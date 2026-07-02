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Gerard Piqué compartió sus impresiones sobre Colombia en el Mundial 2026

El exfutbolista, a través de sus redes sociales, hizo un balance de la participación de las selecciones del continente americano en el torneo

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El exfutbolista compartió sus impresiones en redes sociales sobre México, Canadá, Argentina, Colombia, Paraguay, Brasil y Ecuador - crédito @3gerardpique/TikTok

La ronda de dieciseisavos está en marcha en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y va dejando sorpresas y confirmaciones con cada partido que pasa. Desde la eliminación de Países Bajos y Alemania hasta la clasificación de Brasil, Francia e Inglaterra, el encuentro cada vez adquiere más intensidad.

En ese tránsito, la Selección Colombia viene cumpliendo un papel destacado, terminando líder de su grupo tras cosechar victorias ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y empatar con la favorita Portugal en la última fecha.

Su rendimiento y el de todas las selecciones participantes por América fue objeto de análisis por el exdefensor del FC Barcelona y la Selección de España, Gerard Piqué. En su cuenta de TikTok, el campeón del Mundo en 2010 publicó un video en el que realizó algunos apuntes favorables para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo.

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El video del exjugador, que acumula millones de seguidores en sus plataformas digitales, generó atención adicional por el vínculo del torneo con Shakira, su expareja y madre de sus hijos Milan y Sasha, que interpreta Dai, Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo.

Gerard Piqué sostuvo que Colombia fue la mejor selección de su grupo, pese a compartir zona con Portugal - crédito Amanda Perobelli/REUTERS
Gerard Piqué sostuvo que Colombia fue la mejor selección de su grupo, pese a compartir zona con Portugal - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

En la grabación, Piqué comenzó hablando de las selecciones anfitrionas. “Creo que nadie esperaba a Canadá que estuviera donde está, que México diera un show espectacular en el grupo y que Estados Unidos fuera de las selecciones que está jugando mejor a fútbol con Pochettino de entrenador”, expresó inicialmente.

En cuanto al combinado cafetero, Piqué elogió su rendimiento. “Colombia ha demostrado que ha sido, yo creo, la mejor selección de grupo, en un grupo donde está Portugal”, afirmó el exfutbolista español en el video.

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El repaso siguió con el resto de participantes, reseñando el nivel de Argentina y los problemas de Brasil, y cerró con un mensaje que fue tomado como un desafío de su parte: “Felicidades a todas ellas, creo que están haciendo un Mundial increíble, y les animo a ver si alguna de ellas pues puede competirle a España”, expresó, recordando que dejaron en el camino a Uruguay, en la fase de grupos.

Al cierre del video, Piqué pidió a sus seguidores que aprovechen los últimos partidos del torneo. “Queda lo más bonito del Mundial, sé que quedan pocos partidos y la gente está muy triste porque ya empiezan a pasar la mayoría de los partidos, pero ahí estamos”, dijo.

Cabe señalar que en una publicación anterior, Piqué participó de una dinámica en la que describía a cada jugador estrella del Mundial con una palabra. Cuando le correspondió el turno al delantero Luis Díaz como representante de la Tricolor, el ibérico se inclinó por “talentoso”.

En una publicación anterior sobre las figuras del Mundial, Gerard Piqué definió a Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, con la palabra "Talentoso" - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters
En una publicación anterior sobre las figuras del Mundial, Gerard Piqué definió a Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, con la palabra "Talentoso" - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final

El francés Clément Turpin será el árbitro encargado de impartir justicia en el partido que se disputará el próximo viernes 3 de julio en Kansas City, a partir de 8:30 p. m., hora colombiana.

Turpin estará acompañado de sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pagès como asistentes. Los españoles Alejandro Hernández Hernández y José Enrique Naranjo Pérez fueron asignados como cuarto árbitro y reservista, mientras que aún falta la confirmación del juez a cargo del VAR.

Cabe señalar que en esta edición del torneo contó como encargado con su compatriota Jérôme Brisard en los dos partidos pitados hasta ahora: la victoria de Inglaterra ante Croacia (4-2) y el empate sin goles entre Australia y Paraguay.

Clement Turpin será el central del partido entre Colombia y Ghana en Kansas City - crédito Hannah Mckay/REUTERS
Clement Turpin será el central del partido entre Colombia y Ghana en Kansas City - crédito Hannah Mckay/REUTERS

En esos partidos sancionó un penalti a favor de Inglaterra, mostró dos tarjetas amarillas y no expulsó a ningún futbolista.

La Tricolor ya se encuentra en Kansas City y se espera que Lorenzo comparezca en rueda de prensa en la tarde del jueves 2 de julio. Los últimos reportes apuntan a que no hay sancionados ni lesionados en el combinado cafetero.

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