Exagente de Yerry Mina asegura que el peor error del colombiano fue haber firmado con Barcelona

Exagente de Yerry Mina habló del paso del colombiano por el club español. Foto Getty Images.

El 11 de enero del 2018 el Barcelona FC anunció el fichaje del colombiano Yerry Mina por 12 millones de euros que pagaron a Palmeiras, con quien ya tenía un acuerdo de compra pactado tiempo atrás. El defensor quien pasó el Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe se convirtió en el primer jugador colombiano en firmar con el club español. Una noticia que llenó de ilusión a muchos que esperaron ver al ‘Panita’ bailando el Camp Nou.

Sin embargo y con el pasar del tiempo, las cosas no resultaron como se esperaban para el defensor ya que su proceso de adaptación no fue el mejor y no contó con la confianza del entrenador Ernesto Valverde, ya que los dos titulares indiscutibles en aquel equipo eran Gerard Piqué y Samuel Umtiti. El 8 de febrero del 2018 debutó oficialmente al ingresar al minuto 83.

Su paso por Barcelona fue bastante fugaz, ya que solo pudo disputar cinco partidos por LaLiga y uno en la Copa del Rey. Tuvo solo 460 minutos en el campo de juego y recibió dos amarillas. Finalmente el club decidió venderlo en el siguiente mercado de pases, solo siete meses después de haber sido presentado ante los aficionados. El 9 de agosto fue confirmado como nuevo jugador de Everton,, equipo con el que juega hasta el día de hoy.

Mario Mauri, exagente del jugador colombiano se refirió en el portal italiano ‘L’interista’ al corto paso que tuvo el jugador por el Camp Nou, donde no tuvo muchas oportunidades para brillar y le costó ganarse la confianza del entrenador. Sobre esto consideró que su fichaje con el club español fue, “el mayor error en mi opinión, cuando estaba con Jair, fue llevarlo a Barcelona. Sólo jugó unos pocos partidos en la Liga y uno en la Copa del Rey, y luego lo dejaron ir. En el Everton creció mucho”.

Reveló que en aquel momento y antes de que se diera su fichaje con el Barcelona, la Sampdoria mostró un gran interés en él e incluso realizo una muy buena oferta por el jugador, sin embargo, diferentes factores y otros intereses hicieron que decidiera fichar con Barcelona.

“La Sampdoria hizo una oferta formal, muy buena en ese momento. Algunas dinámicas hicieron que Yerry y su tío se inclinaran por el Barcelona. Se sintió atraído por otros que tenían interés en hacer esta operación, aunque no hubiera sido bueno para su carrera. El tío veía a la Samp como un reductor del potencial del futbolista. En mi opinión, a Yerry le habría venido muy bien, siendo la Samp un gran equipo”, afirmó Mario Mauri en ‘L’interista’.

Yerry Mina analiza las posibles opciones de cara a su futuro. Foto: REUTERS/Phil Noble

Es importante señalar que Mario Mauri trabajó en colaboración con Jaír Mina, tío del jugador’ gestionando los traspasos del futbolista. Aseguró también que él siempre ha querido jugar en Italia pero en la Premier League se ha adaptado bien. Aseguró que en algún momento el Inter de Milán mostró su interés por él, por lo que también podría ser una opción que deberá estudiar en estas próximas semanas.

“La defensa del Inter es muy fuerte, física, compuesta por jugadores de diferentes características, que se integran bien entre ellos. Está claro que se necesitará integración dadas las probables salidas de los jugadores que has postulado. Y el Inter siempre lo ha tenido. Un interés por Yerry en el pasado. Lo puedo confirmar porque cuando lo representé tuve contactos con el director deportivo nerazzurro”, aseguró.

Y agregó que, “al final, el Inter nunca quiso hundir el golpe, pero estaba en los cuadernos de los ojeadores. Lo evaluó y lo tuvo en cuenta durante un tiempo. En ese momento, probablemente se habría encontrado en dificultades en algunos aspectos en el Milán, por su necesario crecimiento táctico. Hoy es del Inter, absolutamente. Luego hay que ver qué piensa Marotta y quizá Farris, que está a cargo de la parte defensiva y que sé que es de Viterbo como yo. Tenía un buena opinión del jugador”.

Por último señaló que al colombiano lo ve bien en el fútbol italiano ya que, “es un jugador físico, no excepcional en la colocación, pero muy hábil en el uno contra uno, en el marcaje, capaz de jugar en la zona. Y tiene un gran potencial ofensivo: cuando lanza adelante en los tiros de esquina y los tiros libres suele ser muy peligroso de cabeza. Comparado con cuando se hablaba de traerlo a Italia, como te dije, todavía no estaba listo. Hoy lo está. No sé si en este momento él está dispuesto a dejar la Premier League, donde es muy conocido y respetado”

