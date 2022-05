Exlíder de la ‘Primera Línea’ anunció su apoyo a la candidatura de Federico Gutiérrez

Desde un principio fue relacionada de estar aliada con el Pacto Histórico, coalición de la izquierda colombiana encabezada por el candidato presidencial Gustavo Petro, sin embargo, a cuatro días de la primera vuelta presidencial, un miembro de la ‘Primera Línea’ expresó públicamente, este 25 de mayo, su apoyo a Federico Gutiérrez máximo rival de Petro para llegar a la Presidencia de la República.

Dilian Cruz fue asesinado el 25 de noviembre de 2019 por un integrante del ESMAD en medio de las protestas sociales que sacudieron a Colombia durante esos días. Por esa razón, un grupo de jóvenes colombianos crearon la denominada ‘Primera Línea’ como un símbolo de seguridad después de la muerte de Cruz.

Luego vinieron más movilizaciones sociales y este movimiento empezó a tomar más importancia tanto en las calles, como en los medios de comunicación. Desde un principio fue relacionada con el Pacto Histórico, coalición de la izquierda colombiana encabezada por el candidato presidencial Gustavo Petro, sin embargo, a cuatro días de la primera vuelta presidencial, un miembro de la ‘Primera Línea’ expresó públicamente, este 25 de mayo, su apoyo a Federico Gutiérrez, máximo rival de Petro para llegar a la Presidencia de la República.

Christian Londoño Urrego es el exlíder de la ‘Primera Línea’ que decidió dar su voto el próximo 29 de mayo al candidato de Equipo por Colombia. Así lo confirmó este miércoles en Blu Radio: “Nosotros salimos al paro con un ideal claro que era una reivindicación de derechos, buscar oportunidades. Queríamos que el gobierno nos escuchara por el descontento que teníamos como ciudadanos, pero en ningún momento, el salir a las calles, no significaba que nosotros éramos de izquierda, o éramos de derecha, o éramos de centro. Éramos ciudadanos inconformes”, explicó Christian.

Le puede interesar: El activista argentino Alejandro Rusconi denunció que le prohibieron ingresar a Colombia para hacer veeduría de las elecciones presidenciales

Dentro del movimiento juvenil Londoño Urrego era conocido como Mao Orre y puntualmente, estuvo presente en los bloqueos que se presentaron en el viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira el pasado 28 de abril de 2021. En la entrevista con la emisora, expresó que él no es el único que se identifica con Gutiérrez dentro de la organización.

Además, dijo que ya han tenido acercamientos con la campaña de Gutiérrez en la que le han expresado sus inquietudes al candidato y a su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara. “Hay una credibilidad de que Federico Gutiérrez nos ha escuchado, quiere seguir un camino de construcción”.

Por su parte y en una entrevista con Caracol Radio, Federico Gutiérrez contó el día en que conoció a Londoño Urrego. “Yo conocí un joven de la ‘Primera Línea’ hace pocos días, me lo encontré en Pereira, me dijo: ‘mire, yo me dejé llevar por actos violentos, yo reflexione, eso no es lo mío’, y esa persona renunció a la ‘Primera Línea’ y dice que acompaña mi candidatura. Eso pasa porque yo dialogo con la gente”, indicó Gutiérrez en esa emisora.

Sin embargo, hizo hincapié en que las protestas violentas no deben ser la forma de presionar para conseguir ofertas de empleo o cambios en la sociedad nacional. “Como presidente voy a garantizar la protesta social, es válida y es un triunfo de la democracia, algo diferente sería convocar a violencias y a bloqueos. Hay una diferencia abismal”, dijo el candidato en el más reciente debate presidencial de El Tiempo y Semana.

Desde sus redes sociales, el joven afirmó que por su decisión ha recibido varias amenazas contra su vida. “Continúan las amenazas en mi contra, donde aseguran que pagaré las consecuencias. No soy un fanático, no tengo un adoctrinamiento, no apoyo a su candidato. Piden respeto y democracia y ellos carecen de eso. Su comportamiento y discursos son solo de odio, muerte y división ¿Este es el cambio?, expresó en un trino del pasado 19 de mayo.

SEGUIR LEYENDO: