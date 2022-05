Video: “Fue el único que no me ofreció plata”, Yeferson Cossio confirmó su voto por Rodolfo Hernández

Yeferson Cossio reveló que su voto será por Rodolfo Hernández. Tomado de Instagram @ingrodolfohernandez

A medida que se acerca la apertura de los puestos de votación para que los colombianos decidan en primera vuelta quién será el sucesor de Iván Duque Márquez y llegue a ocupar la Casa de Nariño, las celebridades comienzan a destapar sus cartas para dar a conocer por quién votarán.

Desde 2021 el candidato por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción buscó el apoyo del paisa, sin embargo, el influenciador no se había convencido del todo y después de mucho insistir por parte del exalcalde de Bucaramanga, Cossio por fin aceptó la invitación a escuchar las propuestas.

Así lo reveló en entrevista con ‘Dímelo King’ en el que además de hablar de lo que ha ocurrido en su vida, cómo llegó a convertirse en el éxito que es hoy como creador de contenido, expresó su preocupación por la situación que afronta el país en materia económica y política.

Cuando Cossio fue interrogado si tenía alguna preferencia por algún candidato, inmediatamente respondió: “Rodolfo”. Posteriormente, empezó a explicar el porqué de su decisión de votar por el exalcalde.

“No voy a decir que todos para no meterme en problemas, pero la mayoría de candidatos me contactaron por la cantidad de gente que uno puede atraer y todos llegaron a ofrecerme plata”, contó el generador de contenido.

Entre las curiosidades que reveló Yeferson Cossio sobre los diferentes ofrecimientos que hicieron algunos candidatos, el paisa mencionó que algunos tenían recursos ilimitados, otro le propuso un cargo en la presidencia e incluso uno de los candidatos le ofreció pago por adelantado si no lograba pasar a segunda vuelta.

“Y el único que no me ofreció plata fue Rodolfo, el único que me dijo vea siéntese y escuche mis propuestas, tengo esto. Él primero fue a mi casa, después yo fui a Bucaramanga a la casa de él y las propuestas son muy buenas”, agregó a su explicación.

Empero, después de las reuniones a pesar de que no sellaron el acuerdo en las primeras reuniones, se llegó a cuestionar si de verdad valía la pena llegar a unirse con el candidato debido a las múltiples amenazas que recibió posteriores a los encuentros.

“Al final yo pensé: ‘Este señor está más amenazado que un hijuemadre, porque yo apenas empecé a salir empecé a recibir muchas amenazas’. Y yo pensé: ¿vale la pena?, puse en una balanza y voy a hacerme matar (…) y decidí no meterme con nada de política. Pero para mí, Rodolfo es el único cambio. De resto vamos a seguir en la misma mi3r$%&”, concluyó Yeferson Cossio en su explicación.

El momento exacto en el que Yeferson Cossio expresó su apoyo a la candidatura de Rodolfo Hernández lo puede ver en el siguiente enlace, desde el minuto 34:18.

Aquí la entrevista de Yeferson Cossio con ‘Dímelo King’ :

Después que se diera a conocer la entrevista en la que Cossio confirmó su voto por el ingeniero, este compartió el video en su cuenta de Twitter y agradeció el apoyo que recibió de parte del antioqueño.

“La honestidad no tiene precio. Gracias @YefersonCossio a usted, a su familia y a todo su equipo de trabajo por el apoyo”, expresó.

LA HONESTIDAD NO TIENE PRECIO.



Gracias @YefersonCossio a usted, a su familia y a todo su equipo de trabajo por el apoyo 🫶🏻🇨🇴#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/P3ylf5wnII — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 28, 2022

