Colombia

Las tarifas de energía subirían en medio del fenómeno de El Niño en Colombia y las empresas dieron soluciones a Abelardo de la Espriella

Las proyecciones de Asocodis anticipan escenarios de consumo récord y presión sobre fuentes térmicas e hidráulicas, lo que exige un plan urgente para mantener la estabilidad en los próximos años

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Las víctimas fueron trasladadas hasta la clínica General del Norte de Barranquilla donde, hace pocas horas, fueron dados de alta. Aunque ninguna autoridad se ha pronunciado por lo sucedido, la empresa Air-e se encuentra revisando el caso para determinar las circunstancias que rodearon los hechos - crédito Colprensa
Expertos llevan varios meses advirtiendo al Gobierno nacional que debe actuar con anticipación a la llegada del fenómeno de El Niño - crédito Colprensa

El sector eléctrico colombiano entró en una nueva fase política con el mensaje de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) al presidente electo, Abelardo de la Espriella: el gremio ofreció trabajar una agenda común mientras advirtió sobre riesgo de desabastecimiento, alzas en las tarifas y una posible intensificación del fenómeno de El Niño en los próximos meses.

Advirtió que el sistema necesita medidas inmediatas y coordinación con el gobierno entrante para sostener la confiabilidad del servicio, en un momento de deudas acumuladas y presión climática. Por medio de un comunicado, el gremio dijo que está dispuesto a construir con el nuevo gobierno una agenda sectorial en medio de una situación que describió como compleja para la industria y para el país.

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Al respecto, el presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, mostró su disponibilidad para trabajar por la estabilidad del sistema y en la continuidad del servicio.

José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, participó en la rueda de prensa en la que el Comité Intergremial advirtió sobre la crisis energética que puede vivir Colombia en los próximos meses - crédito @Asocodis/X
José Camilo Manzur es el presidente de Asocodis - crédito @Asocodis/X

“Nuestras empresas reafirman su compromiso con la estabilidad del sistema y sobre todo con el servicio de los usuarios. Estamos listos para trabajar de la mano con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su equipo. La situación del sector eléctrico exige acciones inmediatas, coordinadas y responsables para garantizar la confiabilidad del servicio que reciben los colombianos”, anotó el dirigente gremial.

Advertencias y propuestas

Manzur planteó que la agenda con el gobierno entrante debe prepararse para un escenario de mayor presión financiera y operativa. Según expuso, las empresas afrontan dificultades por billonarias deudas acumuladas, mientras los pronósticos de agencias especializadas apuntan a que el fenómeno de El Niño puede escalar durante el segundo semestre del año.

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Sostuvo el directivo que el sector ya formuló una respuesta inicial para esa coyuntura. “Desde nuestro sector hemos propuesto un plan de choque que por supuesto incluye tener empresas sólidas que puedan afrontar los desafíos de un Niño fuerte”, anotó.

Factura de luz-servicio de energía-Colombia
Pese a anuncios y medidas del Gobierno Petro, el valor de las facturas de energía en Colombia nunca bajaron o lo hicieron muy poco - crédito Colprensa

La inquietud de Asocodis se concentra de forma especial en la Región Caribe, donde hay serias dificultades. Manzur señaló el estado delicado de las empresas prestadoras en esa zona y mencionó en particular a Aire.

Sobre ese punto, insistió en que la discusión no debe limitarse a una parte del sistema. “La agenda de trabajo debe priorizar la solidez del sector eléctrico en todos sus eslabones, con el objetivo principal de garantizar la prestación del servicio eléctrico en esta región así como en el resto del país”, anotó.

Ratificó además su compromiso con la prestación de un servicio esencial para el desarrollo económico, social y regional del país.

“Seguiremos trabajando con respeto por la institucionalidad, con el objetivo principal de seguir contribuyendo con el bienestar del país, del sector eléctrico y, sobre todo, de los millones de colombianos que dependen de una energía confiable, continua y de calidad”, agregó José Camilo Manzur.

Actualmente, la empresa, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta cerca de 700 procesos penales relacionados con casos de hurto de energía y defraudación de fluidos - crédito Air-E
Air-e presta sus servicio de electricidad a Atlántico, Magdalena y La Guajira - crédito Air-e

Actualidad de Air-e

Como se recordará, la empresa de energía Air-e, que atiende a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, se encuentra en proceso de liquidación por orden del gobierno nacional. La decisión se tomó luego de que una intervención estatal, iniciada previamente, no lograra solucionar sus graves problemas financieros ni frenar sus deudas multimillonarias con el sector generador.

La situación de la compañía y el servicio en el Caribe colombiano presenta los siguientes puntos clave:

  • Liquidación estatal: el Gobierno Petro anunció la liquidación de la compañía al confirmar la inviabilidad financiera de la misma.
  • Deudas millonarias: la empresa acumula pasivos que rondan los $2.7 billones con generadores y agentes del mercado eléctrico.
  • Alzas tarifarias: los usuarios continúan experimentando incrementos en las facturas, con el costo del kilovatio hora que rondan los $840, impulsado por mayores costos operativos y rezagos climáticos.
  • Incertidumbre operativa: la Cámara Colombiana de la Energía (Ccenergía) y líderes regionales expresaron preocupación por la continuidad, calidad del servicio y el manejo de los pasivos durante el cambio de modelo o de operador.
  • Garantía temporal: tanto Air-e como las entidades del Gobierno señalaron que el suministro de energía para los usuarios se mantendrá garantizado mientras se define el esquema de transición y quién asumirá la operación a largo plazo.

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