“La reina del flow”: la confesión de Carlos Torres sobre los rumores del lanzamiento de una tercera temporada

Luego que muchos en Colombia presenciaron el gran final de la segunda temporada de ‘La reina del Flow 2′, no fueron pocos los seguidores que se quedaron con ganas de ver una tercera temporada; sin embargo, fue Carolina Ramírez -Yeimy Montoya en la serie- quien desmintió en principio, los rumores sobre una nueva secuela se la saga.

Sin embargo, fueron varios los elementos que avivaron el pedido de muchos fanáticos por una tercera temporada: uno de ellos fue el lanzamiento de la primera y segunda parte en Netflix, siendo esta última anunciada por la misma Ramírez a través de un video posteado en Instagram. En los comentarios, muchos pidieron la tercera parte.

Carlos Torres -Charly Flow- ha sido otro de los actores cuestionados sobre la posibilidad de una tercera parte de la serie colombiana no solo por sus fanáticos en redes sociales sino en algunas de las entrevistas que le realizan. Este fue el caso y en diálogo con el portal Vanitatis, el galán contestó aquel interrogante y, de momento, despejó las dudas ante los rumores generados luego de terminarse la segunda temporada en el canal Caracol.

“Vamos a ver, yo hasta el momento no tengo ninguna información sobre la tercera, pero sin duda alguna, más allá de si tengo el privilegio de formar parte de la tercera temporada”, aseguró Torres; sin embargo, no le cerró la puerta a la posibilidad de hacer otra parte de este formato que ha causado furor en América Latina.

“Creo que se la merece, es un producto muy bien hecho, con una temática muy interesante y que creo que vale la pena seguir creciendo” puntualizó el actor que actualmente hace parte del elenco de ‘La nieta elegida’.

Por otra parte, el artista habló sobre su gusto por la música urbana antes de hacer parte del elenco de las dos temporadas de ‘La reina del flow’, enfatizando que actualmente siente más gusto por esa música a comparación de años anteriores. “(…) Tengo amigos del género, que admiro mucho, y ahora después de interpretar a Charly pues le he cogido mucha admiración al gremio y mucho respeto”, subrayó.

En aquella charla, fue interrogado por la situación de violencia que se vive en las comunas de Medellín, locaciones principales sobre todo de la temporada 1 y sobre las cargas de realidad y ficción que tiene la serie sobre esta problemática. Ante esto, contestó que si bien hay hechos ficticios, la violencia ha sido una constante en estas zonas y afecta en mayor medida a los jóvenes.

“En la serie tú ves que de repente estamos en una calle y están dando balazos. Y no, esto no pasa, no es que uno sale y en la esquina ve una bala. Obviamente no deja de ser una serie y ser ficción y todo es un poco sobreactuado, pero son cosas que pueden pasar en un momento dado. Pero también es verdad y es una realidad del país que en ciertos sectores y en ciertos barrios hay mucha violencia y muchas bandas criminales que tienen mucho poder en esas zonas”, agregando que justamente con formatos como ‘La reina del flow’ se da a entender que a través del arte y la cultura se pueden crear caminos para que los jóvenes tengan oportunidades alejadas de los conflictos que se han vivido, desde hace décadas, en comunas y barrios periféricos no solo de Medellín, sino de otras grandes ciudades y zonas rurales.

