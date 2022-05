El regaño de Greeicy a Mike Bahía por la peligrosa maniobra con su hijo Kai en brazos

Aunque son muy pocas las cosas que los cantantes han compartido sobre su hijo, Greeicy subió una historia en la que se ve a su pareja cargando al bebé de una manera muy particular. (Foto: Dario Burbano/@greeicy)

Hace un poco más de un mes los cantantes colombianos Greeicy y Mike Bahía se convirtieron en padres. Luego de casi diez años de relación los artistas se comprometieron y tuvieron a su primer hijo, un niño que al parecer se llama Kai.

Aunque ha sido muy poco lo que los cantantes han compartido de su hijo en las redes sociales, Greeicy ha publicado algunas cosas que han llamado la atención de sus seguidores.

En esta ocasión, la cantante subió una historia a Instagram donde se ve a Mike Bahía haciendo una peligrosa maniobra con su hijo en brazos. En el video es posible observar al artista montando un monociclo eléctrico mientras carga al bebé.

Mientras lo graba, la cantante vallecaucana lo cuestiona por cómo lleva al bebé:

“¿Qué estás haciendo con mi bebé?”

Sin embargo en el corto video es posible observar que el cantante tiene todo bajo control. Incluso, en muchas ocasiones a Mike Bahía se le ha visto andar en su monociclo eléctrico, el cual al parecer maneja muy bien.

Greeicy aclaró que cuando le habla a su bebé muchas veces está bromeando

Al tiempo que subió la historia de su pareja y su hijo, Greeicy compartió otras en las que le está hablando a su bebé, Kai. Con su particular humor, la cantante y actriz le habla a su bebé reclamándole porque quiere estar cargado todo el día.

“Aquí, aprendiendo a malcriar bebés”, dijo Greeicy, quien posteriormente dirigió la mirada a su hijo y le dijo: “Si, lo único que querés es estar cargado, mi tiempo qué, mi vida qué, ah”.

Al parecer, de inmediato la artista empezó a recibir críticas por la manera en que le habló al bebé. Por eso, unos minutos después compartió unas nuevas historias en las que aclara la situación.

En medio de risas la cantante recordó que tiene un humor muy particular. Es de recordar que la artista siempre se ha caracterizado por ese tipo de bromas, incluso desde que estaba embarazada de su bebé. Sin embargo, algunos no entenderían el sarcasmo por lo que la acusan de no querer a su hijo.

La cantante compartió una historia en la que se ve a su pareja cargando de una manera muy particular al bebé

“Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no lo quiero, yo amo a mi bebé, sino que soy muy brusquita”, aseguró Greeicy en medio de risas.

“Yo tengo una mamá brusquita, porque ella habla así brusquito, ella me habla como si yo entendiera todas esas bobadas que ella me dice, cierto que sí, diga que si defiéndame, que la gente dice que yo no lo quiero, la gente no sabe que nos amamos”, dijo la artista a través de las historias de Instagram mientras se dirigía a su hijo.

“Diga pues algo, defienda a su mamá, defiéndala de todas esas calumnias”, añadió la cantante.

Con tierna foto Mike Bahía anunció el nacimiento de su hijo

Greeicy Rendón y Mike Bahía revelaron a sus seguidores el pasado 21 de abril que su primogénito por fin había nacido, la información fue dada a conocer por el cantante, quien compartió dos imágenes en sus redes sociales: la primera, una foto de su pareja en una habitación de la clínica en que nació Kai; la segunda, la tierna imagen de la impresión de las huellas de los pies de su hijo, en uno de sus brazos.

“¡A partir de hoy dejamos huella compañera Greeicy. Te admiro, te respeto y te celebro; sigues llevándome a otro nivel! ERES INCREÍBLE TE AMO SIEMPRE!”, fue el mensaje que escribió el cantante junto a la foto en la red social.

SEGUIR LEYENDO: