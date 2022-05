Líderes de izquierda en Bogotá le ‘cobraron’ políticamente a Luis Ernesto Gómez por su adhesión a la campaña de Petro

Luis Ernesto Gómez, Duvalier Sánchez y Catherine Juvinao llegan a la campaña de Petro. Foto: campaña Petro.

Aunque fue recibido con los brazos abiertos por el candidato presidencial Gustavo Francisco Petro, que el lunes en un pequeño acto electoral anunció su llegada a la campaña del Pacto Histórico, a Luis Ernesto Gómez, uno de los más dedicados funcionarios de la alcaldesa Claudia López, no lo recibieron igual en el resto de partidos políticos que forman parte de la coalición de izquierda.

Uno de los más destacados fue Gustavo Bolívar, uno de los fieles escuderos de Petro, quien recordó que Gómez, cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno muchas veces envió al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para que dispersaran a los manifestantes en la protestas del paro nacional, según destacaron en la emisora La FM.

“Luis Ernesto: maltrataste a los jóvenes. Les tiraste el Esmad. Los igualaste a paramilitares. Les debes una disculpa. -Expresó Bolívar en su cuenta oficial de Twitter- Quien no está con los jóvenes que luchan por educación y oportunidades, no es mi amigo. Solo serás un compañero. No dije todo, pero por lealtad con Petro”.

Su publicación llevaba una foto anexa con uno de los trinos de Gómez en los que señalaba a los políticos que motivaban o financiaban con cascos y gafas a los jóvenes en las calles era romantizar una forma de autodefensa. Precisamente, al senador electo por el Pacto Histórico le abrieron una indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, que no prosperó, por ese tipo de señalamientos.

Horas después Bolívar volvió a ‘cobrar’ y reiteró su llamado a Gómez para que les ofreciera disculpas a los jóvenes que salieron a protestar en el paro nacional.

“Luis Ernesto, para cuándo el perdón a los jóvenes de Bogotá que fueron mutilados y vejados por el Esmad que usted y Claudia López les enviaron. Estamos esperando para que el trabajo en el Pacto Histórico fluya”, señaló.

Pero no fue el único, concejales de Bogotá le reclamaron al que llaman la cuota de la alcaldesa de la capital colombiana en el Pacto Histórico.

“Entiendo la molestia que tiene la ciudadanía con el oportunismo de Luis Ernesto Gómez a la campaña. A los ciudadanos les digo que la bancada de mujeres del Concejo; y sus siete representantes, no los vamos a defraudar, haremos control político porque ¡los derechos humanos no se negocian!”, publicó la concejal Susana Muhamad, de la Colombia Humana-UP.

Su trino iba con un video de la cabildante durante un debate en el Cabildo Distrital en el que cuestionó el manejo de Derechos Humanos que tuvo el que otrora secretario de Gobierno.

Las copartidaria Muhamad en esa corporación del Distrito, Heidy Sánchez Barreto, también le ‘cobró' por la forma en que se desempeñó el exsecretario de Gobierno ante el estallido social en 2020 y 2021.

“Bienvenidos todos los apoyos para lograr ganar en primera vuelta. Sin embargo, hay que aclarar que la llegada de Luis Ernesto Gómez a la campaña de Petro no cambia en nada nuestra postura frente a la administración distrital. Seguimos siendo bancada de oposición. Asimismo, no podemos ignorar, entre otras, su responsabilidad política en el pésimo tratamiento a la protesta social en el marco de la masacre del 9S de 2020 y en el paro nacional de 2021″, trinó la cabildante de la Unión Patriótica.

Luis Ernesto Gómez renunció a su cargo de jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá recientemente el pasado lunes 23 de mayo anunció su apoyo a Gustavo Petro, candidato presidencial por el Pacto Histórico.

El exjefe de gabinete no fue el único que mostró su apoyo a Petro. También se sumaron la representante a la Cámara de la Alianza Verde recién electa, Catherine Juvinao, y el senador Duvalier Sánchez, también del mismo partido político.

SEGUIR LEYENDO: