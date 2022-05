Francia Márquez a Rodolfo Hernández sobre feminicidios: “Hemos luchado con nuestras vidas para que se reconozcan las violencias que sufrimos a diario”

Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro REUTERS/Luisa González

La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, respondió a un video en el que se ve y oye al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, criticar el cambio de nombre al homicidio de mujeres a feminicidio.

Estas fueron las palabras del candidato:

“El gobierno para solucionar los problemas, se inventa delitos. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, yo tengo entendido que el homicidio desde que está el código penal está, y entonces una política resolvió hacer una bandera del feminicidio, que es un homicidio en una mujer y metió la ley”.

Rodolfo Hernández criticó la ley catalogada feminicidio y dijo que para eso existía el homicidio. Video tomado de Twitter.

Esas declaraciones, sumadas a las que desde hace unos días se vienen viralizando en redes sociales, en las que le responde al presentador Marcelo Cezán sobre le papel de la mujer en el gobierno: “Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”, dijo.

Luego siguió argumentando en el programa de la emisora ‘Bésame’, el porqué no le gustaría ver a las mujeres en el gobierno a la ciudadanía, diciendo: “porque ven que es invasiva, que ella no fue a la que eligieron, al que eligieron fue al marido. Entonces, si hay algo que me tenga que decir, Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa. ‘Hombre, yo estoy viendo eso, analicemos eso’”.

Ante eso, por supuesto, las críticas a la forma de pensar del candidato Hernández, no se han hecho esperar y ahora su oponente política, Francia Márquez, le ha respondido con un comentario en Twitter:

“Son muchas las generaciones de mujeres las que hemos luchado con nuestras vidas para que se reconozcan las violencias que sufrimos a diario en esta sociedad machista y patriarcal. En el 2021, 622 mujeres fueron víctimas de feminicidio. #ElFeminicidioSíExiste”, comentó la también líder medioambiental.

Francia Márquez le responde a Rodolfo Hernández sobre la creación y necesidad de la ley que protege a las mujeres conocida como Feminicidio. foto: Twitter Francia Márquez

Márquez creó un hashtag para que las mujeres contaran historias sobre los distintos casos que se han presentado sobre temas de feminicidios y violencia de género.

Rodolfo Hernández abre la puerta de la derecha para volver a estar en el poder, aunque su planteamiento estricto dentro de la campaña es antiestablecimiento, diciendo ser un candidato independiente.

Con más de 5 millones de votos el empresario santandereano batallará contra Gustavo Petro para llegar a la Casa de Nariño, la cual ha dicho que en caso de ser presidente, convertirá en un museo.

Hernández deberá aliarse con otros sectores que le ayuden a sumar los votos suficientes para vencer los más de 8 millones de votos que logró en la primera vuelta presidencial su rival político Gustavo Petro.

Hasta el momento, parece que tendrá el voto del excandidato presidencial Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia, quien además podría darle visos a sus electores de irse con el piedecuestano. Además habría teniendo un acercamiento importante con el Centro Democrático a través del apoyo que públicamente le han ofrecido Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

Petro por su parte, aún continúa dialogando con algunos posibles aliados, entre ellos, Sergio Fajardo, de quien ya conquistó a su exfórmula vicepresidencial Juan Gilberto Murillo.

