Rodolfo Hernández anuncia que no asistirá a debates . Foto: Colprensa-Camila Díaz

Antes de que Rodolfo Hernández, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pasara a la segunda vuelta electoral, había manifestado su inconformidad con el tiempo que se le da a los aspirantes a la presidencia durante los debates en los medios de comunicación. Ahora que quedan tres semanas para saber quién llegará a la Casa de Nariño, ele exalcalde de Bucaramanga resolvió la incógnita de si asistirá a estos encuentros junto con su contrincante Gustavo Petro.

Este martes el candidato brindó una entrevista en Blu Radio en la que indicó que no asistirá a debates que sean de “un minuto” de respuesta. Para poder exponer sus propuestas al país, Hernández manifestó que “yo voy a todo lo que me inviten cara a cara, individual, donde yo pueda, como aquí, que ustedes me están preguntando, donde yo pueda hacer una exposición, donde todo el mundo entienda”.

El aspirante dio como ejemplo su propuesta sobre el IVA en el país, que consiste en bajarlo del 19 % al 10 % y transformarlo en un impuesto al consumo. Esa idea sería más extensa y compleja de explicar durante un debate, “¿cómo hacen? Y no, se le cortó el tiempo y ya. Entonces, queda la sensación de que es que yo no sé lo que hay que hacer”, expuso el exalcalde.

Durante la semana previa a las elecciones del 29 de mayo, el representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción decidió no asistir a los debates y, con estas declaraciones, el panorama para las siguientes tres semanas parece ser el mismo.

Por su parte, Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, hizo un llamado a su contrincante a debatir sus propuestas en una entrevista con Noticias Caracol el pasado 30 de mayo: “Yo invito a Rodolfo al debate, a ver cuáles son las propuestas. ¿Qué es mejor? Que la mujer vaya a la universidad o que la mujer se quede en la casa?”.

Seguido a esto, recordó algunas de sus propuestas: reformar el sistema hipotecario para que las familias puedan tener viviendas propias “sin ser esclavas del interés durante toda su vida”; cambiar el modelo de salud; y luchar contra la corrupción. Por este último punto le lanzó una indirecta a su contrincante, por la imputación por este delito que pesa en su contra. “¿Así se podrá luchar contra la corrupción? Es lo que tendrá que decidir la sociedad colombiana”, agregó.

El caso de corrupción que involucra a Hernández

El proceso que sigue abierto en la Fiscalía General de la Nación es conocido como el caso Vitalogic, por el que se señala a Hernández del delito de presunto interés indebido en la celebración de contratos.

En 2016, cuando era alcalde de Bucaramanga, firmó un contrato para implementar nuevas tecnologías y así manejar la crisis que tenía la capital de Santander por las basuras del relleno sanitario El Carrasco. Si bien la problemática ya existía anteriormente, el entonces mandatario local pretendía seguir un modelo internacional para que los residuos se convirtieran en energía.

Según la Fiscalía, Hernández participó en el direccionamiento del contratado a la empresa Vitalogic, el cual estaba avaluado en 336 millones de pesos. En dicha compañía trabajaba el hijo del exalcalde, Luis Carlos Hernández Oliveros, con quien habría alterado el trámite para adjudicar el proyecto.

En ese sentido, el ente investigador indicó que el ahora candidato habría ejercido presiones a la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) para adjudicar el contrato a Vitalogic. Esa acusación está acompañada de chats e interceptaciones telefónicas que dan cuenta de la presión que generaron para beneficiar a la compañía.

El próximo 21 de julio, Rodolfo Hernández tendrá que comparecer ante las autoridades para esclarecer el caso. En la diligencia también estará como testigo clave José Manuel Barrera, exgerente de la Empresa de Aseo Municipal de Bucaramanga. La fecha establecida es un mes después de que se celebre la segunda vuelta electoral, donde se definirá quién será el próximo Presidente de la República.

SEGUIR LEYENDO: