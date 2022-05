Juan Guillermo Cuadrado reveló el posible destino futbolístico de James Rodríguez

James Rodríguez solo ha disputado nueve partidos con el Al-Rayyan en lo corrido del 2022. Foto: Twitter @jamesdrodriguez

Todo lo que pase con James Rodríguez siempre dará de que hablar. El futbolista colombiano se encuentra de vacaciones mientras se recupera de una lesión muscular que lo sacó de los últimos compromisos de su equipo, el Al Rayyan de Catar. El último partido de James fue el pasado 5 de marzo, por los cuartos de final de la Qatar Emir Cup ante Al-Wakra.

De igual manera, el ex Real Madrid se perdió los juegos del Al Rayyan por la Champions League asiática en la que logró avanzar a la siguiente fase y el regreso del ‘10′ de la selección Colombia es una completa incógnita debido a que el cucuteño ha expresado su intención de buscar nuevos aires.

En su momento, James Rodríguez manifestó que le gustaría jugar en una liga más competitiva tras su paso por Everton de la Premier League donde no fue tenido en cuenta por el entrenador español Rafa Benítez.

“¿Hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”.

Asimismo, en días pasados el Al Rayyan publicó en su cuenta oficial de Twitter un video con las actuaciones de James Rodríguez, abriendo la puerta a la una posible continuidad en el fútbol catarí. “James Rodríguez Marcó 5 goles y dio 6 asistencias con el Al Rayyan esta temporada”.

Le puede interesar: “Ha marcado una gran diferencia en nuestros juegos”: Mohamed Salah habló de Luis Díaz previo a la final por Champions League ante el Madrid

No obstante, en las últimas horas el exEnvigado generó revuelo al subir una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece en un avión, acompañada con esta frase: “A dónde vamos, pues?. El post del zurdo tiene hasta el momento 217 mil “Me gusta” y más de 2000 comentarios de sus seguidores, que reaccionaron inmediatamente.

James Rodríguez generó revuelo con su publicación en Instagram. Tomado de @jamesrodriguez10

Precisamente, uno de los que reaccionó a la publicación del jugador de 30 años fue Juan Guillermo Cuadrado, quien le escribió: “A firmar con el Miami hahahaha”, lo que podría indicar el próximo destino de James, que semanas atrás estuvo en los Estados Unidos, donde surgieron rumores que podría recalar en la Major League Soccer (MLS).

Cuadrado reaccionó a la publicación de James en Instagram. Tomado de @jamesrodriguez10

Unos de los equipos de la MLS interesado en fichar a James Rodríguez es el Inter de Miami, que pertenece al exjugador inglés David Beckham, quien tiene entre sus planes al ex Bayern Múnich para reforzar su plantilla. El colombiano sería uno de los futbolistas mejor pagados con un salario anual de 8 millones de dólares.

Además del fútbol de los Estados Unidos, en Arabia también tentarían a James para vestir los colores del Al Narss, sin embargo, la primera opción para el jugador y su representante, el portugués Jorge Mendes, es regresar al Viejo Continente, donde el West Ham United estaría dispuesto hacerse con sus servicios.

En la presente campaña con el Al Rayyan, James Rodríguez disputó un total de 15 partidos, 13 fue como titular, anotó cinco goles, y prestó seis asistencias.

SEGUIR LEYENDO: