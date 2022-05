JotaPe Hernández, el senador más votado de la Centro Esperanza, se bajó de la campaña de Rodolfo Hernández: “No estaré donde está el uribismo”

Jota Pe Hernández renuncia al apoyo a Rodolfo Hernández para las elecciones. Foto: Cortesía.

Luego de su apoyo irrestricto en la primera vuelta presidencial al candidato Rodolfo Hernández, en la mañana de este martes 31 de mayo, el senador más votado de la coalición Centro Esperanza, Jonathan Pulido, más conocido como JotaPe Hernández, anunció que ya no votará por el exalcalde de Bucaramanga porque, supuestamente, recibió el apoyo de los integrantes del Centro Democrático.

El también youtuber aseguró que antes de la primera vuelta apoyó a Rodolfo Hernández por el discurso anticorrupción con el que logró casi seis millones de votos luego de las elecciones del pasado domingo 29 de mayo.

“Lo vi como un candidato completamente independiente, hoy ha logrado pasar a la segunda vuelta presidencial, pero indirectamente se ha encontrado con esos a los que yo tanto he denunciado”, aseguró el congresista electo de la Alianza Verde.

En ese momento, Pulido Hernández se refirió a los coqueteos políticos que figuras del uribismo como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, entre otros, han hecho al exalcalde de Bucaramanga, que se disputará la segunda vuelta junto a Gustavo Petro, postulante por el Pacto Histórico.

“Ver y escuchar a María Fernanda Cabal, la misma que ha despreciado tanto a los jóvenes. La misma que ha llamado vagos a esos jóvenes que les han robado todas las oportunidades. La misma que ha insultado a los valientes luchadores del Valle y que ha despreciado la manifestación artística del bravo pueblo de Cali. Ver a Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, Óscar Iván Zuluaga presenciando la reuniones de los rodolfistas”, dijo JotaPe.

Primer encontró en redes sociales entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández luego de que pasaran a la segunda vuelta en Colombia. Fotos: Colprensa.

Además, en el video donde dio a conocer que se baja de la rodolfoneta también agregó fotografías donde se ve que las sedes de campaña del excandidato presidencial, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, ya tienen a Rodolfo Hernández como su ficha en la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 19 de junio del presente año.

“Ver hoy, como las casas de Fico, el títere del uribismo, se visten con pancartas rodolfistas, me causa una profunda indignación”, señaló el senador ‘verde’. Sin embargo, reconoció que no tiene las pruebas para asegurar que el exmandatario santandereano se unió al partido con el que el hoy presidente Iván Duque ganó las elecciones del 2018.

“No me consta que -Rodolfo- esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándoles ministerios. Sería irresponsable salir a afirmar algo de lo cual no tengo pruebas, pero no por esto me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de ese pueblo que tanto ha luchado por un mejor país”, aseveró el influenciador en su canal de YouTube.

JotaPe Hernández se bajó de la campaña de Rodolfo Hernández

Antes de terminar el video donde desistió de votar por el dirigente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, JotaPe Hernández le dejó un mensaje a quien hoy podría gobernar a Colombia: “Ingeniero, los colombianos están mamados de los clanes corruptos. Los colombianos se mamaron de esas ratas de cuello blanco que yo me he decidido combatir. Colombia se mamó del uribismo y el uribismo hoy está aterrizando en su campaña. Donde ellos están, yo y mucha de mi gente, no va a estar”, sentenció.

Ante la duda de si votará entonces por Gustavo Petro en el balotaje, el parlamentario electo le reveló a Infobae Colombia que aún no se decide y que esperará unos días para tomar una decisión. Eso sí, aseguró que debido al apoyo al exalcalde de Bucaramanga que había anunciado días atrás fue víctima de amenazas e insultos.

“Por ahora quiero unos días de paz, han sido demasiados insultos y amenazas. Ahora ver al uribismo en el mismo lugar en el que yo estoy, eso me carga y me indigna. Ya próximamente saldré anunciar como sería mi voto”, dijo JotaPe Hernández a Infobae.

SEGUIR LEYENDO: