Aida Victoria Merlano contó que el papá de su hijo interpuso una tutela en su contra tras aparecer en un video de Blessd

La barranquillera reveló que la aparición de Emiliano en el videoclip promocional del nuevo álbum del cantante llevó a que el padre interpusiera una causa judicial - crédito @aivicreal/TikTok

Aida Victoria Merlano dijo que Juan David Tejada presentó una tutela después de que su hijo apareciera en un video de Blessd, un episodio que la creadora de contenido expuso durante una transmisión en vivo en TikTok y que, según su versión, surgió por el uso de la imagen del niño en ese clip.

La barranquillera contó que no había hablado antes del tema y sostuvo que la acción legal se produjo cuando su hijo, Emiliano, participó en el video que grabó con el cantante, con el que este anunció el estreno de su más reciente larga duración, El Peor Hombre Del Mundo.

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“Yo nunca lo dije, pero el papá de mi hijo me entuteló hasta cuando mi hijo salió en el video que yo hice con Blessd. Me metió una tutela dizque porque yo tenía que decirle a él cuando yo explotara la imagen del niño. Y yo no cobré porque saliera Emiliano; o sea, él es estúpido, o sea, es un tipo hasta bruto”, dijo.

Merlano aseguró que ella no recibió dinero por la aparición del niño en el audiovisual, negando que hubiese explotado su imagen. Además, Merlano afirmó que en el texto de la tutela hubo acusaciones por el contenido del audiovisual que consideró absurdas.

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“¿Cómo un tipo de estos es capaz de decir que yo estoy poniendo a mi hijo en un video que denigra a la mujer, cuando él tiene una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar? O sea, yo decía: ‘que tipo tan absurdo’. Ahí hay hombres que hacen canciones que denigran a la mujer, pero tú denigras a la mujer, tú violentas a la mujer. Yo tengo resolución judicial de que me violentaste psicológicamente y verbalmente”, indicó, dirigiéndose directamente a Tejada.

Merlano acusó a tejada de incoherente por la tutela, recordando que ella le interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar - crédito @aidavictoriam y @elreydelosagropecuarios/Instagram

La creadora de contenido cerró su relato con una proyección sobre cómo leerá su hijo ese episodio cuando sea mayor. “¿Tú te imaginas mi hijo cuando esté grande? ‘Yo salí en un video de Blessd’. (...) La anécdota con mi hijo, un video tan icónico después de todo el chisme y el bololó que hubo", manifestó, comparando la situación con una aparición de la propia Aida Victoria en una publicidad de pañales a la que accedió su madre, la hoy excongresista Aída Merlano.

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“Yo tengo mis dilemas de mujer de haber elegido a un mal papá para mi hijo”, sentenció.

Hasta el momento, Juan David Tejada —conocido en redes sociales como El Rey de los Agropecuarios— se ha referido a esas acusaciones.

Así fue el video de Blessd y Aida Victoria Merlano en el que apareció Emiliano

El paisa lanzó un tráiler acompañado de Aida Victoria Merlano que no tardó en hacer revuelo en plataformas digitales - crédito cortesía Blessd

A inicios de junio pasado, el cantante anunció un nuevo álbum de estudio, valiéndose de un tráiler que contó con Merlano como invitada especial.

La grabación mostró al artista dormido en una cama matrimonial. Cuando se despertó lo hizo para alzar en brazos a un bebé. De repente, la cámara enfocó a la mujer con la que dormía, para revelar que la mujer con la que compartía lecho era la propia Merlano.

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“Lo vas a malacostumbrar”, le dijo la barranquillera, al ver a Blessd alzando al bebé en brazos y consintiéndolo. Luego, le dijo indignada: “Que lindo, me imagino que estás esperando que yo me pare a cambiarlo. Ya me despertaste, pero lo cambias tú”.

Después, el video dio a entender que la grabación era un sueño que tenía el reguetonero, y nuevamente la escena cambió para presentar a Blessd preparándole la comida a Merlano, que no se mostró impresionada. “¿Y el pollo me lo imagino?”, se quejó.

"El Peor Hombre Del Mundo" es, a su vez, el título de una colaboración del cantante con GeezyDee - crédito cortesía Blessd

Otras situaciones se fueron desarrollando en las que Merlano le siguió recriminando por distintos motivos, hasta que finalmente el cantante despertó y le dijo a las cámaras: “Este es el peor sueño que le puede pasar al peor hombre del mundo”, y así reveló el título de su nuevo álbum, concebido como una continuación de lo visto meses atrás en El Mejor Hombre del Mundo. Acto seguido, se confirmó la fecha de lanzamiento en plataformas digitales para el 19 de junio.

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