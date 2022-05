Honduras investigará a Piedad Córdoba por lavado de activos, relacionado con los 68 mil dólares

Piedad Córdoba tendrá que responder por presunto lavado de activos en Honduras. (Colprensa - Camila Díaz)

Aunque este jueves 26 de mayo la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, quedó en libertad tras ser retenida por llevar 68 mil dólares en efectivo en un aeropuerto de Honduras, la justicia de ese país anunció que investigará a la congresista por presunto lavado de activos.

Así lo confirmaron el Ministerio Público y la Fiscalía del país centroamericano, que aseguraron a la prensa colombiana y hondureña que la congresista de la coalición del candidato presidencial Gustavo Petro tendrá una indagación por las divisas que le fueron encontradas en el aeropuerto Palmerola en la ciudad de Tegucigalpa.

El dinero que le encontraron a Piedad Córdoba en Tegucigalpa

Es más, aunque Córdoba quedó en libertad y ya puede regresar a su natal Colombia, los billetes quedarán en manos de la justicia hondureña, entre tanto se determina la procedencia de los mismos. De acuerdo con la también excandidata presidencial, los dólares se los dieron como parte de pago de una supuesta asesoría a un empresario identificado como Mauricio Sánchez, que vive en Honduras.

“Estuvimos trabajando, veníamos de hacer un trabajo en Colombia, después me vine para acá [Honduras] a trabajar con ellos y aproveché para hacer otras reuniones, pero ahí no ha pasado nada”, señaló Córdoba esta semana en un diálogo con la revista Semana.

Es más, Córdoba retó a sus detractores a que le pregunten a Sánchez si es verdad que él le pagó ese dinero. “El que quiera puede llamar a Mauricio Sánchez y él mismo les dice. Esto no es un trabajo de un día, es un trabajo que venimos haciendo. Me debían la plata y me la pagaron aquí (Honduras)”, agregó la copartidaria del Pacto Histórico, la coalición dirigida por el candidato presidencial Gustavo Petro.

Por ahora, el dinero incautado, que en pesos colombianos sobrepasa los 220 millones, seguirá en manos de la justicia de la nación hondureña, mientras que se busca identificar si Sánchez fue el que le dio la estrafalaria suma a la cuestionada e investigada parlamentaria colombiana.

La Fiscalía de ese país, por su parte, también se refirió a las versiones entregadas por Córdoba donde decía de dónde había sacado el dinero y pusieron en tela de juicio las informaciones que esta entregó tras el escándalo. “En su primer versión, ella dijo que el dinero era de un empresario colombiano residente en Tegucigalpa, la segunda versión fue que no sabía que llevaba el dinero y la tercera es que los recursos forman parte del pago de una consultoría”, señaló el ente acusador de Honduras, en testimonios recopilados por la prensa internacional.

La investigación por presunto lavado de activos por parte de la justicia del citado país se da luego de que hacia las 5:30 p. m. de este 26 de mayo, la senadora fue dejada en libertad. Según el Instituto de Migración de Honduras, la política no tiene restricciones de movilidad y puede entrar o salir del país centroamericano como crea conveniente.

“La senadora Piedad Córdoba no posee ninguna restricción de movilidad, por lo que está en total libertad de permanecer o abandonar el país conforma ella lo decida. Reiteramos al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene el compromiso de actuar con trasparencia”, señaló el Instituto a través de un comunicado de prensa.

La noticia fue celebrada por la congresista electa, quien aprovechó para decir que este episodio fue un ataque a su nombre y reiteró que está libre gracias a que se comprobó que el dinero que portaba provenía, supuestamente, de negocios legales: “Gracias Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa, pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras. Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impase. A las autoridades del hermano pueblo hondureño agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución”, escribió Córdoba en Twitter.

