Incineran motocicleta durante una manifestación por denuncias de acoso sexual en El Poblado, Medellín

Incineran una moto en medio de protestas en el sector El Poblado de Medellín. Foto: Denuncias Antioquia

En el sector El Poblado, en Medellín, se registró una protesta en las instalaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Los manifestantes bloquearon la avenida Las Vegas, sentido norte-sur, al quemar una motocicleta en medio de la vía, por lo que las autoridades de Tránsito y la Policía Nacional acordonaron el sector.

Las razones detrás la protesta están relacionadas con varias denuncias en contra de un profesor de la institución educativa por presunto acoso sexual. Los manifestantes pidieron celeridad en las investigaciones y que se expulse tanto al docente como a los demás señalados.

Una estudiante universitaria fue quien dio a conocer el caso a través de redes sociales. Según la víctima, el docente la acosó después de citarla a un encuentro de un semillero educativo el pasado 11 de marzo: “Yo asistí a la reunión — pues todavía estaban en alternancia por la pandemia — y lo que pasó fue que él me encerró, se sentó al frente mío, cerrándome el paso y empezó a tocarme el pecho”.

A pesar de que la alumna le pidió que se detuviera, el maestro no le habría hecho caso. “Yo le decía que no, que parara, que eso me incomodaba demasiado”, puntualizó la joven y manifestó que no esperaba que eso sucediera. “Yo creo que nadie espera que un docente le haga acoso sexual y menos en la universidad, que es un lugar seguro, donde uno debe de estar protegido”, agregó.

Es importante señalar que esta es la única denuncia que se ha presentado oficialmente; sin embargo, este no sería el único de violencia sexual en la institución.

Las manifestaciones y la moto incinerada

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín indicó que la avenida está cerrada Las Vegas, siendo esta uno de los principales corredores viales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Según reportaron las autoridades a El Colombiano, antes de la quema de la motocicleta del agente de tránsito, los manifestantes lo insultaron y después de prenderle fuego al medio de transporte, le tiraron una papabomba a otro agente.

La protesta del alumnado de la universidad empezó en horas de la mañana de este 26 de mayo y, horas después, llegó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) al sitio. La presencia de los miembros de la fuerza pública provocaron una tensión que terminaron en enfrentamientos. La situación ha generado congestión sobre la avenida Las Vegas y las autoridades de movilidad recomendaron usar vías alternas ante los bloqueos.

La respuesta de la institución

El pasado 23 de mayo, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid emitió un comunicado de prensa rechazando las acciones por las que fue acusado el docente. “Hay cero tolerancia para con cualquier manifestación que se constituya en acoso sexual sistemático u ocasional, venga de donde viniere”, indicó la institución y aseguró que toda denuncia se llevará a instancias disciplinarias y judiciales.

“Invitamos a toda persona que haya visto vulnerados sus derechos, su integridad física o emocional, y su dignidad; a que denuncie inmediatamente ante las instancias legales, internas y externas”, comentó el Politécnico. También recordó el artículo 210A del Código Penal, el cual establece una condena de uno a tres años en prisión para quienes se valgan de su posición de superioridad para “acosar, perseguir, hostigar o asediar física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona”.

