeison Guzmán (78′).

Durante el desarrollo del compromiso los hinchas, tanto de Millonarios como de Nacional, se manifestaron a través de las redes sociales con memes y demás comentarios cómicos. A continuación le presentamos algunos de ellos.

Las palabras de los técnicos tras el partido:

En rueda de prensa, Hernán Darío Herrera, entrenador de Atlético Nacional, fue optimista respecto a las posibilidades de sus drigidos para revertir la sequía de resultados por la que atraviesan. Recordemos que los ‘verdolagas’ llevan casi dos meses sin conseguir triunfos: el más reciente fue el pasado 10 de abril contra América de Cali en el Atanasio Girardot (2-0). Desde entonces, el ‘verde paisa’ acumula cinco empates y dos derrotas.

“Hay que valorar el juego de los dos equipos. Fue un clásico en que ambos equipos dieron espectáculo, desafortunadamente para nosotros nos costó reponernos después de dos goles anulados y un autogol. Vamos a seguir luchando, el equipo está fuerte mentalmente. Este cuadrangular es apretado, viene Bucaramanga y hay que ganar”, señaló.

Posteriormente, ‘el Arriero’, como es conocido popularmente, resaltó el trabajo del conjunto ‘embajador’. “El equipo hoy estuvo bien parado los primeros 20 minutos y fue duro reponernos. Cuando iba a hacer los tres cambios llegó el segundo gol de Millonarios. Tratamos de controlar a Millonarios, pero David Silva juega muy bien y fue difícil hacerlo por su talento”.

Por su parte, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, enfatizó en la personalidad que tuvo su equipo para tratar de llevarse el triunfo de la capital antioqueña: “Fuimos sin temor, con esa capacidad e inteligencia de querer venir a buscar el partido. Nacional también lo intentó y lo buscó, hoy (martes) gana el fútbol, pero hablando de mi equipo me gustó mucho, porque tuvieron personalidad, no es fácil jugar en un estadio con 45.000 ‘muñecos’ gritando”.

“No es fácil venir aquí a jugar, mucho más que en los primeros cinco minutos Nacional nos hizo un gol, el de Jarlan (Barrera) que se lo anularon, y después nos fuimos arriba. Vi 490 pases, eso no es fácil, me gustó del equipo que no perdió la idea, le decía a ellos que perdimos la esencia de lo que es Millonarios hoy en los últimos siete minutos, porque ya era sostener, sin embargo, nos paramos bien.”, concluyó el estratega samario ante los medios de comunicación.

Con este resultado, Millonarios es líder de su grupo con cuatro unidades, mientras que Nacional se queda en la tercera posición con cinco puntos. El próximo sábado 4 de junio los ‘verdolagas’ recibirán la visita del Atlético Bucaramanga, que derrotó a primera hora al Junior en el estadio Alfonso López; mientras que los ‘albiazules’ jugarán en el Metropolitano ante el Junior de Barranquilla, que solo ha sumado un punto en la instancia decisiva del campeonato.

