Mercado de pases del fútbol colombiano: un central saldría de Nacional, un arquero de Millonarios y un delantero de América

El fútbol colombiano empieza a tomar forma para la Liga BetPlay Dimayor 2026-II en un calendario atípico marcado por la realización del Mundial 2026. La pausa internacional le permitirá a los equipos de la primera división contar con más tiempo del habitual para reorganizar sus plantillas, definir salidas y concretar incorporaciones para el segundo semestre del año.
Además, otros movimientos empiezan a darle forma al panorama de la Liga BetPlay, con entrenadores que cambian de equipo, jugadores que regresan de préstamos y futbolistas que quedan como agentes libres.
Atlético Nacional
Altas
- Lucas González (D.T.) (Deportes Tolima). Luis Marquínez regresa del préstamo con Deportes Tolima.
- Interés en Franco Armani, Steffan Medina y Jesús Rivas.
Bajas
- Diego Arias (D.T.) (libre).
- César Haydar culmina su préstamo y no será comprado por el equipo.
Millonarios
Altas
- Interés en Francisco Chaverra, que estaría cerca de ser oficializado, de acuerdo con el periodista Mariano Olsen en su cuenta de X. Joan Parra también estaría muy cerca de cerrar su vinculación al equipo.
Bajas
- Beckham Castro
- Diego Novoa
- Álex Castro
- Jorge Cabezas Hurtado
- Nicolás Giraldo
- Guillermo De Amores
América de Cali
Altas
- Luis Quiñones
- Brayan Córdoba
- Juan Pablo Montoya
- Yani Quintero
- Yhormar Hurtado
Bajas
- Jorge Soto (libre).
- Papula García tendría todo acordado para ir, en condición de préstamo, a Internacional de Bogotá.
Atlético Bucaramanga
Altas
- Pablo Peirano (D.T.)
- Ómar Albornoz
Bajas
- Leonel Álvarez (D.T.)
- Jéfferson Mena
- Fáber Gil
- Israel Alba
- Gléyfer Medina
- Carlos de las Salas
Deportes Tolima
Altas
- Sebastián Oliveros (D.T.)
- Luis Sánchez
- Jorge Cabezas Hurtado
- Miguel Ortega
Bajas
- Lucas González (D.T.)
- Juan Pablo Nieto
- Juan Pablo Torres
Deportivo Cali
Altas
- Kalazán Suárez
Bajas
- Marco Espíndola
- Miguel Sánchez
- Luis Manuel Orejuela
- Andrés Colorado
- Julián Quiñones
- Yani Quintero
- Michael Aponzá
- Andrés Correa
- Felipe Aguilar
Deportivo Pasto
Altas
- Jorge Obregón
Bajas
- José Bernal
- Wilson Morelo pasó a ser asistente técnico del entrenador Jonathan Risueño en el conjunto pastuso
Fortaleza
Altas
- Jhonier Blanco
Bajas
- Sebastián Oliveros (D.T.)
- Miguel Pernía
- Andrés Arroyo
Independiente Medellín
Altas
- Luis Amaranto Perea (D.T.)
- Joaquín Varela
Bajas
- Alejandro Restrepo (D.T.)
- José Ortiz
El Medellín también avanza en la llegada de jugadores para reforzar su ataque. Carlos Lucumí tiene un acuerdo verbal para convertirse en nuevo futbolista del equipo antioqueño. Llegaría como agente libre y firmaría por un año, con opción de compra.
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Además, Juan José Córdoba acordó su contrato con el DIM y espera la documentación con Dinamo Zagreb para viajar y realizar exámenes médicos.
Internacional de Bogotá
Altas
- Cristian Dájome (Santos Laguna de México).
- Miguel Pernía (Fortaleza).
- Sebastián Girado (Orsomarso).
Bajas
- Dereck Moncada (Lugano de Suiza).
- Kalazán Suárez (Deportivo Cali).
Jaguares
Altas
- Sin datos.
Bajas
- Jhonier Viveros (libre).
- Bladimir Angulo (libre).
- Carlos Ordóñez (libre).
- Fabián Mosquera (libre).
- Yairo Moreno (Marathón de Honduras).
- Jhon Barrios (libre).
- Khaiser Lenis (libre).
Junior
Altas
- Sin datos.
Bajas
- Lucas Monzón cumplió el vencimiento de su contrato con el club y aún no hay acuerdo para la renovación.
- Jesús Rivas habría pedido salir del equipo.
Llaneros
Altas
- Juan Castilla (libre).
- Daniel Quiñones (Internacional de Palmira).
Bajas
- Miguel Ortega (Deportes Tolima).
- Kevin Caicedo (libre).
- Brian Benítez (libre).
- Jhonier Blanco (Fortaleza).
- Érik Bodencer (Central Norte de Argentina).
Once Caldas
Altas
- Andrés Correa (Deportivo Cali).
- Edwin Torres
Bajas
- Déinner Quiñones (Once Caldas).
- Kevin Cuesta (libre).
- Kevin Tamayo (libre).
- Luis Sánchez (Deportes Tolima).
Águilas Doradas
Altas
- Flavio Robatto (D.T.) (Bolívar de Bolivia).
Bajas
- Juan David Niño (D.T.) (libre).
- Jorge Rivaldo (Athletico Paranaense de Brasil).
- Jorge Obregón (Deportivo Pasto).
- Iván Arboleda (libre).
- Bryan Urueña (libre).
- Cristian Cañozales (libre).
- Hernán Lopes (libre).
- Joaquín Varela (Independiente Medellín).
- Diego Hernández (Al-Shorta de Irak).
Alianza
Altas
- Léyner Palacios (Leones).
- Israel Alba (Atlético Bucaramanga).
- Déinner Quiñones (Once Caldas).
Cúcuta Deportivo
Altas
- Marlon Carabalí (Barranquilla).
Bajas
- Brayan Córdoba (América de Cali).
- Ómar Albornoz (Atlético Bucaramanga).
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