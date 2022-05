Capturaron a profesor de Bellas Artes, en Cali, acusado de abuso sexual

Grafiti de protesta en el colegio público El Ensueño de Bogotá por u caso de abuso al interior de la institución. (Colprensa-Sergio Acero)

La Fiscalía informó al inicio de esta semana la captura del profesor Camilo Capote, de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes, en las cercanías de la Alcaldía de Cali, por los cargos de acto sexual violento, acceso carnal violento y acoso sexual, relacionados con siete mujeres menores de edad y dos mayores de 18 años.

Capote fue acusado de haber abusado sexualmente de varias estudiantes de la institución. Fueron cerca de 70 denuncias las que se presentaron contra doce docentes y Capote el que más tenía a su nombre. Los profesores ya investigados son José Fener Castaño y Juan Diego Monsalvo.

De acuerdo con los testimonios de las estudiantes que fueron víctimas, los hechos ocurrieron 2016 y 2022, mientras formaban parte del programa de Formación Juvenil y la Licenciatura de Artes Escénicas.

”Los hechos por los que se le requiere habrían ocurrido mientras ejerció como docente de un programa de licenciatura en artes escénicas y un programa infantil y juvenil”, señaló un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, desde donde aseguran que aún no se han realizado las audiencias y hoy vence el plazo para presentar al capturado ante un juez penal. Se estima que la primera audiencia tenga lugar esta misma semana.

El abogado de las víctimas, Élmer Montaña, aseguró que solicitará una medida de aseguramiento para Camilo Capote, quien fue capturado por la Policía Judicial, en cumplimiento de una orden de captura emitida por juez de control de garantías a solicitud de la Fiscalía.

“Después de la legalización de la orden de captura, le sigue la audiencia de imputación y luego la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que la Fiscalía elevará contra esta persona y la cual coadyuvará la representación de víctimas, nosotros también estamos con el interés de que la judicatura le imponga medida de aseguramiento de detención preventiva a este señor”, comentó Montaña.

Explicó, además, que por regla general estos delitos de carácter sexual tienen como consecuencia, cuando el ente investigador solicita la medida de aseguramiento, que los jueces impongan la medida intramural. Ante ello la Fiscalía tiene que demostrar la urgencia de esa decisión.

“Creo que en este caso se puede establecer que este señor es un peligro tanto para las víctimas como para la comunidad por las actuaciones que llevó a cabo y es probable que le impongan la medida de aseguramiento”, resaltó el abogado.

El profesor Capote, que también fue director del Festival de Teatro de Cali, fue retirado de su cargo y se encuentra a la espera de su proceso. “Los abogados de las víctimas, por lo menos en lo que a mí corresponde, vamos a avalar esta solicitud de la Fiscalía; igualmente pediremos que este señor quede con detención en establecimiento carcelario”, agregó Elmer Montaña.

Finalmente, reiteró su solicitud a Bellas Artes para que suspenda a las y los docentes cómplices de los hechos, pues a día de hoy siguen dando clases.

“Nosotros estamos buscando una reunión con la directora del Instituto Departamental de Bellas Artes; esto para mirar cuál es la situación respecto a los docentes y directivos, que, teniendo conocimiento de estos hechos, no actuaron para evitar que continuarán llevándose a cabo. Tengo entendido que en Bellas Artes no hay oficina de asuntos disciplinarios; por esa razón estoy seguro que no se ha adelantado ninguna labor en ese sentido. Espero que hayan elevado la solicitud a la Procuraduría General de la Nación para que actúe como órgano disciplinario en este caso; frente al hecho de que Bellas Artes no cuenta con una oficina de asuntos internos”, sentenció el abogado.

