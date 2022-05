Video: Yerry Mina, tendencia con el Everton: enloqueció a los jugadores del Chelsea y hasta memes le sacaron

Jordan Pickford junto al colombiano Yerry Mina, que jugó 90 minutos en la victoria de Everton contra Chelsea por la fecha 35 de la Premier League. Foto: REUTERS/Phil Noble

Everton consiguió este domingo un triunfo clave en su lucha por mantener la categoría. Los ‘Toffees’, con el colombiano Yerry Mina a la cabeza, se impusieron 1-0 ante el Chelsea en el estadio Goodison Park por la fecha 35 de la Premier League.

Richarlison, delantero de la selección brasileña, se encargó de darle los tres puntos a los ‘Toffees’ tras aprovechar una desconcentración de César Azpilicueta. En un intento por despejar el balón, el defensor español fue presionado por el delantero ‘carioca’ que le robó el balón y, ante la salida del portero Edouard Mendy, definió al palo de la mano izquierda.

Luego de más de dos meses por fuera de las canchas por problemas musculares, el defensor de la selección Colombia continúa acumulando minutos con el cuadro inglés, que sufrió por su ausencia en la zona defensiva. En rueda de prensa previa al encuentro, el director técnico del Everton, Frank Lampard, confirmó que Mina “está de vuelta” en el equipo:

“Estamos teniendo mucho cuidado con él, porque estuvo un largo tiempo afuera de las canchas y había jugado un partido unos días antes, frente al Leicester”.

Desde que se anunció la titularidad del colombiano, las gradas del estadio, así como los seguidores en las redes sociales, no se guardaron los reconocimientos. Y Mina no los decepcionó. El oriundo de Guachené, Cauca, estuvo concentrado en la mayoría del compromiso, preciso a la hora de pasar el balón, dispuesto a alentar a sus compañeros y, ¿por qué no?, desquiciar a algunos de sus rivales.

El zaguero de la ‘tricolor’ conformó una línea de tres defensores junto al irlandés Seamus Coleman y el inglés Mason Holgate. Uno de los jugadores con los que tuvo más cruces fue con Kai Havertz, a quien dejó sin muchas opciones de participar en el juego. Además, algunas actitudes de Mina, encarándolo y hablándole constantemente, incrementaron el enojo del atacante alemán.

Las plataformas digitales captaron el momento en el cual, por ejemplo, Havertz empujó a Mina y este se desplomó en el piso. Mientras algunos se rieron con el gesto del colombiano, llamándole incluso “genio y figura”, otros lo reprocharon y lo señalaron de “agrandado”. “Yerry Mina mete más miedo que Rudiger [defensor del Chelsea] y no pienso discutirlo”, sostuvo un internauta en Twitter.

La confrontación entre Yerry Mina y Kai Havertz en el partido Everton-Chelsea. Video: Twitter @Mikega2020

Pero Havertz no fue el único, puesto que, en otra jugada durante el primer tiempo, Mina provocó que le sacaran tarjeta amarilla al volante inglés Mason Mount, luego de una discusión. Los dos jugadores se encancharon y, seguido de esto, llegaron más futbolistas de las dos escuadras para defender sus intereses. El mencionado Azpilicueta, así como Timo Werner y Marcos Alonso también lucieron impotentes por momentos ante las intervenciones del jugador colombiano.

El portero de los ‘Toffees’, Jordan Pickford, se llevó múltiples aplausos luego de protagonizar una doble atajada en el minuto 59’. Havertz disparó con potencia al palo de la mano derecha, el guardameta de la selección inglesa reaccionó, y, en el rebote, sumó una nueva atajada, esta vez de Azpilicueta. Tras la providencial intervención, Yerry se acercó y celebró a rabiar.

La suma de todos los sucesos durante el partido detonaron en memes contra el colombiano, que rápidamente se difundieron a través de las redes sociales.

" El resto de los defensores necesitan a Mina. ¡A pesar de todas sus fragilidades, somos un equipo diferente con él!”, resaltó un fan del Everton en las redes sociales del club.

Calendario del Everton en el cierre de la temporada:

Leicester Vs. Everton (8 de mayo)

Watford Vs. Everton (11 de mayo)

Everton Vs. Brentford (15 de mayo)

Everton Vs. Crystal Palace (19 de mayo)

Arsenal Vs. Everton (22 de mayo)

