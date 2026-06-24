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Fuerte temblor desató pánico en Colombia: los internautas reaccionaron con memes políticos

La situación fue registrada por los ciudadanos, que no dudaron en compartir sus emociones a través de las redes sociales y videos que demuestran el impacto del movimiento telúrico

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Un fuerte movimiento de tierra sacudió a Colombia en la tarde del miércoles preocupando a sus habitantes - crédito @joxegomez / X

En la tarde del 24 de junio de 2026 se sintió un fuerte temblor en Venezuela y Colombia, por lo que los internautas compartieron cómo vivieron el intenso momento a través de las redes sociales, donde mostraron cómo se movían las lámparas de sus apartamentos y cómo la situación obligó a evacuar edificios residenciales y oficinas.

Y es que la alerta se encendió en diferentes zonas del territorio nacional, por causa del fuerte movimiento que no solo se sintió en diferentes países, sino que causó cortes en las comunicaciones.

Así lo revelaron los ciudadanos a través de sus redes sociales donde indicaron lo siguiente: “Temblor horrible en Caracas. Estaba hablando con mi hermana y se interrumpió la comunicación”, dijo uno de los usuarios de X. Otra persona respondió: “Yo igual estaba hablando con mi mamá y se interrumpió la videollamada”.

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El Servicio Geológico Colombiano confirmó a través de sus canales oficiales que el temblor tuvo una magnitud de 7.0 y se originó en inmediaciones de la costa de Venezuela sobre las 5:04 p. m.

Reacciones de los internautas

En redes sociales, los habitantes de Colombia y Venezuela no dudaron en compartir cómo vivieron el momento y algunos aseguraron que les dejó una sensación de mareo prolongado.

En medio del temor ocasionado por el sismo, los ciudadanos no dudaron en reaccionar con humor y relacionarlo con política. Una de las primeras imágenes que se compartió fue una de Gustavo Petro que recibió gran cantidad de comentarios porque el usuario escribió: “No demoran en echarle la culpa a Petro por el temblor”.

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La creatividad de muchos hizo parte de las reacciones - crédito X
La creatividad de muchos hizo parte de las reacciones - crédito X

Continuando con la línea política, en Colombia muchos recordaron las propuestas de Abelardo de la Espriella y rápidamente hicieron referencias que causaron revuelo.

Algunos recordaron las propuestas del presidente electo - crédito X
Algunos recordaron las propuestas del presidente electo - crédito X

Entre las reacciones llamó la atención la cuenta de un usuario que se hace llamar el Dios colombiano, puesto que el 21 de junio de 2026 realizó una publicación en la que dijo que era necesario un temblor y al cumplirse la “predicción”, quiso atribuírselo.

Una cuenta llamada Dios causó revuelo - crédito X
Una cuenta llamada Dios causó revuelo - crédito X

Además, algunos aseguraron que desde los edificios se sintió mucho más fuerte, por lo que no solo experimentaron mareo, sino un vacío.

El miedo se apoderó de los ciudadanos - crédito X
El miedo se apoderó de los ciudadanos - crédito X
Los ciudadanos reportaron el movimiento de tierra - crédito X
Los ciudadanos reportaron el movimiento de tierra - crédito X

Algunos mostraron su preocupación por las líneas telefónicas, teniendo en cuenta que la comunicación estaba bastante complicada con los habitantes del país vecino, por lo que las redes sociales se convirtieron en el refugio para aquellos que tenían dudas sobre lo que pudo pasar con sus seres queridos.

Las líneas telefónicas se cayeron en Venezuela - crédito X
Las líneas telefónicas se cayeron en Venezuela - crédito X

Otros aprovecharon para realizar memes de la situación y compartieron lo que estaban haciendo en el momento del movimiento de tierra y cómo se sintieron. Además de reportarle a sus seguidores que se encontraban bien.

Algunas personas no sintieron el temblor - crédito X
Algunas personas no sintieron el temblor - crédito X
Algunos se refirieron con humor tras el sismo - crédito X
Algunos se refirieron con humor tras el sismo - crédito X

Hasta los animales intentaron buscar refugio en medio del fuerte temblor, pues un internauta comentó que no encontraba a uno de sus gatos.

Las mascotas también corrieron a ocultarse - crédito X
Las mascotas también corrieron a ocultarse - crédito X
En la costa caribe colombiana no se sintió tan fuerte como en el centro del país - crédito X
En la costa caribe colombiana no se sintió tan fuerte como en el centro del país - crédito X

Entre otras reacciones de los habitantes del territorio nacional se destacan: “Estuvo horrible en Bogotá piso 28. Se movían las puertas, los ganchos, el TV . Duro más de 5 minutos”, “Piso 9 y esas lámparas del techo bailaban sabroso, se sintió como por 10 minutos aunque creo que fueron réplicas porque se sintieron como 3 sacudones diferentes” y “Yo lo sentí en Medellín, laaaaaaargo y fuerte a lo último”.

Ante la preocupación por el fuerte movimiento de tierra, las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de estar preparados para enfrentar estos eventos, por lo que recomendaron tener preparado un botiquín de emergencia con papeles de todos los habitantes de la casa, así como ubicar un punto de encuentro y mantener la calma, además de evacuar el lugar en el que se encuentre y protegerse de cualquier objeto que pueda caer y lesionarlo.

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