Colombianos están perdiendo la esperanza en que mejore su economía: Pulso Social

El 57,8 % de los jefes de hogar siente que la economía del país ha empeorado con respecto a abril de 2021; para el 11,4 %, esta fue mucho peor. Un 33 % de encuestados teme que la situación del país será peor dentro de un año, mientras un 34,1 % de ellos cree que se mantendrá igual que ahora.CHEPA BELTRAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Los colombianos están perdiendo cada vez más la esperanza de que la economía de sus hogares mejore en los próximos doce meses. Esa es una de las conclusiones que se puede sacar a partir de los resultados de la última Encuesta de Pulso Social, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene cada mes junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Esta encuesta se hace con los jefes de hogar de 23 ciudades capitales de Colombia, incluidas sus áreas metropolitanas: Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Medellín, Montería, y Quibdó. Su propósito es llevar registro del impacto económico y social del paso de la pandemia por covid-19 en las familias del país.

El DANE publicó los resultados de abril en los últimos días. El dato que llama la atención a primera vista es que, al comparar los resultados de todas las mediciones de 2022, la esperanza en una recuperación de la economía del hogar en el futuro inmediato tiene una tendencia decreciente. En enero pasado, esta cifra alcanzaba el 52,5 %; en febrero bajó al 50,9 %, en marzo alcanzó el 50,1 % y en abril llegó al 48,2 %.

Cuando los encuestadores preguntaron sobre la posible situación económica de sus hogares en 12 meses, el 34,1 % de los jefes de hogar dijo que será igual a la actual y el 33,0 % teme que será peor. Al hablar de pasado, el 40,2 % de ellos opina que la economía de su hogar ha empeorado entre abril de 2021 y el momento de la encuesta. Para el 40,6 %, su situación se ha mantenido estable.

Tampoco parece haber mucho entusiasmo con respecto a la situación de Colombia. El 57,8 % de los jefes de hogar siente que la economía del país ha empeorado con respecto a abril de 2021; para el 11,4 %, esta fue mucho peor. Un 33 % de encuestados teme que la situación del país será peor dentro de un año, mientras un 34,1 % de ellos cree que se mantendrá igual que ahora.

A la hora de comprar alimentos y otros productos de primera necesidad, como ropa y calzado, el 62,3 % de los jefes de hogar colombianos sintieron que sus posibilidades de adquirirlos bajaron en el último año, mientras que un 32,4 % de ellos mantuvo esta capacidad. Con respecto a las compras de mayor cuantía, como muebles, electrodomésticos o productos de tecnología, el 76,5 % de encuestados dijo que se redujo su poder adquisitivo para comprarlos, mientras el 22,5 % mantuvo dicho poder.

Los colombianos tampoco se ilusionan demasiado con hacerse fotos playeras para Instagram. El 86,4 % de encuestados dice que ni ellos ni sus familias tendrán dinero disponible para salir de vacaciones de aquí a abril de 2023. En las familias conformadas por cuatro personas o más, esta cifra asciende al 90,3 %.

Con respecto a la capacidad para ahorrar, el 77,4 % de los jefes de hogar dicen que no pueden separar parte de sus ingresos para el futuro; en hogares de cuatro o más personas, cuatro de cada cinco no pueden ahorrar nada. Además, el 6,3 % dijo que no tiene ningún tipo de ingreso.

Los hogares colombianos también están preocupados por el empleo y los precios de los productos. El 18,7 % siente que los precios aumentarán y el 65 % dice que subirán mucho. El 37,5 % cree que la capacidad de tener empleo se mantendrá igual en el año que viene, mientras que el 29,9 % dice que disminuirá mucho y el 17,7 % tiene la esperanza de que aumentará un poco.

SEGUIR LEYENDO: