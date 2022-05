Podría haber tercera temporada de La reina del flow, según Carolina Ramírez: “Está en el tintero”

La actriz colombiana habló sobre la posibilidad de una tercera temporada. Foto: Caracol TV

Sin duda alguna una de las historias que los colombianos más han disfrutado en los últimos años ha sido la de ‘La Reina del Flow’, con una trama cautivadora, mucho romance, grandes personajes y sobre todo, mucha música; esta telenovela dejó a los espectadores con ganas de mucho más y de poder seguir viviendo grandes momentos al lado de personajes como Charly Flow, Yeimy Montoya, Irma Serna, Juan Camilo Mesa, entre otros.

Su llegada al portal que ofrece servicio de streaming, Netflix, permitió que más personas conocieran de primera mano una de las novelas colombianas más exitosas de los últimos tiempos y quienes tras conocer su final en la segunda temporada han manifestado sus ganas de poder seguir viviendo sus historias y tramas llenas de emoción y música.

Sobre una posible tercera temporada, los productores, directores y realizadores de esta telenovela no han dicho una sola palabra, sin embargo, una de sus protagonistas, la actriz Carolina Ramírez quien interpreta a Yeimy Montoya, abrió una pequeña posibilidad, sin embargo no confirma que esto pueda llegar a suceder pese a que muchos de los seguidores de la historia esperan que esto se convierta en una realidad.

“Se habló de una tercera temporada hace unas semanas y está en el tintero, pero se tienen que evaluar muchas cosas. Es un sí, pero no y es un no, pero sí. Cómo le voy a decir que no a un personaje que me ha dado tantas cosas lindas”, aseguró Carolina Ramírez en CNN Radio Argentina, país en donde la actriz protagonizará una obra de teatro.

Sin embargo, esta no es la única vez que la actriz colombiana ha hablado sobre una posible tercera temporada de la ‘Reina del Flow’, ya que en una entrevista con Semana de España, estuvo junto a Carlos Torres (Charly) y ambos dieron su opinión sobre esta posibilidad y afirman que las personas quieren más de esta historia.

“Yo es que no quiero que maten más a Yeimy, que le secuestren más hijos… Creo que el final de la segunda estuvo bien. Pero ustedes quedaron con ganas de más relación Charly y Yeimy… No, ya en serio. Te juro que no sé cómo contestar esta pregunta, porque tampoco puedo decirte que no. Porque es que quienes la hacen, los dueños de la serie, son los que deciden, porque nosotros somos dos empleados, punto. Hicimos dos grandes personajes pero que ni siquiera nos pertenecen, le pertenecen al canal”, afirmó Carolina Ramírez en Semana de España .

Y agregó que, “Bueno, quienes hacen La reina del flow son los dueños de los derechos y de nuestros tiempos y de todo y yo hay cosas que estoy dispuesta a resignar y otras que no. Han sido 7 meses, 80 capítulos… ¿Y eso qué implica? Que nosotros cada viernes de cada semana estábamos sin voz y no podíamos más, era agotador”

Mientras que Carlos Torres aseguró que, “yo pienso que se la merece. De ahí a que nosotros seamos parte de ella o no, pues no lo sé. Es una historia muy chévere que la gente está esperando y es muy bonito saber que la gente quiere más. Porque es que, ojo, a pesar de que son 160 capítulos, la gente quiere más”.

