Deportes

Mercado de pases del fútbol colombiano: un central saldría de Nacional, un arquero de Millonarios y un delantero de América

Atlético Nacional se desprendería de César Haydar y mantiene el interés por Steffan Medina, mientras Millonarios logró la salida de Guillermo De Amores para la vinculación de Joan Parra

Guardar
Google icon
En la imagen aparece William Tesillo, Álvaro Montero y Darwin Machis, en ese orden - crédito Dimayor
En la imagen aparece William Tesillo, uno de los centrales de Atlético Nacional; Álvaro Montero, arquero con pasado en Millonarios que fue comprado por Vélez, y Darwin Machis, que tiene opción de salir de América de Cali - crédito Dimayor

El fútbol colombiano empieza a tomar forma para la Liga BetPlay Dimayor 2026-II en un calendario atípico marcado por la realización del Mundial 2026. La pausa internacional le permitirá a los equipos de la primera división contar con más tiempo del habitual para reorganizar sus plantillas, definir salidas y concretar incorporaciones para el segundo semestre del año.

Además, otros movimientos empiezan a darle forma al panorama de la Liga BetPlay, con entrenadores que cambian de equipo, jugadores que regresan de préstamos y futbolistas que quedan como agentes libres.

Atlético Nacional

Altas

  • Lucas González (D.T.) (Deportes Tolima). Luis Marquínez regresa del préstamo con Deportes Tolima.
  • Interés en Franco Armani, Steffan Medina y Jesús Rivas.

Bajas

  • Diego Arias (D.T.) (libre).
  • César Haydar culmina su préstamo y no será comprado por el equipo.
Atlético Nacional oficializó este 27 de junio de 2026 la contratación de Lucas González Vélez como nuevo director técnico - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional oficializó este 27 de junio de 2026 la contratación de Lucas González Vélez como nuevo director técnico - crédito Atlético Nacional

Millonarios

Altas

  • Interés en Francisco Chaverra, que estaría cerca de ser oficializado, de acuerdo con el periodista Mariano Olsen en su cuenta de X. Joan Parra también estaría muy cerca de cerrar su vinculación al equipo.

Bajas

  • Beckham Castro
  • Diego Novoa
  • Álex Castro
  • Jorge Cabezas Hurtado
  • Nicolás Giraldo
  • Guillermo De Amores

América de Cali

Altas

  • Luis Quiñones
  • Brayan Córdoba
  • Juan Pablo Montoya
  • Yani Quintero
  • Yhormar Hurtado

Bajas

  • Jorge Soto (libre).
  • Papula García tendría todo acordado para ir, en condición de préstamo, a Internacional de Bogotá.

Atlético Bucaramanga

Altas

  • Pablo Peirano (D.T.)
  • Ómar Albornoz

Bajas

  • Leonel Álvarez (D.T.)
  • Jéfferson Mena
  • Fáber Gil
  • Israel Alba
  • Gléyfer Medina
  • Carlos de las Salas

Deportes Tolima

Altas

  • Sebastián Oliveros (D.T.)
  • Luis Sánchez
  • Jorge Cabezas Hurtado
  • Miguel Ortega

Bajas

  • Lucas González (D.T.)
  • Juan Pablo Nieto
  • Juan Pablo Torres
El anuncio oficial del Deportivo Cali sobre el primer reporte de los jugadores que no seguirán en el equipo azucarero, Julián Quiñones, Michael Aponzá y Yani Quintero - crédito @pipesierrar/X
El anuncio oficial del Deportivo Cali sobre el primer reporte de los jugadores que no seguirán en el equipo azucarero, Julián Quiñones, Michael Aponzá y Yani Quintero - crédito @pipesierrar/X

Deportivo Cali

Altas

  • Kalazán Suárez

Bajas

  • Marco Espíndola
  • Miguel Sánchez
  • Luis Manuel Orejuela
  • Andrés Colorado
  • Julián Quiñones
  • Yani Quintero
  • Michael Aponzá
  • Andrés Correa
  • Felipe Aguilar
El periodista Felipe Sierra aseguró que Andrés Correa será nuevo jugador de Once Caldas de Manizales - crédito @pipesierrar/X
El periodista Felipe Sierra aseguró que Andrés Correa será nuevo jugador de Once Caldas de Manizales - crédito @pipesierrar/X

Deportivo Pasto

Altas

  • Jorge Obregón

Bajas

  • José Bernal
  • Wilson Morelo pasó a ser asistente técnico del entrenador Jonathan Risueño en el conjunto pastuso

Fortaleza

Altas

  • Jhonier Blanco

Bajas

  • Sebastián Oliveros (D.T.)
  • Miguel Pernía
  • Andrés Arroyo

Independiente Medellín

Altas

  • Luis Amaranto Perea (D.T.)
  • Joaquín Varela

Bajas

  • Alejandro Restrepo (D.T.)
  • José Ortiz

El Medellín también avanza en la llegada de jugadores para reforzar su ataque. Carlos Lucumí tiene un acuerdo verbal para convertirse en nuevo futbolista del equipo antioqueño. Llegaría como agente libre y firmaría por un año, con opción de compra.

PUBLICIDAD

Además, Juan José Córdoba acordó su contrato con el DIM y espera la documentación con Dinamo Zagreb para viajar y realizar exámenes médicos.

Internacional de Bogotá

Altas

  • Cristian Dájome (Santos Laguna de México).
  • Miguel Pernía (Fortaleza).
  • Sebastián Girado (Orsomarso).

