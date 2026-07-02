Colombia

Adriana Lucía denunció hostigamiento por su postura política: en redes sociales la calificaron de “bazuquera”

La cantante mostró los mensajes agresivos que recibe en las plataformas digitales y resumió el desgaste con una frase que sorprendió a sus seguidores, pues aseguró que es atacada cuando opina y cuando calla

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La famosa ha mostrado abiertamente que es afín a los pensamientos de izquierda lo que le ha traído amenazas - crédito @adrianalucia/Instagram
La famosa ha mostrado abiertamente que es afín a los pensamientos de izquierda lo que le ha traído amenazas - crédito @adrianalucia/Instagram

La cantante Adriana Lucía volvió a exponer los comentarios violentos que recibe por sus posiciones políticas y respondió a varios insultos con ironía. Inicialmente, la famosa publicó una storie en Instagram en la que decía no comprender el objetivo de los ataques: “Lo que no entiendo es ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Quieren que me hagan daño? ¿Qué es lo que quieren? No les sirve ni mi voz, ni mi silencio”, escribió la artista.

Sin embargo, este mensaje no fue suficiente para calmar a sus críticos que volvieron a insultarla. Incluso, una mujer la llamó “bazuquera”, aunque el episodio no quedó en un solo cruce, pues fueron varios internautas los que le escribieron mensajes de odio.

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La reacción de la artista apareció después de que publicara el mensaje en el que vinculó los ataques con una contradicción que, según planteó, se repite entre quienes la agreden: “Lo peor es que con esa misma boca y corazón, se auto reconocen creyentes, buenos cristianos, llenos del amor de Jesús. Tienen cita bíblica y frase cristiana en el perfil”.

Así, Adriana Lucía respondió a los usuarios que la insultaron por su postura política y aseguró que el hostigamiento ya no se limita a la crítica de sus ideas, sino que se convierte en agresión sobre su identidad y en mensajes que le exigen irse del país.

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Una de las internautas la calificó como drogadicta por pensar diferente - crédito @adrianalucia/Instagram
Una de las internautas la calificó como drogadicta por pensar diferente - crédito @adrianalucia/Instagram

La cantante usó la ironía para contestar insultos directos

Las respuestas públicas de la artista fueron breves. Después de que una mujer la llamara “bazuquera”, Adriana Lucía replicó: “Tan bella y hace marketing digital”.

La cantante también contestó a otros mensajes que le llegaron en redes, entre ellos “Mejor vete de Colombia, nadie te quiere”, al que respondió “Lindo Jorge, deportista, relajado”.

Algunos le pidieron que se fuera del país - crédito @adrianalucia/Instagram
Algunos le pidieron que se fuera del país - crédito @adrianalucia/Instagram

En otro mensaje privado, una mujer le decía “Lárguese maricona pa la mierda, que si no suma no reste, malparida”, a lo que Adriana Lucía escribió: “Divina Claudia, buenas vibras”.

Llama la atención que las mujeres insultaron a la artista con palabras soeces - crédito @adrianalucia/Instagram
Llama la atención que las mujeres insultaron a la artista con palabras soeces - crédito @adrianalucia/Instagram

En otro intercambio, una internauta le escribió “Pueblo pueblo estás quemada zorra” y luego volvió a responderle en otra historia con el mensaje: “En el pueblo te enseñaron a mentir zorra” a lo que ella dijo: “Stella, tan bella”.

Las críticas iban acompañadas por insultos - crédito @adrianalucia/Instagram
Las críticas iban acompañadas por insultos - crédito @adrianalucia/Instagram

La cantante describió el desgaste que siente por estos ataques

Cabe mencionar que la artista ha hablado por varias semanas del costo personal que le generó fijar una postura política, por lo que su nueva publicación no es un episodio aislado, sino parte de una secuencia de hostigamientos y comentarios malintencionados que recibe a diario.

En su publicación, la cantante no solo habló de la gran cantidad de los ataques que recibe, sino del perfil de aquellos que la critican. En sus publicaciones ha repetido que muchas de las personas que la agreden se presentan a sí mismas como creyentes y cristianas, mientras la insultan con palabras vulgares y hasta la amenazan solo por pensar diferente.

Adriana Lucía explicó que teme por su familia con el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla AdrianaLucia/X
Adriana Lucía explicó que teme por su familia con el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla AdrianaLucia/X

Las publicaciones volvieron a poner a Adriana Lucía en el centro de la conversación digital luego de que se eligiera a Abelardo de la Espriella, de la ultraderecha, como el nuevo presidente de los colombianos para el período 2026-2030, teniendo en cuenta que la cantante apoyó abiertamente a Gustavo Petro, mandatario saliente.

El 24 de junio un internauta la cuestionó en X: “Adriana, con todo respeto, pero por qué callar con el gobierno de turno, pero sí salir a incendiar el país cuando llega uno que no está alineado con lo que uno piensa. En este gobierno la muerte de líderes sociales fue demasiado alta, las masacres igual y la corrupción”, a lo que ella respondió: “Porque son cinco años de terror para mi familia. Entre amenazas, abogados, mudanzas, activación de protocolos, etc. Pienso que no es justo y no vale la pena exponerlos (a sus familiares). Cinco años de silencio, siete de acoso y todavía lloro al pensar que puede pasarles algo por mi culpa”.

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