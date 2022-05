“Es función legal de la Cancillería y no un favor personal”: Marta Lucía Ramírez le responde Piedad Córdoba

Marta Lucía Ramírez, Canciller de Colombia, dio un parte de tranquilad en segunda jornada electoral.

Al salir de la retención administrativa que le impusieron las autoridades hondureñas, Piedad Córdoba agradeció a la Cancillería de Colombia su gestión, pero la entidad gubernamental respondió que no hicieron “ninguna gestión diferencial”.

En primer lugar, al conocerse la decisión del Instituto de Migración de Honduras, la política agradeció a las autoridades colombianas y hondureñas por respetar el debido proceso. Reiteró que está libre gracias a que se comprobó que el dinero que portaba proviene de negocios legales.

“Superado el malentendido en Honduras. Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impase. A las autoridades del hermano pueblo hondureño agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución”, escribió Córdoba en Twitter.

La respuesta de la Cancillería colombiana fue tajante. Señaló que desde los diferentes consulados se brindan servicios de asistencia y acompañamiento a todos los connacionales por igual. Además, se indicó que “no existió participación directa de la vicepresidente y canciller” Ramírez.

Así mismo, la funcionaria señaló en su cuenta de Twitter que no había hecho nada en este caso. Le indicó a Córdoba que no se trató de un favor personal

“No he hecho nada por lo cual Piedad Córdoba deba agradecer. Nuestro cónsul en Tegucigalpa, le brindó la atención que se presta a cualquier connacional, lo cual es función legal de la Cancillería y no un favor personal”, dijo la vicepresidenta y canciller.

Ante esta respuesta, Piedad Córdoba no ha vuelto a pronunciarse, sin embargo, varios ciudadanos le respondieron a Ramírez y criticaron su posición. Asíi mismo, aprovecharon para criticar su gestión.

“”No he hecho nada”... En cuatro palabras podría resumir su experiencia como “servidor público””, le escribió @hamakakeru.

Caso de Piedad Córdoba en Honduras

La senadora electa del Pacto Histórico fue sometida a una requisa en el aeropuerto internacional Palmerola (Comayagua, Honduras) el 25 de mayo cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Bogotá. Al pasar por migración, las autoridades se dieron cuenta de que tenía una gran cantidad de dólares que no había declarado, por lo que fue retenida.

Piedad Córdoba habría ingresado al país centroamericano el pasado 21 de mayo y allí se reunió con empresario y políticos. Incluso, se reunió con la presidenta Xiomara Castro. Entre sus reuniones, también se destaca un encuentro con un ejecutivo colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, llamado Mauricio Sánchez, a quien le brindó unas asesorías y este le pagó con el dinero en efectivo.

“El que quiera puede llamar a Mauricio Sánchez y él mismo les dice. Esto no es un trabajo de un día, es un trabajo que venimos haciendo. Me debían la plata y me la pagaron aquí (Honduras)”, dijo la política.

Si bien tener una suma alta de dinero en efectivo no es un delito per se, el no conocer su procedencia deja dudas. Además, en el caso de Colombia es obligatorio declarar las divisas extranjeras que se tengan si el monto supera los 10.000 dólares.

Córdoba insistió en que ella misma iba a pagar los impuestos y declarar el dinero para poder llevarlo hasta Colombia, sin embargo, la detuvieron antes de que pudiera completar el trámite. “A uno no lo pueden detener, por eso, si uno tiene una plata y declara no lo pueden detener”, dijo.

Aunque ya la situación está superada, ciudadanos, entre ellos reconocidos expertos políticos, han asegurado que este hecho le hace daño a la campaña de Gustavo Petro, sobre todo a tres días de la contienda electoral. Esto, teniendo en cuenta que Córdoba aspira a ocupar la Casa de Nariño por el movimiento por el que salió electa la senadora.

