“Dai Dai” de Shakira llegó a la cima del Top 50 Spotify Global, y así lo celebró

La cantante compartió el momento en que celebró junto a su equipo de trabajo su número uno en la plataforma de stremaing musical - crédito @shakira/Instagram

Desde mediados de mayo de 2026, Shakira se puso en modo Mundial, una vez más, producto del lanzamiento de Dai Dai, la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 grabada junto al nigeriano Burna Boy.

Concebida como una fusión de afrobeats y ritmos latinos, contó con la participación del británico Ed Sheeran en la composición y, siguiendo la estela de Hips Don’t Lie - Bamboo Version en Alemania 2006, Waka Waka (This Time for Africa) en Sudáfrica 2010 y La La La (Brasil 2014); gozó de éxito en plataformas digitales hasta el punto de que se volvió la segunda canción mundialista de la colombiana que entró al Billboard Hot 100.

PUBLICIDAD

Shakira y Burna Boy unieron fuerzas en "Dai Dai", tema oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito cortesía Sony Music

Acorde con ese nivel de impacto, la canción comenzó a utilizarse para musicalizar la entrada de las selecciones al campo de juego, a partir de la segunda fecha de la fase de grupos, algo que se ha mantenido hasta la fecha.

Por si fuera poco, en las últimas horas se confirmó su llegada al primer puesto del Top 50 Global de Spotify, totalizando 4.215.628 reproducciones en la última semana.

Dai Dai superó esta semana a Billie Jean de Michael Jackson (4.206.904) Beauty and a Beat de Justin Bieber con Nicki Minaj (4.144.541), a hate that i made you love me de Ariana Grande (3.985.193) y a SWIM de BTS (3.842.335), que completaron el Top 5.

PUBLICIDAD

Shakira superó con "Dai Dai" a Michael Jackson, Justin Bieber, BTS o Ariana Grande entre los más escuchados de Spotify - crédito captura de pantalla Spotify

Cabe recordar que en la semana de la inauguración del Mundial, Dai Dai ingresó en el puesto 13 al listado, avanzando de forma progresiva desde entonces hasta llegar a la cima.

La propia cantante reaccionó al logro a través de sus historias de Instagram. Primero compartió un reel protagonizado por ella y su equipo de trabajo, celebrando entusiasmados la llegada a la cima del listado más importante de la plataforma de streaming.

Posteriormente, compartió unas palabras: “Hoy mi manager me llamó y me dio esta increíble noticia... Solo puedo agradecerles a todos por apoyarme y hacer esto posible, y por convertir a Dai Dai en la canción más reproducida del planeta. ¡Alguien pellízcame, por favor!“, escribió la artista.

PUBLICIDAD

La cantante agradeció a su fanaticada por permitirle llegar a la cima del Top 50 Global de Spotify - crédito @shakira/Instagram

Según anunció la cantante en el evento de lanzamiento en mayo pasado, las regalías se destinarán al FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo que busca recaudar 100 millones de dólares antes del cierre del torneo para garantizar acceso a educación de calidad a niños en comunidades vulnerables. De igual modo, Sony Music igualará con una donación los primeros 250.000 dólares recaudados por la pista.

El Mundial hizo tendencia a Shakira, no solo con “Dai Dai”

El salto de Dai Dai al número uno llegó acompañado de un alza generalizada en las reproducciones del catálogo futbolero de la artista colombiana. Según datos de Spotify, la canción registró un incremento de 136% en su cantidad de reproducciones durante el torneo, pero su impacto fue más allá.

PUBLICIDAD

De hecho, a tono con el Mundial también se dispararon las reproducciones de Waka Waka, el himno que la cantante grabó para el Mundial de Sudáfrica 2010, subiendo un 246% tras la ceremonia de inauguración del pasado 11 de junio en Ciuad de México. Es así que las cuatro canciones de Shakira vinculadas al fútbol crecieron de forma simultánea en la plataforma.

"Waka Waka" se vio beneficiada del éxito de "Dai Dai" en tiempos del Mundial - crédito captura de pantalla Shakira / YouTube

Otro dato que llamó la atención se relacionó con el perfil de quienes escuchan estas canciones, pues Spotify señaló que 1 de cada 7 personas que oyó Waka Waka en las últimas semanas nunca había escuchado a Shakira antes en la plataforma.

PUBLICIDAD

De este modo, una canción publicada hace 16 años sigue incorporando oyentes nuevos cada vez que arranca una Copa del Mundo, lo que convierte el catálogo de la artista ligado al fútbol en un activo de alcance multigeneracional, que a su vez le sigue brindando vías al público de conocer más a fondo su catálogo.