Colombia

Cristina Hurtado pidió disculpas por sus comentarios sobre Lumumba Vea: “Les debía una explicación”

La presentadora admitió que reaccionó con frustración y rabia tras ser acusada de racismo y xenofobia, y reiteró que no buscó ofender a nadie

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La presentadora habló de su desafortunada reacción durante el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo - crédito Cristina Hurtado / Instagram

Cristina Hurtado ofreció disculpas públicas el 1 de julio de 2026 mediante un video por los comentarios que hizo sobre Lumumba Vea durante el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo que se llevó a cabo el 23 de junio en la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol. Además se refirió a la reacción que tuvo después de recibir las críticas.

En su nueva publicación admitió que contestó “desde la frustración y desde la rabia” cuando la señalaron de racismo y xenofobia. La presentadora dijo que nunca quiso “ofender a un pueblo”, pero reconoció que, por su condición de figura pública y sus millones de seguidores, su responsabilidad era mayor.

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La presentadora explicó que dudó varios días antes de hablar y que decidió hacerlo porque sentía que “les debía una explicación” a aquellos que la siguen desde hace más de dos décadas en medios de comunicación: “Jamás, jamás existió en mí la intención de burlarme de una cultura o de ofender un pueblo o de minimizar una historia”.

En su relato aseguró que su comentario fue realizado como hincha: “En medio de toda esa emoción del partido, de la alegría con la que los colombianos solemos vivir el fútbol, desde nuestro folclor, humor, la suspicacia, esa manera tan nuestra de comentar lo que ocurre en tiempo real y viendo además las reacciones de las redes sociales con memes y con comentarios de todo tipo por la presencia del hombre estatua a quien las cámaras todo el tiempo estaban enfocando, pues yo me dejé llevar por todo eso. Publiqué y comenté una foto de Lumumba Vea, a quien, para ser honesta, pues yo tampoco conocía hasta ese momento de quién se trataba”.

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La conductora también se refirió al polémico video que grabó para confirmar que no conocía al hincha de República Democrática del Congo: “Cuando vi luego la polémica que esta publicación había generado, donde además me estaban tratando en redes sociales de racista, de xenófoba, de ignorante, indolente y cualquier cantidad de calificativos violentos, pues eso me dolió muchísimo y yo respondí con unas historias desde la frustración y desde la rabia, porque yo no soy eso”.

Cristina Hurtado - Lumumba Vea
Cristina Hurtado ofreció disculpas a los colombianos por sus comentarios sobre Lumumba Vea - crédito EFE/@CrissHurtado/Instragram

Todo se desató cuando la presentadora publicó en X un mensaje en el que indicó: “Este tipo hincha del Congo está muy raro! Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido! Nos hace pensar muy mal! No me gusta! Tendrá algo que ver con el arquero? Será que por eso no entra el balón de Colombia?”.

Después de las críticas la famosa publicó un video bastante exaltada en el que dijo: “Ahora resulta que yo tenía que saber sobre la historia de independencia de la República Democrática del Congo, y que tenía que tener clarísimo quién era el personaje que ayer estaba en el estadio de fútbol como una estatua con la mano arriba”.

Por esta razón, en su más reciente publicación, Cristina Hurtado no solo reiteró que habló desde el desconocimiento, sino que aceptó el error por la forma en que se expresó y pidió perdón “de corazón” a quienes se sintieron ofendidos.

Miles de usuarios respondieron que el aficionado no realizaba ningún rito, sino que representaba a Patrice Lumumba, uno de los principales líderes de la independencia de la República Democrática del Congo.

Cristina Hurtado en X
Esta fue la publicación que generó la polémica en Colombia - crédito @CrissHurtado/X

Pese a que en su momento se defendió de forma “arrogante” como la calificaron los usuarios porque dijo: “Estoy segura de que la mayoría de colombianos no teníamos ni idea de quién era. Qué bueno que nos lleve a investigar, pero no es necesario tratar mal a la gente porque no sepa esa historia”.

En su video más reciente indicó: “En este momento pido perdón de corazón a todas las personas que ofendí. Esa no era mi intención y lo siento (...) Creo que esto nos ha dejado una gran lección. Todos los seres humanos tenemos una enorme capacidad para hacer daño con nuestras palabras, pero también tenemos exactamente la misma capacidad para comprender, para corregir, para pedir perdón y perdonar, para enseñar y para tender la mano y construir".

Quién es Lumumba Vea

El aficionado de la República Democrática del Congo, también conocido como Lumumba Vea, estuvo en las gradas antes del partido contra Colombia - crédito Eloisa Sánchez / REUTERS
El aficionado de la República Democrática del Congo, también conocido como Lumumba Vea, estuvo en las gradas antes del partido contra Colombia - crédito Eloisa Sánchez / REUTERS

El hombre al que Hurtado se refirió durante el encuentro se llama Michel Nkuka Mboladinga, aunque es conocido popularmente como Lumumba Vea. Desde hace varios años acompaña a la selección de la República Democrática del Congo caracterizado como Patrice Lumumba.

Su puesta en escena consiste en permanecer inmóvil durante largos períodos, como si fuera una estatua. Esa representación lo convirtió en una figura reconocida entre aficionados y medios internacionales.

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