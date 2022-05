Esta es la millonada que se lleva el campeón de la Conference League

Luis Sinisterra quedó subcampeón con el Feyenoord de la UEGA Conference League. REUTERS/Lisi Niesner

El Feyenoord Rotterdam y la Roma disputaron la final de la primera edición de la UEFA Conference League en el Arena Kombetare de Albania. El equipo en el que milita el jugador colombiano Luis Fernando Sinisterra no pudo conseguir su quinta corona a nivel continental frente a los dirigidos por el portugués José Mourinho, que sigue invicto en finales europeas, además de ser el único entrenador en ganar Champions y Europa League.

No es un secreto que las miradas estaban puestas en lo que pudiera hacer Luis Sinisterra, al quién la prensa italiana lo había catalogado como la ‘estrella’ del Feyenoord, y sus números lo avalan con un total de 23 anotaciones, más 14 asistencias en lo que va de la presente temporada que llegó a su fin.

Por la UEFA Conference League, el nacido en Santander de Quilichao se reportó en la red contraria en 11 oportunidades y dio a sus compañeros cuatro asistencias en este certamen. Las víctimas del ex Once Caldas fueron; Luzern, IF Elfsborg, Unión Berlín, Partizan Belgrado, Slavia Praga y el Olimpique de Marsella.

El último título en el Viejo Continente del Feyenoord fue en la temporada 2001-2002, cuando se coronó campeón de la extinta Copa de la UEFA al imponerse 3-2 al Borussia Dortmund mientras que la Roma cortó una sequía de 14 años sin títulos tras la obtención de la Coppa Italia en 2008 y de esta manera consiguió su primer torneo internacional.

Cabe recordar que el campeón de la Conference League clasificará de forma directa a la próxima edición de la UEFA Europa League. Pero más allá del título de esta la competición, el campeón de también se verá beneficiado en la parte económica, ya que recibirá una gran suma de dinero que recaerán en las arcas financieras del club.

En primer lugar, los 32 equipos participantes de la fase de grupos de la Conference League recibieron 3 millones de euros. Los que avanzaron a los octavos de final se embolsillaron 500 mil euros, mientras que en cuartos de final la cifra aumento a un 1 millón y para los cuatro mejores la UEFA otorgó 2 millones de euros. De esta manera, el equipo campeón se quedará con 5 millones de euros para un total con bonificaciones de 11.5 millones.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt, vigente campeón de la Europa League, se quedó con una cifra cercana 8,6 millones de euros más el acumulado por las instancias anteriores. Mientras que el Rangers por ocupar el segundo puesto, recibió 4 millones de euros.

En la Champions League, que se disputará la final el próximo sábado 28 de mayo en el Stade France entre el Liverpool y Real Madrid, los equipos ya tienen asegurado más de 63 millones de euros por los partidos jugados en las instancias previas. Por la fase de grupo los clubes reciben 14 millones de euros, 9 millones más por clasificar a octavos, 10 millones de euros por los cuartos, 12,5 por semifinales,15,5 por la final y el campeón se llevará 4.5 millones de euros.