Bajas

  • Dereck Moncada (Lugano de Suiza).
  • Kalazán Suárez (Deportivo Cali).

Jaguares

Altas

  • Sin datos.

Bajas

  • Jhonier Viveros (libre).
  • Bladimir Angulo (libre).
  • Carlos Ordóñez (libre).
  • Fabián Mosquera (libre).
  • Yairo Moreno (Marathón de Honduras).
  • Jhon Barrios (libre).
  • Khaiser Lenis (libre).

Junior

Altas

  • Sin datos.

Bajas

  • Lucas Monzón cumplió el vencimiento de su contrato con el club y aún no hay acuerdo para la renovación.
  • Jesús Rivas habría pedido salir del equipo.

Llaneros

Altas

  • Juan Castilla (libre).
  • Daniel Quiñones (Internacional de Palmira).

Bajas

  • Miguel Ortega (Deportes Tolima).
  • Kevin Caicedo (libre).
  • Brian Benítez (libre).
  • Jhonier Blanco (Fortaleza).
  • Érik Bodencer (Central Norte de Argentina).

Once Caldas

Altas

  • Andrés Correa (Deportivo Cali).
  • Edwin Torres

Bajas

  • Déinner Quiñones (Once Caldas).
  • Kevin Cuesta (libre).
  • Kevin Tamayo (libre).
  • Luis Sánchez (Deportes Tolima).

Águilas Doradas

Altas

  • Flavio Robatto (D.T.) (Bolívar de Bolivia).

Bajas

  • Juan David Niño (D.T.) (libre).
  • Jorge Rivaldo (Athletico Paranaense de Brasil).
  • Jorge Obregón (Deportivo Pasto).
  • Iván Arboleda (libre).
  • Bryan Urueña (libre).
  • Cristian Cañozales (libre).
  • Hernán Lopes (libre).
  • Joaquín Varela (Independiente Medellín).
  • Diego Hernández (Al-Shorta de Irak).

Alianza

Altas

  • Léyner Palacios (Leones).
  • Israel Alba (Atlético Bucaramanga).
  • Déinner Quiñones (Once Caldas).

Cúcuta Deportivo

Altas

  • Marlon Carabalí (Barranquilla).

Bajas

  • Brayan Córdoba (América de Cali).
  • Ómar Albornoz (Atlético Bucaramanga).

Temas Relacionados

mercado de pasestransferenciasfutbol colombianoatletico nacionalColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Selección Colombia sigue ganando seguidores y un técnico la tiene en la pelea del Mundial 2026: “La meto de candidata”

El buen rendimiento del combinado nacional en la fase de grupos provocó que ahora aspire a llegar lejos en el certamen y el entrenador de uno de los participantes reconoció su nivel

La Selección Colombia sigue ganando seguidores y un técnico la tiene en la pelea del Mundial 2026: “La meto de candidata”

Fuerte golpe al bolsillo para ver Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026: este es el precio de la boletería

Aunque habrá una buena cantidad de aficionados para el compromiso por los dieciseisavos de final en Kansas, las últimas entradas disponibles están por las nubes

Fuerte golpe al bolsillo para ver Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026: este es el precio de la boletería

Gerard Piqué compartió sus impresiones sobre Colombia en el Mundial 2026

El exfutbolista, a través de sus redes sociales, hizo un balance de la participación de las selecciones del continente americano en el torneo

Gerard Piqué compartió sus impresiones sobre Colombia en el Mundial 2026

Directivo reveló por qué falta un largo camino para que las futbolistas hagan valer sus derechos

El dirigente en cuestión anunció un libro con el que expondrá las razones por las que el fútbol colombiano atraviesa diferentes problemas, entre ellos la dignidad laboral para las futbolistas en Colombia

Directivo reveló por qué falta un largo camino para que las futbolistas hagan valer sus derechos

“La palabra que define el fútbol colombiano es piratería”, directivo del FPC reveló injusticas contra los futbolistas

Carlos González Puche, que alcanzó los 22 años en el fútbol profesional colombiano y anunció su retiro para pensionarse, aseguró que los futbolistas colombianos son tratados como mercancía

“La palabra que define el fútbol colombiano es piratería”, directivo del FPC reveló injusticas contra los futbolistas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

El fotógrafo Sebastián Moreno recibió amenazas de muerte en medio de las elecciones presidenciales en Colombia

El fotógrafo Sebastián Moreno recibió amenazas de muerte en medio de las elecciones presidenciales en Colombia

“Dai Dai” de Shakira llegó a la cima del Top 50 Spotify Global, y así lo celebró

Adriana Lucía denunció hostigamiento por su postura política: en redes sociales la calificaron de “bazuquera”

Cristina Hurtado pidió disculpas por sus comentarios sobre Lumumba Vea: “Les debía una explicación”

Aida Victoria Merlano contó que el papá de su hijo interpuso una tutela en su contra tras aparecer en un video de Blessd

Deportes

La Selección Colombia sigue ganando seguidores y un técnico la tiene en la pelea del Mundial 2026: “La meto de candidata”

La Selección Colombia sigue ganando seguidores y un técnico la tiene en la pelea del Mundial 2026: “La meto de candidata”

Fuerte golpe al bolsillo para ver Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026: este es el precio de la boletería

Gerard Piqué compartió sus impresiones sobre Colombia en el Mundial 2026

Directivo reveló por qué falta un largo camino para que las futbolistas hagan valer sus derechos

“La palabra que define el fútbol colombiano es piratería”, directivo del FPC reveló injusticas contra los futbolistas