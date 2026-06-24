Colombia

Gaula Militar recibió propiedades de “Pacho” Herrera y de socios de Pablo Escobar en Cúcuta, Cali y Medellín

La directora de la SAE, Amelia Pérez, se encargó de entregar los predios que fueron comprados con dinero del narcotráfico

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SAE - Propiedades de narcos
Amelia Pérez, directora de la SAE, se encargó de la entrega de los predios - crédito SAE

El 24 de junio, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, entregó tres inmuebles que estaban siendo administrados por la entidad al Gaula Militar en Cúcuta, Cali y Medellín.

En el comunicado oficial, la SAE informó que, como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para fortalecer la lucha contra delitos que afectan la libertad y la seguridad de los colombianos, como el secuestro y la extorsión, los activos recuperados y entregados tienen un valor simbólico, ya que todos estuvieron vinculados a estructuras criminales que durante décadas acumularon riqueza mediante economías ilícitas.

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“Hoy, gracias a la acción del Estado, esos bienes pasan a convertirse en herramientas para la seguridad y la protección de la ciudadanía”.

Detalles de los inmuebles entregados

SAE - Propiedades de narcos
Los inmuebles entregados pertenecieron a capos reconocidos en los 80 y 90 - crédito SAE

En Cúcuta, Norte de Santander, la SAE recuperó un inmueble de más de 3.500 metros cuadrados que formó parte de la estructura financiera y logística controlada por Henry Carrillo Ramírez, alias “Barriga”, identificado por las autoridades como líder de una organización transnacional dedicada al narcotráfico.

A pesar de que la propiedad fue intervenida por el Estado, durante años fue ocupada de manera irregular para arrendar parte del predio a comerciantes de la zona.

En Cali, Valle del Cauca, la entidad entregó una vivienda de tres niveles con 661 metros cuadrados construidos, ubicada en el barrio Cuarto de Legua. El inmueble hizo parte de bienes sometidos a procesos de extinción de dominio relacionados con Helmer Herrera Buitrago, alias “Pacho” Herrera, uno de los máximos cabecillas del cartel de Cali y el primer narco abiertamente homosexual.

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“Tras años de actuaciones judiciales, la propiedad ingresó definitivamente al patrimonio del Estado y hoy será utilizada para fortalecer las capacidades operativas del Gaula Militar en la región”, informó la SAE.

SAE - Propiedades de narcos
El inmueble entregado en Medellín perteneció a los hermanos Galeano y Moncada, socios de Pablo Escobar - crédito SAE

En la capital de Antioquia, la SAE recuperó una lujosa propiedad ubicada en El Poblado de 1.798 metros cuadrados construidos, asociada a bienes investigados dentro de procesos de extinción de dominio relacionados con las estructuras de los hermanos Galeano y Moncada, socios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.

La SAE recordó que Galeano y Moncada fueron piezas fundamentales del poder financiero del cartel de Medellín y destacó la recuperación del inmueble como la representación de un nuevo paso en la transformación de bienes ligados al narcotráfico.

“La entrega de estos inmuebles al Gaula Militar responde a una visión clara del Gobierno nacional que viene reforzando su capacidad para enfrentar fenómenos como el secuestro y la extorsión, la SAE cumple un papel fundamental al garantizar que los activos recuperados del narcotráfico y otras actividades ilícitas sean destinados a fortalecer la institucionalidad, ampliar la capacidad operativa de la fuerza pública y generar beneficios concretos para las comunidades”.

SAE - Propiedades de narcos
El Gaula Militar tendrá autonomía de decisión sobre los inmuebles - crédito SAE

Tras la entrega, el comandante del Gaula Militar, el coronel Stick Amaral Reyes Monsalve, indicó que los inmuebles ayudarán a que la unidad siga sirviendo a la ciudadanía. “Todos estos bienes que se ponen a disposición de nuestros soldados en tierra, mar y aire serán optimizados para el buen uso y servicio de todos los colombianos”.

Por su parte, la directora de la SAE, Amelia Pérez, confirmó que el Gaula Militar tendrá libertad para decidir sobre el futuro de los predios y habló frente a un grupo de uniformados a los que les agradeció por su trabajo para defender la soberanía nacional de la delincuencia organizada y común.

“Estos predios, que pertenecieron principalmente a las mafias de Cali y Medellín, hoy estarán al servicio del país a través de ustedes, que los sabrán utilizar para prevenir y enfrentar los crímenes que afectan a las comunidades”.

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