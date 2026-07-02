Mercado de pases del fútbol colombiano: un central saldría de Nacional, un arquero de Millonarios y un delantero de América

En la imagen aparece William Tesillo, uno de los centrales de Atlético Nacional; Álvaro Montero, arquero con pasado en Millonarios que fue comprado por Vélez, y Darwin Machis, que tiene opción de salir de América de Cali - crédito Dimayor

El fútbol colombiano empieza a tomar forma para la Liga BetPlay Dimayor 2026-II en un calendario atípico marcado por la realización del Mundial 2026. La pausa internacional le permitirá a los equipos de la primera división contar con más tiempo del habitual para reorganizar sus plantillas, definir salidas y concretar incorporaciones para el segundo semestre del año.

Además, otros movimientos empiezan a darle forma al panorama de la Liga BetPlay, con entrenadores que cambian de equipo, jugadores que regresan de préstamos y futbolistas que quedan como agentes libres.

Atlético Nacional

Altas

Lucas González (D.T.) (Deportes Tolima). Luis Marquínez regresa del préstamo con Deportes Tolima.

Interés en Franco Armani, Steffan Medina y Jesús Rivas.

Bajas

Diego Arias (D.T.) (libre).

César Haydar culmina su préstamo y no será comprado por el equipo.

Atlético Nacional oficializó este 27 de junio de 2026 la contratación de Lucas González Vélez como nuevo director técnico - crédito Atlético Nacional

Millonarios

Altas

Interés en Francisco Chaverra, que estaría cerca de ser oficializado, de acuerdo con el periodista Mariano Olsen en su cuenta de X. Joan Parra también estaría muy cerca de cerrar su vinculación al equipo.

Bajas

Beckham Castro

Diego Novoa

Álex Castro

Jorge Cabezas Hurtado

Nicolás Giraldo

Guillermo De Amores

América de Cali

Altas

Luis Quiñones

Brayan Córdoba

Juan Pablo Montoya

Yani Quintero

Yhormar Hurtado

Bajas

Jorge Soto (libre).

Papula García tendría todo acordado para ir, en condición de préstamo, a Internacional de Bogotá.

Atlético Bucaramanga

Altas

Pablo Peirano (D.T.)

Ómar Albornoz

Bajas

Leonel Álvarez (D.T.)

Jéfferson Mena

Fáber Gil

Israel Alba

Gléyfer Medina

Carlos de las Salas

Deportes Tolima

Altas

Sebastián Oliveros (D.T.)

Luis Sánchez

Jorge Cabezas Hurtado

Miguel Ortega

Bajas

Lucas González (D.T.)

Juan Pablo Nieto

Juan Pablo Torres

El anuncio oficial del Deportivo Cali sobre el primer reporte de los jugadores que no seguirán en el equipo azucarero, Julián Quiñones, Michael Aponzá y Yani Quintero - crédito @pipesierrar/X

Deportivo Cali

Altas

Kalazán Suárez

Bajas

Marco Espíndola

Miguel Sánchez

Luis Manuel Orejuela

Andrés Colorado

Julián Quiñones

Yani Quintero

Michael Aponzá

Andrés Correa

Felipe Aguilar

El periodista Felipe Sierra aseguró que Andrés Correa será nuevo jugador de Once Caldas de Manizales - crédito @pipesierrar/X

Deportivo Pasto

Altas

Jorge Obregón

Bajas

José Bernal

Wilson Morelo pasó a ser asistente técnico del entrenador Jonathan Risueño en el conjunto pastuso

Fortaleza

Altas

Jhonier Blanco

Bajas

Sebastián Oliveros (D.T.)

Miguel Pernía

Andrés Arroyo

Independiente Medellín

Altas

Luis Amaranto Perea (D.T.)

Joaquín Varela

Bajas

Alejandro Restrepo (D.T.)

José Ortiz

El Medellín también avanza en la llegada de jugadores para reforzar su ataque. Carlos Lucumí tiene un acuerdo verbal para convertirse en nuevo futbolista del equipo antioqueño. Llegaría como agente libre y firmaría por un año, con opción de compra.

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Además, Juan José Córdoba acordó su contrato con el DIM y espera la documentación con Dinamo Zagreb para viajar y realizar exámenes médicos.

Internacional de Bogotá

Altas

Cristian Dájome (Santos Laguna de México).

Miguel Pernía (Fortaleza).

Sebastián Girado (Orsomarso).

Bajas

Dereck Moncada (Lugano de Suiza).

Kalazán Suárez (Deportivo Cali).

Jaguares

Altas

Sin datos.

Bajas

Jhonier Viveros (libre).

Bladimir Angulo (libre).

Carlos Ordóñez (libre).

Fabián Mosquera (libre).

Yairo Moreno (Marathón de Honduras).

Jhon Barrios (libre).

Khaiser Lenis (libre).

Junior

Altas

Sin datos.

Bajas

Lucas Monzón cumplió el vencimiento de su contrato con el club y aún no hay acuerdo para la renovación.

Jesús Rivas habría pedido salir del equipo.

Llaneros

Altas

Juan Castilla (libre).

Daniel Quiñones (Internacional de Palmira).

Bajas

Miguel Ortega (Deportes Tolima).

Kevin Caicedo (libre).

Brian Benítez (libre).

Jhonier Blanco (Fortaleza).

Érik Bodencer (Central Norte de Argentina).

Once Caldas

Altas

Andrés Correa (Deportivo Cali).

Edwin Torres

Bajas

Déinner Quiñones (Once Caldas).

Kevin Cuesta (libre).

Kevin Tamayo (libre).

Luis Sánchez (Deportes Tolima).

Águilas Doradas

Altas

Flavio Robatto (D.T.) (Bolívar de Bolivia).

Bajas

Juan David Niño (D.T.) (libre).

Jorge Rivaldo (Athletico Paranaense de Brasil).

Jorge Obregón (Deportivo Pasto).

Iván Arboleda (libre).

Bryan Urueña (libre).

Cristian Cañozales (libre).

Hernán Lopes (libre).

Joaquín Varela (Independiente Medellín).

Diego Hernández (Al-Shorta de Irak).

Alianza

Altas

Léyner Palacios (Leones).

Israel Alba (Atlético Bucaramanga).

Déinner Quiñones (Once Caldas).

Cúcuta Deportivo

Altas

Marlon Carabalí (Barranquilla).

Bajas

Brayan Córdoba (América de Cali).

Ómar Albornoz (Atlético Bucaramanga).