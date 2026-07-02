Abelardo de la Espriella y los bancos dieron los primeros pasos para otorgar créditos a bajo costo y reducir el “gota a gota” en Colombia

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo,, dijo que "hoy más que nunca necesitamos seguridad financiera y necesitamos un compromiso con la inclusión de tal manera que Colombia crezca más" - crédito

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sumó, el miércoles 1 de julio, nuevos contactos con los bancos en Colombia y a nivel internacional. Sostuvo conversaciones centradas en crédito formal e inclusión financiera, rebancarización, seguridad frente al fraude y cooperación para atraer inversión.

Durante un encuentro con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), hablaron sobre crecimiento, inversión, inclusión crediticia, rebancarización, seguridad y fraude, y con el Banco Mundial para América Latina y el Caribe sobre una agenda de cooperación para inversión, financiamiento, finanzas públicas, transformación digital y seguridad energética.

Los encuentros ocurrieron en medio del empalme del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella, que prevé 22 mesas técnicas, más de 1.200 expertos y facilitadores y USD60 millones no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las reuniones se conocieron por anuncios en redes sociales y forman parte de las gestiones del equipo del presidente electo antes de asumir el próximo 7 de agosto. De la Espriella designó a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador de la transición, para conducir ese proceso.

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En el frente financiero, Restrepo se reunió con el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, y con el presidente de la Junta Directiva de Asobancaria, Javier Suárez, presidente de Davivienda. El eje de la conversación fue cómo recuperar el crecimiento y la inversión a través del crédito formal.

Gobierno electo y la banca están de acuerdo con que Colombia necesita ampliar su capacidad de financiar proyectos productivos, vivienda y oportunidades para más colombianos - crédito Asobancaria

Crédito formal, inclusión y seguridad financiera

Malagón resaltó la reunión y dijo que “hoy en la Junta Directiva de Asobancaria recibimos a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, para conversar sobre un reto central: cómo recuperar el crecimiento y la inversión a través del crédito formal”. También afirmó que “la idea de fondo es clara: el país necesita ampliar su capacidad de financiar proyectos productivos, vivienda y oportunidades para más colombianos”.

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El directivo señaló que en la reunión se trataron tres frentes de manera prioritaria:

Inclusión crediticia.

Rebancarización o reincorporación bancaria.

Seguridad y fraude.

Restrepo añadió que hubo “un compromiso: abordar el crecimiento potencial de Colombia” y explicó que la meta es “cómo lograr un crecimiento del 6%”. Vinculó ese objetivo con un sistema financiero más amplio y más accesible. “Llegar allá, aumentar la productividad del país, pasa necesariamente por un fortalecimiento de nuestro sistema financiero, en donde haya sobre todo inclusión”, dijo.

De igual forma, mencionó prácticas informales de financiación que, según planteó, deben enfrentarse de raíz. “Es decir, donde enfrentemos de raíz el problema del gota a gota, del cobra diario, del paga diario, que afecta a tantos colombianos”, afirmó.

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Restrepo añadió que ese esfuerzo también exige avanzar en rebancarización y reforzar la ciberseguridad.

De acuerdo con José Manuel Restrepo, las empresas necesitan créditos para generar un crecimiento económico importante - crédito Colprensa

“Hoy más que nunca necesitamos seguridad financiera y necesitamos un compromiso con la inclusión de tal manera que Colombia crezca más”, sostuvo. Insistió en la relación entre acceso al crédito y crecimiento. “Siempre es posible lograr más acceso al sistema financiero, más cartera y acceso a esa cartera financiera con menor costo. En la medida en que hagamos ese esfuerzo, Colombia crece”, afirmó.

Metas del sistema financiero y cifras sobre crédito

Malagón planteó una apuesta del sector con cifras concretas para el próximo periodo. “La Patria Milagro (nombre del plan de Gobierno de Abelardo de la Espriella) toma forma y empieza a hacerse realidad”, dijo, antes de asegurar que en el nuevo gobierno habrá movimientos en los mercados financieros.

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El presidente de Asobancaria habló de una baja en el costo de la deuda pública asociada a una recuperación de la confianza. “No solamente esa reducción, que ya es latente, en el costo de la deuda pública, producto de este reboot de confianza, sino también una gran apuesta del sistema financiero”, señaló. Esa apuesta, según él, incluye una expansión del crédito. “Vamos a crecer, vamos a entregar más de doscientos billones de pesos en crédito nuevo”, dijo.

Malagón agregó otra meta para la cartera comercial. “Vamos a crecer casi el 30% la cartera comercial de este país, pero lo vamos a hacer con un elemento que señala el vicepresidente: mucho más crédito acompañado de inclusión financiera”, indicó.

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Asimismo, el dirigente gremial ligó ese aumento del crédito con la lucha contra mecanismos informales de financiación. “Derrotaremos el ‘gota a gota’. Ese gran anhelo de los colombianos se hará realidad en la patria”, afirmó.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, informó que se inició, con el Banco Mundial, la construcción de una alianza estratégica para atraer inversión - crédito @Jrestrp/X

Cooperación internacional y transición hacia el 7 de agosto

José Manuel Restrepo anunció que tuvo una reunión con representantes del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (LAC) para abrir un frente de cooperación internacional. En su publicación habló de “la primera reunión oficial” con ese organismo para poner en marcha una agenda orientada a inversión, financiamiento y proyectos estratégicos.

En ese encuentro participó la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Susana Cordeiro Guerra. Restrepo afirmó que “junto a Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, iniciamos la construcción de una alianza estratégica para atraer inversión, fortalecer las finanzas públicas, impulsar la transformación digital y garantizar la seguridad energética de Colombia”.

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Asimismo, el vicepresidente electo añadió que esa gestión responde a una instrucción directa de De la Espriella. “Por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella, estamos enfocados en una sola prioridad: convertir la cooperación internacional en metas, resultados y bienestar para todos los colombianos”, señaló. Ese frente externo se suma a la organización del empalme anunciada por el gobierno electo. La transición incluye 22 mesas técnicas, más de 1.200 expertos y facilitadores, un apoyo de USD60 millones no reembolsables del BID y empalmes regionales con gobernaciones y alcaldías para identificar proyectos prioritarios antes del 7 de agosto.

Con esos contactos, el equipo del gobierno electo activó dos canales para la siguiente etapa: el diálogo con la banca local y la búsqueda de cooperación internacional para sostener inversión, financiamiento y proyectos del próximo mandato.

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