El fotógrafo Sebastián Moreno recibió amenazas de muerte en medio de las elecciones presidenciales en Colombia

El creador de contenido y fotógrafo denunció intimidaciones recibidas durante las elecciones presidenciales de Colombia en 2026, surgidas a raíz de un video previamente compartido en redes sociales y presuntamente sacado de contexto - crédito Sebastián Moreno / TikTok

Sebastián Moreno reveló detalles de las amenazas que sufrió durante las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. El fotógrafo y creador de contenido dijo que la discusión dejó las redes cuando comenzaron los mensajes contra su vida y su familia, después de que circulara un video “sacado de contexto” y muchas personas dieran por hecho por cuál candidato había votado.

Y es que el nombre del joven se volvió tendencia cuando algunos internautas afirmaron que seguía en Instagram a Abelardo de la Espriella y concluyeron, a partir de eso, que votaría por él.

En un video publicado el 1 de julio de 2026, el creador explicó que no buscaba respaldar a ningún aspirante: “Quienes me conocen saben que no suelo hacer videos como este, pero cuando las cosas pasan de redes sociales a amenazas contra mi vida o mi familia, ya es una vaina totalmente diferente”.

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Moreno, conocido en TikTok e Instagram por retratar a desconocidos en la calle mientras conversa con ellos y cuenta sus historias, aseguró que la reacción en su contra se produjo después de una lectura cerrada sobre su voto.

El joven denunció que varias personas lanzaron amenazas contra él y su familia - crédito Sebastián Moreno / Instagram

Moreno dijo que no es la primera vez que recibe amenazas por temas políticos

El fotógrafo vinculó lo ocurrido en 2026 con una experiencia anterior que, según relató, fijó su decisión de no volver a pronunciarse públicamente sobre política. Recordó que durante el estallido social en Colombia sí se involucró de lleno y que ese episodio tuvo efectos negativos en su entorno familiar.

“Lo hice en años pasados cuando acá en Colombia hubo un estallido social. Yo me involucré muchísimo en esa época. Yo en esa época vivía con mis papás, me llegaron amenazas, incluso me llegaron panfletos debajo de la puerta y yo le prometí a mi mamá que nunca en la vida yo me iba a volver públicamente a meter en política”, aseguró.

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Sebastián Moreno denunció que una suposición sobre su voto derivó en insultos y amenazas contra él y su familia y aseguró que pese a que no fijó una postura electoral en esta ocasión, terminó nuevamente expuesto por la polarización que se vive en el país.

El creador de contenido es famoso por sus fotografías y la relación con su esposa, con la que hace poco tuvo un bebé - crédito Sebastián Moreno / Instagram

A lo largo del video, Moreno se refirió a los efectos sociales de la confrontación política y no se presentó como promotor de ninguna candidatura: “Creo que el país ya está lo suficientemente polarizado como para yo venir a dividir aún más las cosas. Además de que las redes sociales ya están llenas de creadores promoviendo el odio y dividiendo aún más el país”.

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Su reflexión continuó con un cuestionamiento para aquellos que actúan de forma violenta y no respetan la variedad de pensamientos: “¿En qué momento uno puede tomar la determinación de, por una inclinación política, amenazar a alguien o simplemente dejarle de hablar a su mamá, o acabar una relación, o dejarle de hablar a un amigo?”.

El famoso ha estado con artistas de renombre gracias a su trabajo - crédito Sebastián Moreno / Instagram

El fotógrafo hizo una mención a Venezuela

Sebastián Moreno se refirió al tipo de trabajo que desarrolla en redes. Dijo que su tarea consiste en recorrer las calles para encontrar historias que merecen ser escuchadas y dar visibilidad, a través de sus fotografías, a personas que suelen ser ignoradas.

Así, justificó su decisión de mantener la línea de contenido que lo hizo conocido: “Yo voy a seguir haciendo todo lo que he hecho durante estos años. Voy a seguir ayudando, voy a seguir sirviendo”.

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Finalmente, mencionó la situación del país vecino tras los terremotos que cobraron miles de vidas: “Quiero que por un momento veamos toda la situación que está pasando en Venezuela. Muchas familias no se alcanzaron a despedir, muchas mamás no alcanzaron a decirle a su hijo buenas noches. Y nosotros que tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de hacerlo, no lo hacemos. ¿Y todo por qué? Por un berraco presidente”.

El creador de contenido cerró con una definición sobre el sentido que quiere conservar en sus redes: “Yo sigo y seguiré convencido que el amor transforma muchísimo más que el odio”.

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