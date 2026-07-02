La Selección Colombia sigue ganando seguidores y un técnico la tiene en la pelea del Mundial 2026: “La meto de candidata”

La Selección Colombia fue una de las tres escuadras sudamericanas que finalizaron de primera en la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia dio la sorpresa en el Mundial 2026 al ser primera en el grupo K sobre Portugal, equipo que era el llamado a quedarse con la zona por su plantilla y el liderazgo de Cristiano Ronaldo, pero decepcionó en la mayoría de compromisos y quedó con un camino más complicado en las rondas finales.

Ese nivel de la Tricolor que mostró en la primera fase, provocó que un reconocido entrenador la considere como candidata al título de la FIFA, pues destacó no solo el rendimiento del combinado nacional en el torneo, sino que la conoce bien porque la enfrentó hace unos años.

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“Si no la he metido entre las candidatas, la meto ahora”

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, incluyó a Colombia como candidata al título del Mundial antes del cruce de dieciseisavos de final ante Ghana en Kansas City, según declaraciones en una rueda de prensa previo a su duelo en Los Angeles frente a Austria.

El timonel de la Roja sostuvo que la Tricolor puede aspirar al trofeo por el buen trabajo de los dirigidos por Néstor Lorenzo y cuya nómina ya venció a su equipo en 2024. El técnico destacó su fortaleza física, su velocidad, su calidad técnica y el potencial de su ataque.

Luis de la Fuente destacó que la Selección Colombia cuenta con la capacidad para enfrentar rivales fuertes y pelear en el Mundial 2026 - crédito Europa Press

“Una de las dos derrotas que sufrimos fue contra Colombia. Y la verdad es que Colombia, si no la he metido en la relación de candidatas, la meto ahora, porque tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y con una capacidad futbolística de calidad técnica muy alta; basta con ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección”, afirmó De la Fuente en la conferencia.

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En esa misma valoración, De la Fuente remarcó que el conjunto colombiano tiene una delantera de peso por hombres como Luis Díaz y Luis Javier Suárez, ambos goleadores en el fútbol europeo, además de la velocidad de Daniel Muñoz como lateral derecho y Jhon Arias en uno de los extremos.

La Selección Colombia ha superado en tres ocasiones la fase de grupos de la Copa del Mundo en 2014, 2018 y 2026 - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

La selección colombiana terminó líder del Grupo K tras vencer a Uzbekistán por 1-3 y a República Democrática del Congo por 1-0. También empató sin goles con Portugal en Miami. En ese partido la Tricolor fue superior y estuvo cerca de imponerse, pero un gol anulado a Dávinson Sánchez acabó con esa alegría.

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España también desea el título

Luis de la Fuente confirmó que Lamine Yamal está recuperado y en condiciones de disputar “todo lo que se le exija” en el cruce de dieciseisavos del Mundial ante Austria este jueves en Los Ángeles, un partido que además enfrenta a España con un antecedente que pesa: la selección no supera una eliminatoria mundialista desde el título conquistado en Sudáfrica 2010.

El seleccionador español explicó que el cuerpo técnico fue “muy prudente” con la recuperación de cada futbolista y vinculó el reparto de minutos a la exigencia de cada encuentro. Sobre el atacante, afirmó: “Está muy bien y con muchas ganas de jugar”.

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Luis de la Fuente confirmó que Lamine Yamal se encuentra bien en España y preparó penales en caso de empatar con Austria - crédito Matthew Childs/REUTERS

En el análisis del rival, describió a Austria como un conjunto “muy agresivo y muy decidido”, con una presión muy alta y marcajes individuales. Añadió que será “un partido de muchos duelos” y subrayó que el equipo mantiene un poderío físico y un juego aéreo que asoció a su tradición, aunque indicó que con su actual seleccionador “han dado un paso adelante”.

Sobre los penales, explicó que España entrena “todos los escenarios posibles” y que la elección de los lanzadores no queda cerrada de antemano. Señaló que puede existir una relación inicial de futbolistas más aptos, pero que esa evaluación cambia durante el partido y que la decisión se toma en función del momento.

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El seleccionador puso el foco en el componente mental de esa ejecución: “Lanzar un penalti no es algo baladí. No todo el mundo vale para tirar un penalti porque influye el aspecto psicológico, que es humano y depende del futbolista”.

También detalló qué busca el trabajo específico: “Intentamos que cojan sensaciones, la distancia, el movimiento del portero… Yo solo les pido que tiren el penalti como si lo tirasen en un partido, aunque influya el entorno. Intentamos entrenar la sensación y crearle un recuerdo reciente”.