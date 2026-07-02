Colombia

Carlos Carrillo advirtió que hay personas que incendiarían el país si Petro es extraditado: “Esto no es lo mismo que pasó con Maduro”

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres afirmó que sus declaraciones no constituyen una amenaza

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El exdirector de la Ungrd habría advertido de lo que podría pasar en caso de que Cepeda pierda las elecciones - crédito @mevale.eva/IG

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo aseguró en su momento que el país podría terminar incendiado por los resultados electorales del 21 de junio de 2026 (segunda vuelta presidencial). El exfuncionario indicó que buena parte de los ciudadanos no aceptaría la victoria de Abelardo de la Espriella, hoy presidente electo de Colombia.

Si gana el fascismo, se recrudecerá la violencia porque es una política de odio y de deshumanización del otro; el país se va a incendiar porque la represión regresará, porque volverán a sacarles los ojos a los manifestantes, porque volveremos a un pasado en donde se criminaliza la protesta y se persigue a la juventud popular”, dijo Carrillo en entrevista con la periodista Eva Rey, en el programa digital Me vale Eva.

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En nuevas declaraciones que aportó en el programa, el exdirector de la entidad se mantuvo en su postura sobre la posibilidad de que la ciudadanía reaccione de manera violenta. Sin embargo, en esta ocasión afirmó que la causa sería otra: la eventual captura y extradición del presidente Gustavo Petro, que será sucedido por De la Espriella el 7 de agosto.

“Yo creo que la retórica de odio de Abelardo de la Espriella incendió el país. Sigue insistiendo en que va a extraditar al presidente Gustavo Petro”, señaló el exfuncionario en diálogo con Rey.

Según explicó, el saliente mandatario representa la “esperanza” para millones de personas en el país. Esa población podría rechazar de manera contundente el hecho de que el jefe de Estado sea enviado a Estados Unidos con “un uniforme anaranjado”, para responder ante la justicia.

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Desde su perspectiva, ese escenario no podría ser comparado con la captura y extradición del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, que fue efectuada por las autoridades norteamericanas en enero de 2026.

“Esto no es lo mismo que pasó con Maduro. Maduro era un tirano. Aquí no va a pasar lo que pasó con Maduro. Si estos señores que hoy asumirán el Gobierno en los próximos días extraditan a Gustavo Petro, pues obviamente eso va a tener unas consecuencias indeseables para el país”, precisó.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aseguró que hay millones de personas que ven a Gustavo Petro como una esperanza - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Carlos Carrillo aclaró que sus declaraciones no pueden ser catalogadas como una amenaza. A su juicio, se trata de una realidad que debe ser tenida en cuenta: millones de personas podrían sentirse “atacadas” si el presidente Petro llega a ser sacado del país por las autoridades. “Eso parece ser lo que quiere hacer Abelardo de la Espriella”, señaló.

Con el fin de reforzar la premisa de que sus afirmaciones no constituyen una amenaza, aseguró que en su trayectoria política siempre ha buscado impulsar la paz y no la violencia. “Yo siempre he hecho política y lo seguiré haciendo desde la democracia, desde un compromiso real con la paz y con el debate franco, pero pacífico”, dijo.

Las primeras declaraciones que dio Carrillo sobre la posibilidad de que incendiaran el país debido a la victoria de De la Espriella en las urnas generó malestar en distintos sectores, incluido el mismo Gobierno Petro. En su momento, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que las afirmaciones del exfuncionario fueron un “error”, puesto que “patrocinó” “ideas apocalípticas”.

El proceso disciplinario busca esclarecer la posible participación de empleados de la Corte Suprema en la divulgación de información reservada - crédito @MinInterior / X
Armando Benedetti aseguró que Carlos Carrillo cometió un error al asegurar que el país reaccionaría con violencia si ganaba Abelardo de la Espriella - crédito @MinInterior / X

El jefe de la cartera indicó que el exdirector de la Ungrd es la persona menos indicada para hacer ese tipo de declaraciones. “Eso no se hace, porque primero hay que respetar la voluntad popular. Si la voluntad popular es nítida y es libre y se da, esa hay que respetarla. Y todos tenemos que tener esa conciencia como colombianos, que hay que respetar la voluntad popular nítida que se dé el próximo 21 de junio”, precisó el ministro en conversación con la revista Semana.

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