Liverpool vs Real Madrid, la gran final de la Champions League con aroma a revancha y un colombiano entre los protagonistas

Liverpool vs Real Madrid, la gran final de la Champions League con aroma a revancha y un colombiano como protagonista

Llegó la hora de la verdad. El mundo del fútbol se paralizará ante uno de los encuentros más esperados de la temporada: en París, Liverpool y Real Madrid estarán frente a frente en la 66ª final de la UEFA Champions League. La cita comenzará a las 2 de la tarde, en el Stade de France. Contará con el arbitraje del francés Clément Turpin y será transmitido en vivo a través de ESPN.

Dos de los conjuntos más destacados y que animaron sus respectivas ligas además de ofrecer maravillosos espectáculos en la Liga de Campeones irán por el título continental. Los Reds acabaron segundos en la Premier League y estuvieron a punto de arrebatarle el título al Manchester City en la última jornada (terminaron una unidad por debajo). Sin embargo, festejaron por duplicado en las finales de la Copa de la Liga inglesa y la FA Cup, con idéntico rival e instancia: vencieron al Chelsea en tanda de penales luego de sendos 0-0 en tiempo reglamentario. Por su parte, los Merengues no tuvieron casi oposición en la liga española y gritaron campeón con varias fechas de anticipación, sacándole 13 puntos de distancia a su escolta y acérrimo adversario Barcelona.

Para arribar a esta instancia, los dirigidos por Jürgen Klopp ganaron todos los partidos de la fase de grupos (ante Atlético Madrid, Porto y Milan) y en la siguiente ronda superaron al Inter de Milán (octavos de final), Benfica (cuartos) y Villarreal (semifinales). El camino de los de Carlo Ancelotti fue parecido, aunque perdieron su invicto en la zona frente al modesto FC Sheriff de Moldavia (1-2 en el Santiago Bernabéu). Más tarde, eliminaron al París Saint Germain con una fantástica remontada en España, se impusieron en el tiempo suplementario ante Chelsea y nuevamente protagonizaron un milagro sobre el final del partido contra Manchester City.

Luis Díaz en el último entrenamiento del Liverpool previo a viajar a París para enfrentar al Real Madrid en la final de la Champions League 2021-2022 via Reuters/Jason Cairnduff

“Se siente como la primera porque siempre es muy especial. El ambiente es bueno, muy bueno. La historia nos dirá lo que la gente dice de nosotros, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho hasta ahora. Es el club más condecorado de la competición. Algunos de sus jugadores pueden ganarla por quinta vez y el entrenador puede ganarla por cuarta vez. Nosotros no podemos comprar esa experiencia, pero estamos aquí por tercera vez en cinco años, eso es especial”, fue el análisis que hizo el alemán Klopp, quien acaba de renovar su contrato con la entidad de Anfield hace algunas semanas.

En la vereda de enfrente, el italiano Ancelotti recordó: “Tengo buenos recuerdos de las finales en las que he estado. Perdí contra el Liverpool en 2005 e irónicamente fue probablemente la mejor actuación de uno de mis equipos en una final. Hemos tenido tiempo para prepararnos, estamos en un buen momento, daremos lo mejor de nosotros mismos; veremos si eso es suficiente para ganar el partido, ya que a veces en el fútbol pueden ocurrir cosas que escapan a tu control. Merecimos llegar a la final por nuestra calidad. Si no la tienes, no llegas a una final. Pero la calidad y el talento no son suficientes. Hay que hacer un equipo, asegurarse de que todos se lo creen”.

Ancelotti habla, la plantilla del Madrid escucha antes de la gran final (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El Madrid buscará hacer pesar su historia moderna en la competición: desde 2014 alzó cuatro Orejonas y se despegó del resto de los campeones en la tabla general (ostenta 13 y le saca varios cuerpos de ventaja a su escolta Milan, que luce 7 en sus vitrinas). Esta chance será histórica para un Liverpool que se quedó con el certamen en 2019 en la final ante Tottenham, ya que puede igualar la línea de los milaneses y ubicarse en el segundo escalafón detrás de su rival de turno si gana hoy.

Entre los jugadores destacados se hayan el francés Benzema, goleador de esta edición con nada menos que 15 conquistas. El Gato está, además, en el podio de máximos anotadores de la historia con 86 gritos (al igual que el polaco Robert Lewandowski), detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En el Liverpool sobresalen el egipcio Mohamed Salah, que lleva anotados 8 para el cuadro inglés y Luis Díaz que ha sorprendido con lo rápido que se acopló al equipo y aportando dos goles en las fases finales.

Los madrileños cuentan con una altísima efectividad en finales continentales: disputaron 16 y ganaron 13. El antecedente más reciente contra el cuadro inglés fue en la edición 2017/2018, encuentro que terminó 3-1 a su favor por los groseros fallos del arquero Loris Karius. Los británicos protagonizaron 9 finales en total y se adueñaron de 6. Existe un duelo a su favor: en la 1980/1981, los Reds le ganaron 1-0 a los españoles en Parque de los Príncipes con gol de Alan Kennedy y se adjudicaron el título.

Alineaciones:

Liverpool (probable): Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz. DT: Jürgen Klopp

Real Madrid (confirmada): Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Bruno Militão, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modrić; Federico Valverde, Karim Benzema y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti

Estadio: Stade de France, Saint-Dennis

Hora: 2 de la tarde, hora colombiana

Árbitro: Clément Turpin (Francia)

Televisión: ESPN

TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS

Real Madrid 14

Milan 7

Liverpool y Bayern Múnich 6

Barcelona 5

Ajax 4

Inter y Manchester United 3

Juventus, Benfica, Chelsea, Notthingham Forest y Porto 2

Celtic, Hamburgo, Steaua Bucarest, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven y Estrella Roja 1

