Directivo reveló por qué falta un largo camino para que las futbolistas hagan valer sus derechos

Carlos González Puche, quien es el director administrativo de Acolfutpro, aseguró que falta mucho para que las futbolistas de la liga colombiana tengan sus derechos como trabajadoras - crédito Diego Suárez/Infobae

El fútbol profesional femenino está lejos de alcanzar niveles de dignidad óptimos para las jugadoras. Eso fue lo que reveló Carlos González Puche, director administrativo saliente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales Acolfutpro. En su reemplazo Luis Alberto García asumirá el cargo, que tiene entre otros retos, la formalización y dignidad del fútbol profesional femenino en Colombia.

González señaló que la profesionalización del fútbol femenino todavía tiene grandes pendientes y que el camino para lograr una verdadera estabilidad para las jugadoras es largo. “Está muy desigual y muy lejos todavía el tema de que las mujeres puedan tener un desarrollo profesional. Falta mucho todavía”, afirmó en entrevista con Infobae Colombia.

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Carlos González Puche aseguró que algunos directivos del fútbol profesional colombiano han impedido que los futbolistas tengan sus derechos como trabajadores - crédito Diego Suárez/Infobae

¿Por qué el fútbol femenino no es digno en Colombia?

Según explicó, uno de los principales problemas continúa siendo la falta de avances en la negociación colectiva entre los actores del fútbol colombiano. Para Acolfutpro, las solicitudes realizadas durante este proceso siguen sin una solución definitiva.

La negociación colectiva sigue sin resolverse: uno de los grandes pendientes es culminar el proceso de negociación colectiva y encontrar acuerdos sobre las peticiones que quedaron sin respuesta. “Después de un año nada que se llega a un acuerdo”, manifestó González.

El derecho de asociación y negociación estaría siendo vulnerado: la discusión no solo corresponde al ámbito deportivo, sino también laboral. Afirmó que los derechos de asociación y negociación, establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano, deben ser respetados tanto a nivel nacional como internacional.

El fútbol femenino mantiene una brecha estructural: las futbolistas todavía no cuentan con las mismas condiciones que los hombres. La problemática no solamente está relacionada con los salarios, sino también con la estabilidad contractual, la seguridad social y las garantías para construir una carrera deportiva.

Carlos González Puche, director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, reveló que el fútbol profesionales se ha definido a nivel histórico entre la informalidad y la piratería - crédito Diego Suárez/Infobae

Actualmente, una de las principales críticas sobre la Liga Femenina en Colombia es que existen normas que permiten que algunos clubes inscriban jugadoras sin un contrato profesional. Mientras en el fútbol masculino los jugadores deben tener un vínculo laboral formal, en el caso femenino muchas deportistas han competido sin contrato, sin aportes completos a salud, pensión o riesgos laborales.

Además, Acolfutpro ha señalado que las regulaciones existentes permiten que los equipos tengan un número limitado de contratos profesionales, dejando a varias integrantes de los planteles bajo figuras como apoyos económicos o acuerdos informales que no siempre alcanzan las condiciones mínimas de un empleo formal.

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El directivo también habló sobre otros aspectos de la estructura del fútbol colombiano y cuestionó que todavía existan prácticas que afectan el crecimiento de los clubes como empresas. “Hay que reconocer que muchos equipos han entrado en la formalización del fútbol, pero falta desarrollar el fútbol como empresa y que las transferencias entren a nutrir las arcas de los clubes y no solamente los bolsillos de los directivos”, expresó.

Ella es Luisa Agudelo, la arquera de Deportivo Cali femenino y también pertenece a la Selección Colombia femenina - crédito @luisa_more_27/Instagram

En el masculino sigue pasando: Deportivo Pereira uno de los ejemplos

Otro de los temas que mencionó fue la situación con algunos equipos y los conflictos laborales que se han presentado. Hizo referencia al caso del Deportivo Pereira y aseguró que, desde su perspectiva, existe un comportamiento reiterado que debe ser atendido por las autoridades correspondientes. “Con el Deportivo Pereira es un comportamiento reiterado. Las autoridades deben colocarlo en su sitio”, afirmó.

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González Puche también reveló que continuará trabajando en la defensa de los futbolistas desde otros espacios y anunció un proyecto editorial en el que pretende recopilar diferentes situaciones del fútbol colombiano. “Voy a publicar un libro con muchos temas para explicarle a la gente cómo han podido influenciar negativamente a los jugadores”, aseguró.

El dirigente incluso advirtió que la publicación podría generar preocupación entre algunos sectores del fútbol nacional. “Mucho cuidado con lo del libro porque ahí muchos directivos van a comenzar a tener miedo”, comentó.

La discusión sobre los derechos de las futbolistas colombianas continúa abierta. Acolfutpro sostiene que la falta de contratos, las diferencias salariales y la ausencia de garantías laborales hacen parte de un problema estructural que debe ser solucionado para que la Liga Femenina pueda consolidarse como una verdadera competencia profesional.

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