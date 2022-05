‘Ovy On The Drums’: el productor musical detrás éxitos de Karol G

Ovy On The Drums, el productor musical detrás de los sonidos que son éxito en las letras y voz de Karol G. Tomada de Instagram @ovyonthedrums

Daniel Echeverría Oviedo, o como es conocido en la industria musical, ‘Ovy On The Drums’, es un artista del género urbano que arrancó su sueño de convertirse en uno de los máximos exponentes de este ritmo a nivel internacional en la Comuna 13 de Medellín. Hoy en dí, forma parte del equipo que trabaja junto a Karol G como su productor musical y no ha parado de trabajar junto a la paisa, recorriendo el mundo con su música.

En entrevista con Show Caracol, el productor que trabaja con La Bichota hace más de 10 años, reconoció que la cantante le cambió la vida pues recién empezaba su trabajo como DJ oficial en las presentaciones que hacía la artista.

“… Después le propuse que yo también era productor musical, quiero mostrarte lo que hago musicalmente hablando y me dio la oportunidad de escucharme (sic). Nuestra primera canción se llamó ‘Ricos Besos’”, reveló el antioqueño para la sección de entretenimiento de Noticias Caracol.

Allí, aseguró que ese fue el primer reto musical que asumieron como equipo, pues fue enfrentarse a un mundo que era comandado solamente por hombres y conocer si en verdad Karol G funcionaría como artista y como solista.

“Fue algo que logramos y ahí fue donde empezaron a pasar cosas increíbles hasta ‘Provenza’, que fue lo último que sacamos, siempre hemos sido muy unidos, tenemos una amistad muy bonita, Karol es como mi hermana”, agregó el ‘Ovy On The Drums’.

Cabe destacar que la función que tiene el productor musical es componer los sonidos que ha utilizado Karol G en sus más recientes éxitos como ‘MAMIII’, ‘Provenza’ y ‘Tusa’, algo que le ha servido a Daniel Echeverría Oviedo, como responde a su nombre de pila, para hacer una revisión al trabajo que realizó en el pasado y la diferencia que han marcado los ritmos de Karol G.

“Son cosas que alguna vez soñamos con estar donde estamos, hemos trabajado muy duro”, concluyó para Show Caracol.

Según mencionó el programa, el artista ya firmó con Universal Music para producir su propio álbum musical, además, de seguir trabajando junto a Karol G, una de las artistas más queridas por los colombianos, que recientemente tuvo dos presentaciones exitosos en Bogotá y que por primera vez en mucho tiempo, logró reunir a Jean Carlo Centeno y a Jorge Celedón en un mismo escenario.

La sorpresa de Karol G para uno de sus seguidores

Minutos antes de que Karol G se presentara en el escenario el pasado 21 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, en redes sociales se viralizó una conversación que tuvo la artista con uno de sus fanáticos quien compartió el chat que sostuvo con su mamá, en el que se lamentó de no haber podido asistir al concierto de La Bichota eligiendo entre estudiar su maestría o estudiar.

El joven al compartir la publicación, etiquetó a la artista quien inmediatamente le respondió con el siguiente mensaje:

“Tenía que escoger entre una maestría en la Universidad Piloto o ir al concierto de Bichota Tour, este fue el consejo de mamá; espero la vida me dé para cumplirle a mi madre para ir a ver a Karol G”, fue lo redactado por el joven en su perfil de Twitter. A su vez, publicó parte de la conversación que tuvo con su madre al respecto, en el que ella se inclinaba porque fuera a la maestría.

Tras publicar esta anécdota, Sebastián recibió una respuesta pública de Karol G: “¡Escogiste superbién! Todo tiene su tiempo y su prioridad … ¿Qué tal que Karol G vea tu tuit y te regalé tickets para ti y tus amigos y además tu mamá? No sé … Yo aquí pensando. Revisa tu DM a ver”.

