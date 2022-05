Federico Gutiérrez no le cierra la puerta a una alianza con Rodolfo Hernández

Colombian centre-right presidential candidate Federico Gutierrez of the government's coalition Team for Colombia speaks during an election debate in Bogota, Colombia May 23, 2022.Picture taken May 23, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

A cinco días de la primera vuelta presidencial, los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño volvieron a debatir sus ideas en un espacio organizado por Semana y el diario El Tiempo. En la noche de este 23 de mayo, Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia; Gustavo Petro, del Pacto Histórico; y Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, asistieron al debate. El ingeniero Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, canceló a última hora.

El debate, a juicio de ciudadanos, incluidos politólogos, transcurrió sin muchas sorpresas. Uno de los puntos que se abordó en este encuentro fueron el de las encuestas; que en el caso de Sergio Fajardo, se encuentra en el cuarto lugar, de tercero a Hernández, Federico Gutiérrez de segundo y Gustavo Petro de primero.

Además, según las encuestas, ninguno de los aspirantes lograría más del 50 % de los votos y, por eso, habría una segunda vuelta, la cual se llevaría a cabo el 19 de junio, con los dos primeros candidatos que tengan el mayor número de respaldos.

En la recta final de la campaña política y a lo largo de esta semana, los candidatos presidenciales continúan recibiendo apoyos desde diferentes sectores del país. Por su parte, el candidato de derecha Federico Gutiérrez explicó que tiene seguro de que pasará a la segunda vuelta, pero añadió que podría conseguir respaldos de otros sectores.

En dicho debate se le preguntó a Gutiérrez sobre la posibilidad de recibir el apoyo de Rodolfo Hernández, si eventualmente pasa a la segunda vuelta, frente a esto, el candidato comentó que dejará abierta la posibilidad para una posible alianza política.

“Yo creo que todos los que defendamos democracia y libertades tenemos que estar juntos, nosotros vamos avanzando en la candidatura, estamos a pocos días, estamos apuntando a ganar en primera vuelta, vamos creciendo, vamos subiendo y ya miraremos qué pasa”, dijo Gutiérrez.

Hasta el momento, Rodolfo Hernández no ha contestado a esta propuesta sobre una posible alianza política, pero que no se descarta ya que podría definirse después de conocer los resultados de la primera vuelta.

Ahora, hay que tener en cuenta que Rodolfo Hernández, en entrevista para el diario El Nuevo Día, confirmó que no hará alianzas para la primera vuelta. “Es que curiosamente me quedó una moneda con la que gano por ambas caras. En una, que es la que creo que se va a dar, gano en primera vuelta, porque hay votos vergonzantes, ocultos y útiles que solamente aparecen cuando la gente va a votar, faltando un minuto. Esos no están en las encuestas. Van a tener una sorpresa. Y en la otra cara, supongamos en un caso remoto que no paso a la segunda vuelta, yo decido quién gana”.

Esto muestra la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), realizada para la revista Semana:

De acuerdo con los datos arrojados por esta encuesta, si las elecciones fueran hoy, Gustavo Petro conseguiría el 35,8 % de los votos, Federico Gutiérrez el 20,8 %, Rodolfo Hernández el 19,1 %, Sergio Fajardo el 4 %, John Milton Rodríguez el 1,0 %, y Enrique Gómez el 0,3 %. El voto en blanco estaría en 5,7 %. Por ninguno (2,5 %) y no sabe y no responde (9,9 %).

