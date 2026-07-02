Fuerte golpe al bolsillo para ver Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026: este es el precio de la boletería

Quedan pocas entradas para el encuentro de la Selección Colombia ante Ghana en Kansas por el Mundial 2026 - crédito Annegret Hilse/REUTERS

La Selección Colombia ha aumentado la ilusión de los aficionados para realizar una presentación histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de terminar primera en la fase de grupos con siete puntos, dejar a Portugal como segunda y avanzar a dieciseisavos de final contra Ghana.

Para el encuentro en Kansas, la FIFA tiene pocas entradas disponibles, las cuales cuentan con precios elevados para el público cafetero que acompañará al combinado nacional en el escenario conocido como el Arrowhead Stadium, el cual tendría mayoría tricolor como se vio en Ciudad de México, Guadalajara y Miami.

En caso de que Colombia pase de ronda en el Mundial 2026, jugará en octavos de final contra el vencedor del encuentro entre Suiza, que le quitó el liderato a Canadá en el grupo B, frente a Argelia, que compartió zona con nada menos que Argentina, la campeona defensora.

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Boletería para Colombia vs. Ghana

Una de las novedades en el Mundial 2026 es la venta de entradas por parte de la FIFA, que desde 2025 abrió una página web para que los aficionados de todo el mundo aseguren su ingreso a los encuentros del certamen en los Estados Unidos, México y Canadá.

Según la plataforma de la entidad, sobre la tarde del miércoles 1 de julio, las boletas para Colombia vs. Ghana van desde los 1.000 dólares hasta los 1.500 dólares, con pocas localidades disponibles en el estadio de Kansas y se espera que acaben todas las entradas en las próximas horas.

Una de las localidades con pocas entradas se encuentra en la zona delantera, cerca de la línea central del campo de juego, el cual solo tiene, al momento, siete asientos en las secciones 101 y 102, que son las más costosas con un precio de 5.130.248 pesos colombianos.

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Solo hay dos localidades disponibles en la página de la FIFA para el partido Colombia vs. Ghana - crédito FIFA

En cambio, el sector detrás de la portería sur conserva varias sillas libres por ahora, con un total de 101 según la página de la FIFA, además de la zona del tiro de esquina en el costado suroccidental, con un asiento, y el valor es de 3.420.165 pesos colombianos.

De resto, todas las localidades ya fueron vendidas por parte de la Federación Internacional, la cual superó los cinco millones de asistentes en la fase de grupos y dieciseisavos de final, y se dio en el encuentro de Francia ante Suecia en Nueva York el 30 de junio.

Locura por conseguir una entrada

Además de la FIFA, varias plataformas especializadas en la venta de boletería también se hacen millonarias con las entradas para el encuentro del combinado nacional en el Kansas Stadium, dado que el equipo tuvo “casa llena” en sus compromisos en Ciudad de México, Guadalajara y Miami.

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Una de ellas es StubHub, reconocida por vender tiquetes para toda clase de eventos deportivos en Estados Unidos, aunque los precios para Colombia vs. Ghana son más altos que los de la FIFA, pues el más barato se encuentra en $2.831.881 pesos colombianos y el costoso en $9.087.843.

En las páginas de boletería locales, los precios para ver Colombia vs. Ghana son elevados para los hinchas por la alta demanda - crédito StubHub

Una de las razones para los valores tan elevados, según la página web, es la alta demanda en las últimas horas y “estas entradas se están vendiendo rápido”, un mensaje que se aprecia al momento de entrar al proceso de compra, además de que varía según el lugar en el estadio por la visibilidad.

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Otra página especializada es la de SeatGeek, también utilizada en Canadá, y la cifra más barata para el partido de la Selección Colombia es de 854 dólares, cerca de tres millones de pesos, mientras que la de mayor valor en el Arrowhead está por los 3.000 dólares, unos 10,3 millones de pesos al cambio actual.

Los aficionados colombianos cuentan con varias opciones para comprar boletería contra Ghana, pero con precios altos - crédito SeatGeek