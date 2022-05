Video: “No empiecen a decir que yo no quiero a mi bebé”: Greeicy Rendón

El primogénito de Greeicy y Mike Bahía nacería a mediados del mes de abril. @greeicy

Han pasado apenas cinco semanas desde que se conoció la noticia del nacimiento de Kai, el primogénito de Greeicy Rendón y Mike Bahía. Al igual que ocurrió con otras celebridades, al tener a su hijo, la pareja ha preferido mantenerlo alejado de las redes sociales mientras cumple una edad en la que decidan presentarlo a sus seguidores, tal cual ocurrió con Cristina Hurtado y Josse Narváez con su hijo Mateo.

Sin embargo, la cantante ha aparecido en varias ocasiones con su hijo en redes sociales de forma corta y espontánea, apenas dejando ver sus manitos y pies, o haciendo declaraciones con las que desconcertó al afirmar que la maternidad “era un callejón sin salida, un lugar maravilloso, de cosas preciosas, pero sin salida” .

Y aunque se ha declarado enamorada de su hijo, la artista volvió a sorprender este sábado 28 de mayo al aparecer cargando a su hijo y afirmar que estaba aprendiendo a malcriar a su hijo: “Aquí aprendiendo a malcriar bebés”, dice Greeicy en la publicación, para después mirarlo y preguntarle si lo único que le gusta es estar cargado, “¿Y mi tiempo qué? ¿Mi vida qué?” terminó de decirle al bebé.

Las cosas no terminaron allí, pues al parecer la intérprete de temas como Los besos o Att: Amor fue duramente criticada por sus seguidores por hablarle de esa manera a su bebé mientras lo cargaba, por lo que compartió otras imágenes en las que aseguró que ama a su hijo y que algunos no entienden su humor.

“Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que no quiero a mi bebé, yo lo amo … Él sabe que tiene una mamá brusquita, porque ella habla así brusquito, porque ella me habla así como si yo entendiera todas esas bobadas que ella me dice”, expresó la cantante mientras conversa con Kai entre risas.

Posteriormente, le dice tiernamente a su hijo que la defienda de los ataques, porque la gente ha comenzado a decir que no lo quiere y pidiéndole 10 minutos para poder alimentarlo como se debe.

“Defiéndame, que la gente dice que yo no lo quiero. La gente no sabe que nos amamos (…) Defienda a su mamá de todas esas calumniadas que le están metiendo”.

Finalmente, la cantante le dice a su primogénito que él es un tipo serio y que nació adaptado para afrontar todas las situaciones difíciles de la vida.

Aquí el contenido completo de Greeicy y Kai :

Las reacciones a esta nueva aparición de Greeicy junto a su hijo en redes sociales no tardaron en aparecer, pues el momento conmovió a varios de sus seguidores quienes la felicitaron por la buena labor que realiza como madre primeriza.

El clip ya alcanza las 140.000 reproducciones y supera los 9.500 ‘me gusta’.

Entre los comentarios más destacados están: “yo creo que también soy una mamá brusquita”; “ella ama a su bebé”; “lo que ella está experimentando es lo más normal del mundo, le ocurre a todas las mamás después de dar a luz”; “su amor es auténtico y mejor que se muestra como realmente es”; “está siendo sarcástica, además es cierto, el recién nacido no da tiempo de nada”, entre otros.

